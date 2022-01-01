Областная филармония им. Е. Умурзакова

Юбилейный концерт «Танцевальный калейдоскоп». В исполнении ансамбля танца «Костанайские зори» будут продемонстрированы танцы народов мира, а также прозвучат известные хиты. Зрители окунутся в мир танца и увидят красочные костюмы и яркие постановки.

В концертной программе принимают участие: группа DosStar, Азамат Ибраев, ансамбль «Славянская песня», театр танца «Зорянка» (г. Костанай), ансамбль казачьей песни «Раздолица» (г. Костанай)