С первых строк статьи Е. Пикельной «Можется и хочется, да ФОМС не велит» возникло ощущение гордости за Костанайский областной кардиологический центр и за его основателя Д. В. Лобкова. Но постоянно по ходу чтения чувствуется, что инициатива Лобкова давалась ему очень тяжело, если даже первые руководители области (сначала - С. В. Кулагин, затем - Н. М. Садуакасов) поддержали его, мало того, они со знанием дела подчеркнули, что услуги КЦ вполне достойны для области. А на деле оказалось, что их некомпетентность в этом вопросе и сыграла свою злосчастную роль, что в итоге Костанайская область на протяжении 5 лет занимала 1-е место по смертности от болезней системы кровообращения.

Если государство недостаточно оценило вклад С. В. Кулагина в развитие областного хлебного поля, костанайского футбольного поля, то Сергей Витальевич единолично решил причислить себя к лику святых на куполе вновь построенного храма божьего в городе Рудном. Но не знаю или слава богу, или слава рудничанам, что они не допустили такого кощунства со стороны святого Сергия сына Виталия. Лично мне он запомнился как руководитель-популист. А вот когда я иду по улице А. М. Бородина, то вспоминаю с великой благодарностью за дела великие Андрея Михайловича.

Ксати, хотелось бы узнать, где сейчас С. В. Кулагин или у него закончился запал популизма, или же он сделал постриг и ушел в монастырь по примеру героя Л. Толстого «Отец Сергий»? Все ближе к святым. Вот почему-то бывшего председателя облисполкома Укина до сих пор приглашают на общественные мероприятия, ему не стыдно пообщаться с друзьями, коллегами с простыми людьми.

Но вернемся к делам нашим «сердечным».

Статья Е. Пикельной очень актуальна, содержит очень много полезной информации о состоянии дел в кардиохирургии нашей области. Особенно меня приятно удивила новость, что в 2021 году КЦ освоил имплантацию дефибриллятора, а Дмитрий Владимирович в статье очень доступно объяснил, что это такое на примере заграничных фильмов. Дело в том, что точно такую же операцию сделали мне в 2017 году, но было это в Астане. Операция прошла успешно, причем оперировали не какие-то умудренные опытом доктора, а молодые врачи-кардиохирурги, что меня очень удивило, и я им безмерно благодарен. Через неделю я был уже в Костанае, чувствовал себя отлично. Начал заниматься плаванием, летом - огород, велосипед. А что было до операции, так это вспоминать не хочется. Я дорабатывал до пенсии последние месяцы. На работе терял сознание, падал, затем - скорая помощь, больница. Без передышки не мог пройти 300 метров. В автобусе падал, терял сознание, опять скорая помощь, больница. И это было неоднократно. Думал, что уже и до пенсии не дотяну. Спасибо, находились добрые люди. Мой лечащий врач из поликлиники № 5 Л. Н. Финк отправила меня к Д. В. Лобкову. Он экстренно отправил меня в КЦ г. Астаны. После операции поверил нашей медицине, условия в столичной клинике были идельные, операция бесплатная. В Астане меня предупредили, чтобы через год приехал на проверку имплантата и работы батарейки. Поездка, проживание, питание за 2 дня в Астане обошлись где-то в пределах 30 тыс. тенге. В 2019 году, когда я готовился в очередной раз ехать в Астану, узнал, что такую процедуру освоили у нас, в Костанае, в КЦ Лобкова. Прошел проверку, заплатил чуть более 3 тыс. тенге, и я дома. Никуда не надо ехать, снимать квартиру и т. д. Благодать! Это же такая экономия для пенсионера. И после этого как не благодарить Д. В. Лобкова.

Если в прошлом году хирурги КЦ установили 17 дефибрилляторов и спасли 17 жизней, да этому центру честь и хвала. Чтобы попасть в КЦ Лобкова, это уже выигрышный лотерейный билет. Когда по воле случая я был в КЦ на проверке вживленного аппарата, то общался с пациентами этой клиники. Видел, как они верят Лобкову, доверяют свои жизни, да что там говорить, они молятся за него! Он для пациентов кардиоБог.

В Новом завете есть один эпизод. Когда апостол Петр пошел по воде, как велел ему Иисус, он некоторое расстояние прошел, но в момент, когда Петр испугался сильного ветра, потерял веру и начал тонуть. Иисус спас его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Так вот, чтобы помочь нашему КЦ укреплять в него веру, мне бы хотелось собрать этих бывших 17 пациентов, которым спасли жизнь, и создать группу поддержки КЦ Лобкова.

Поскольку число 17 часто встречается в моей статье (это и 2017 год, когда мне сделали операцию и когда аким области Мухамбетов поддержал Лобкова, и эти спасенные 17 жизней), то мне показалось, что оно становится для меня каким-то магическим числом. Поэтому группу поддержки Лобкова хочу назвать «17 мгновений весны», как раз это будет в канун всенародного праздника Наурыз и 77-й годовщины Победы советского народа над фашизмом. С этой группой поддержки хочу обратиться к акиму области А. Мухамбетову. Во-первых, сказать ему спасибо за поддержку инициативы Лобкова в 2017 году, в этом году исполняется как раз 5 лет. Во-вторых, хотелось бы, чтобы аким области тактично вразумил руководство ФОМСа и облздрава о недопустимости таких несуразиц по отношению к областному КЦ. Не сокращайте бюджет, а помогите материально. При повторной, публичной поддержке акима области укрепится вера, авторитет, настроение больных и сочувствующих. Хотелось бы, чтобы в это уверовали сами руководители ФОМСа и облздрава. Народ Казахстана - един. Говорят, и Бог един. Так вот, мне бы не хотелось услышать в адрес ФОМСа и облздрава из чьих-либо уст: «Маловерные, зачем вы усомнились?»

Байбатыр ЖАКУПОВ, Костанай