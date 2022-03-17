По делу экс-директора КТЭК продолжается допрос свидетелей

В частности, показания дал бывший сотрудник ТОО «ДСВ-Технадзор» Евгений НИКИФОРОВ. Он сообщил, что уже года два не работает в этой фирме. И пояснил, как проводился технадзор над работами в ГКП «КТЭК».

- Осуществлял контроль над работами, на котельной по ул. Чехова меняли котлы, дымососы, делали сварочные работы, заливали фундамент, - рассказал Никифоров. - Варили трубы диаметром 32 мм, из них делали котлы-экономайзеры. Я проверял все эти работы, составлял акты на скрытые сварочные работы, вел журнал технадзора. После этого нас проверяли представители ГАСК. Нарушения небольшие были, но в КТЭК их быстро устраняли, в течение 1-2 дней. Я должен был осуществлять технадзор ежедневно, но из-за загруженности делал это реже: посещал котельную через день, а то и через два.

По словам свидетеля, на ремонте этой котельной технадзор проводили реже, чем положено

Государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ зачитал показания Никифорова, которые он давал в антикоррупционной службе.

- Вы сообщали: из-за того, что в тот период осуществляли технадзор на 22 объектах, редко посещали котельную, - сообщил прокурор. - Вместо того чтобы появляться ежедневно, проверяли его раз в 7-10 дней. Вы подтверждаете эти показания?

Свидетель ответил, что прошло много времени, он мог что-то забыть, поэтому согласился с данными ранее показаниями.

Днем ранее в суде допросили представителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля Куаныша КЛЫШЕВА. Он рассказал, что при проверке проекта по капитальному ремонту паровых котлов КТЭК не обнаружил ПСД.

- Было два проекта: один на реконструкцию паровых котлов, другой - на капитальный ремонт, - сообщил свидетель. - То есть они разыграли на госзакупках проект по реконструкции, а потом из этого проекта вытащили отдельные виды работ и снова выставили их на сайт госзакупок в виде отдельных лотов. И назвали это капитальным ремонтом. И вот эти лоты были без документов, что я и посчитал нарушением и обратил на это внимание.

Подсудимый Аскар Бекпаганбетов предоставил проект, в котором была проектно-сметная документация (ПСД), и пытался убедить суд в том, что нарушений не имелось.

- Вы предоставляете мне проект по реконструкции, в нем все было нормально, - возразил Клышев. - А я говорю про проект по капитальному ремонту паровых котлов, в котором были нарушения. Зачем объявлять еще одну госзакупку на отдельные виды работ, вытащив их из проекта по реконструкции? Почему полностью не закинули проект на портал? Вы искали заново поставщиков. А зачем, если они у вас были? Меня это смутило...

Эти вопросы свидетель задавал несколько раз, но никто из представителей КТЭК не смог ему объяснить эти противоречия. Споры были долгими, но ответы на вопросы, вызвавшие недоумение свидетеля, так и не нашлись.

Еще одного свидетеля, Алихана КАДИРУЛЫ, друга Аскара Бекпаганбтова, допросили 14 марта. Он пояснил ситуацию с изъятыми у подсудимого 300 000 тенге прямо на рабочем месте во время обыска. В своих показаниях подсудимый утверждал, что деньги не имеют никакого отношения к делу, но их до сих пор не вернули.

- С Аскаром Бекпаганбетовым я познакомился почти сразу, как только он приехал в Костанай, - пояснил суду Алихан Кадирулы. - Мы дружили, хорошо общались, вместе ходили в рестораны, на футбол, были друг у друга дома. Моя фирма участвовала в госзакупках и выигрывала некоторые из лотов у КТЭК в 2019-2021 годах. Но я всегда разделял деловые отношения и дружеские. Не раз я приходил к нему в КТЭК, чтобы по-дружески побеседовать, узнать, как дела. В ноябре 2020 года я решил позвать человек 10-12 друзей, зарезать лошадь, поделить ее на несколько частей, всех угостить. Тогда я только оправился после тяжело перенесенного ковида и хотел всех позвать в гости. Примерно в это же время я зашел к Бекпаганбетову на работу и отдал ему 300 000 тенге. Просто так, на хранение. Именно на эти деньги я хотел купить мясо.

Как выяснилось позже, в это время в кабинете Бекпагенебтова уже была установлена прослушивающая и видеоаппаратура, вовсю шли негласные следственные действия (НСД). Сотрудники антикоррупционной службы изъяли деньги во время обыска в кабинете директора КТЭК. Кадирулы считает, что незаконно, да и деньги ему до сих пор не вернули. Никакого обвинения по этому эпизоду против Бекпаганебтова не выдвинуто, но следствие считает странным тот факт, что друг занес деньги подсудимому в служебный кабинет «просто так, на хранение».

Очередное заседание по этому делу назначено на конец недели.

Фото Ксении РЕБИК