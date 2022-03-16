В костанайских магазинах этикетки рассказывают о товарах не все, что должны

Тема публикации - из серии «Испытано на себе». В костанайском магазине «Нар» по ул. Наримановской купил соленую соломку. Вскрыл упаковку, оттуда пошел затхлый запах. Попробовал - точно, не первой свежести продукт. Всегда обидно, когда зря деньги потрачены. Когда цены на все быстро растут, вдвойне. Попробовал разобраться и начал с чтения этикетки на целлофановом пакете. Не нашел на ней главной для потребителя информации.

Покупатель Small может узнать подробную информацию из папки «Информация для клиентов»

Бананы с сахаром

Было написано, что продукт изготовили и упаковали в один день. Но вот, когда товар был произведен, не сообщалось. Решил выяснить, много ли товаров с подобными этикетками в продаже и что делать, когда с этим сталкивается покупатель. Для начала вернулся в магазин, где купил свою подозрительную соломку. Спросил, почему на расфасованных товарах не указано, до какой даты годен товар.

- Видимо, нет такой программы в компьютере, скажу об этом хозяйке, - ответила продавец магазина «Нар» Балкия КУЗИМБАЕВА. - Программист должен прийти и сделать. Но у нас мини-маркет, товар долго не лежит. Делаем заявку раз в неделю, не берем много.

Заговорил о своей покупке, продавец открыла такой же товар, вместе попробовали. Вроде бы соломка не такая «пожилая», как у меня. Продавец предположила, что изделие - с луком, может, оттого такой привкус... Может, но лучше бы, чтобы вместо рассуждений была возможность видеть, до какого времени годен продукт.

Дома - прямо в тему - обнаружился еще пакет из-под сахара с двумя наклейками. На одной написано «сахар», а под ней - еще одна. На ней - надпись «бананы». Куплены бананы с сахаром в той же торговой точке. Что на это ответят?

- Девчата ошиблись, - просто объяснила продавец настырному мне, - и пропустили все как бананы, а когда на кассе я это заметила, сверху переклеила.

Вроде все просто. Но, как покупателю в таких случаях определять, свежий товар или нет. Методом проб и ошибок? Дороговато получается. Да и пробовать просроченные продукты здоровья не хватит.

Ищите папку

При этом в магазинах с этикетками, и вообще, с информацией для покупателей пищевой продукции - большой разнобой. Сведения от каких-то стандартов далеки. Кто что хочет, то и сообщает. И способы информирования тоже разнятся.

Например, в мини-маркете «Далель» по пр. Аль-Фараби по этикеткам можно узнать лишь то, когда упаковали товар. А если интересно, когда изготовили и до какого времени годен, нужно уточнять у сотрудников магазина.

На этой этикетке покупателю сообщают лишь о том, когда товар упакован

Интересуюсь, почему отображается только дата упаковки.

- Аппарат автоматически по коду пробивает, ставим вес, и все, - ответила менеджер магазина Асель САДЫКОВА.

- Но вы ведь можете набрать и дату изготовления, и до какого числа годен товар, - выясняю дальше.

- Дату изготовления аппарат не пробивает. Как программист сделал, так он и действует, - объясняет менеджер. - У нас в магазине долго не застаивается. Нам привозят, скажем, 20 килограммов макарон, и мы расфасовываем. За неделю все продается. На крупах вовсе нет даты, как и нет бумажной бирки на некоторых мешках с макаронами или сахаром. Но у нас всегда можно узнать у продавцов всю информацию, с этим проблем никогда не было. Мы делали аннотации и копии с этикеток с датами изготовления, которые были на мешках. Сейчас этого нет. Но я учту.

Набор сведений о продуктах на этикетках в разных магазинах отличается

Еще один вариант информирования - в супермаркете Small. Там на упаковке я не нашел даты изготовления. На одном из товаров - две этикетки. Интересуюсь почему.

- Наша ошибка. Надо было заново фасовать и клеить этикетку, - говорит администратор Аида КАРНАКОВА. - Раз в две недели у нас полностью меняются цены из-за подорожания, акций или уценки. Новый продавец неправильно поняла и наклеила поверх.

- У вас на товаре видно, когда упакован и до какой даты годен, а почему не пишете дату изготовления?

- Не можем. Смотрим сроки и пишем, когда упаковали и до какого времени годен товар. Если покупателю нужно узнать, когда он был изготовлен, то у нас для этого есть папка, в которую вклеиваем информацию о товарах, - пояснила Карнакова. - Вот она. По этой папке мы и сами проверяем срок хранения. Товар заказываем на неделю, не на год или полгода. Долго он не лежит.

Получается, если покупателю будет интересно, когда все-таки изготовили, допустим, печенье, то он должен смотреть папку. В ней - этикетки с коробок от этого товара. И, как заверили в магазине, их постоянно меняют. Папку показали, лежит на верхней полке с расфасованным печеньем. Покупатель может узнать об этом, лишь обратившись к сотруднику.

Реализация не допускается

Корреспондент «НГ» за разъяснениями обратился в департамент санэпидконтроля. Интересовало, что в описанных ситуациях считается нарушением и есть ли какие-то единые требования, стандарты для этикеток.

- Существуют требования технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г. «Пищевая продукция в части ее маркировки», которым должен соответствовать товар, реализуемый на потребительском рынке, - пояснил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. - Согласно пунктам 5 и 6 части 4.12. статьи 4 этого регламента, «при фасовании пищевой продукции организациями розничной торговли в отсутствии потребителя на потребительской упаковке или на прикрепленной к ней этикетке должно быть указано наименование пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия хранения. Иные сведения, доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том числе путем нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу или прилагаемый к каждой упаковочной единице продукции)».

Реализация пищевой продукции, не имеющей маркировки «дата изготовления» и «срок годности», на объектах торговли не допускается согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией». Не допускается прием, транспортировка, хранение и реализация пищевой продукции, которая

не соответствует предоставленной изготовителем информации, указанной в маркировке;

не имеет сроков годности (заявленных изготовителем) или если они истекли; не имеет маркировки, содержащей сведения, указанные нормативными правовыми актами в области безопасности пищевой продукции.

Написано в нормативных документах, возможно, скучно, но очень понятно. Реализация расфасованных продуктов без указания на этикетке или вкладыше срока годности не допускается.

Техрегламент Таможенного союза 2011 г. «Пищевая продукция в части ее маркировки» как раз и принят, чтобы обеспечить права покупателей на достоверную информацию о пищевой продукции.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 4.12 статьи 4 указанного техрегламента «маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей)... Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. Сведения должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено».

Жалуйтесь грамотно

Что делать потребителям, если они считают, что столкнулись с нарушениями?

- В случае обнаружения товаров с нарушениями маркировки необходимо обратиться в территориальные управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля. К обращению приложить подтверждающие фото- или видеоматериалы, чеки о покупке продукции и т. п. Требования, предъявляемые к составлению обращения, установлены в статьях 63, 64 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

К субъекту предпринимательства, который нарушил требования техрегламента Таможенного союза и это доказано в ходе проверки, применяется административное наказание в виде штрафа.

- Потребитель на объекте торговли самостоятельно не может отобрать пищевую продукцию для предоставления ее на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, - дополнительно пояснил Ермуханбет Даулетбаев. - Отбор производится в рамках проверки или профилактического контроля и надзора. Как того требует п. 2 ст. 149 Предпринимательского кодекса РК, где указано, что «отбор образцов продукции производится должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого субъекта, удостоверяется актом отбора образцов продукции. Отобранные образцы должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны)».

Пользуйтесь паспортом

Речь о паспорте налогоплательщика, введенном с 1 марта. Его во время своей экскурсии я видел только в Small. Он имеет вид QR-кода и должен располагаться в магазинах на видном месте, например, вблизи кассового аппарата. Этот паспорт содержит сведения, которые могут пригодиться покупателю.

Паспорт налогоплательщика покупателю может быть полезен

И в первую очередь имя и контакты хозяина магазина, которому можно адресовать какие-то вопросы по части обслуживания в его торговой точке. Возможно, и в госорганы жаловаться не придется, а все будет решено на месте.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА