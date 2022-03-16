Пирог с фруктами - всегда вкусно

Рецепт найден в Сети, опробован и адаптирован. В Интернете он гуляет под названием «Банана-мама» и предназначен автором прежде всего для утилизации этих переспевших фруктов. Но оказалось, что не в них одних смак. Впрочем, первая проба была именно с бананами.

В пироге не обязательно должны быть бананы

Сначала надо приготовить тесто. Быстро и просто. В муку высыпать разрыхлитель, чуток соли, сильно размягченное сливочное масло, перетереть в крошку. К ней добавить яичные желтки и сахар, снова перетереть. Готово. Миску с крошкой поставить в прохладное место. Нарезать ломтиками бананы. Густую сметану смешать с сахаром, используя венчик.

В форме или глубокой толстостенной сковородке сделать основу: выложить крошки на дно, слегка их придавливая и формируя бортик сантиметра 3 высотой. На тесто выложить ломтики бананов, поверх намазать сметану с сахаром и отправить в духовку на 20 минут, печь при температуре 200 градусов.

Пока печется, белки взбить в крепкую пену, как для безе, добавить оставшийся сахар и каплю лимонного сока, еще раз взбить. Выложить белковую массу на пирог и печь еще минут 5, пока зазолотится. Можно и меньше, тогда белковая корочка цвет не изменит, а просто подсохнет.

Пирог получается приятный. Но, на мой вкус, бананы, когда их кладут в начинку сырыми, потом очень похожи на сладковатую печеную картошку. Поэтому в следующий раз я их обжарила на сливочном масле, чуть посыпала сахаром и сбрызнула лимонным соком. Так вкуснее, по-моему. И еще: бананы вполне можно заменить, например, ананасами из банки, только их нужно хорошенько подсушить. Удобно на сковородке сироп из ломтиков выпаривать, а то сам по себе он долго стекает. Яблочные дольки тоже на масле лучше немного потушить. Опыт показывает, если нет цели именно от бананов избавиться, то с другими фруктами, ягодами этот пирог даже вкуснее получается.

Ингредиенты

Для теста: 100 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, 300 г муки , 1 ч. л. разрыхлителя, 3 желтка. Для начинки: 2-3 спелых банана, 250 г сметаны, 3 белка, 0,5 стакана сахара.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ