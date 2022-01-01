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Куда пойти с 28 апреля по 4 мая

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

30 апреля,

12.00

 

«Приключения светлячка», Э. Бобров, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

Тел.: 54-78-34(касса), 54-76-24 (администратор)   

27 апреля

10.00, 12.00, 14.00

"Звезда моего деда - 2"

28 апреля

11.00, 12.30, 15.00		 "Звезда моего деда - 2"

29 апреля

11.00, 12.30, 15.00		 "Звезда моего деда - 2"

30 апреля

12.00

 "Звезда моего деда - 2"

30 апреля

17.00

  "Одного кто знает?!"

1 мая

12.00

  "Суперзаяц"

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

1 мая,

17.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

2 мая,

17.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

4 мая,

10.00, 14.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

6 мая,

12.00, 14.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

30 апреля,

15.00

Юбилейный концерт «Танцевальный калейдоскоп». В исполнении ансамбля танца «Костанайские зори» будут продемонстрированы танцы народов мира, а также прозвучат известные хиты. Зрители окунутся в мир танца и увидят красочные костюмы и яркие постановки.

В концертной программе принимают участие: группа DosStar, Азамат Ибраев, ансамбль «Славянская песня», театр танца «Зорянка» (г. Костанай), ансамбль казачьей песни «Раздолица» (г. Костанай)