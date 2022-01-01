Куда пойти с 28 апреля по 4 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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30 апреля,
12.00
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«Приключения светлячка», Э. Бобров, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
Тел.: 54-78-34(касса), 54-76-24 (администратор)
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27 апреля
10.00, 12.00, 14.00
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"Звезда моего деда - 2"
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28 апреля11.00, 12.30, 15.00
|"Звезда моего деда - 2"
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29 апреля11.00, 12.30, 15.00
|"Звезда моего деда - 2"
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30 апреля
12.00
|"Звезда моего деда - 2"
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30 апреля
17.00
|"Одного кто знает?!"
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1 мая
12.00
|"Суперзаяц"
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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1 мая,
17.00
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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2 мая,
17.00
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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4 мая,
10.00, 14.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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6 мая,
12.00, 14.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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30 апреля,
15.00
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Юбилейный концерт «Танцевальный калейдоскоп». В исполнении ансамбля танца «Костанайские зори» будут продемонстрированы танцы народов мира, а также прозвучат известные хиты. Зрители окунутся в мир танца и увидят красочные костюмы и яркие постановки.
В концертной программе принимают участие: группа DosStar, Азамат Ибраев, ансамбль «Славянская песня», театр танца «Зорянка» (г. Костанай), ансамбль казачьей песни «Раздолица» (г. Костанай)
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