В марте по улицам и тротуарам областного центра людям передвигаться хуже, чем зимой

Закономерный вопрос, что в столице области случилось с компаниями, которые занимаются очисткой города ото льда и снега. Честно говоря, к ним у горожан всегда немало претензий. Но этот март побил все рекорды. На улицах почти никакого коммунального шевеления. Между тем начало месяца и конец февраля были по-весеннему теплыми. Начало таять, а потом ощутимо похолодало. Дороги и тротуары покрылись толстым слоем льда и слежавшегося снега, которые уже несколько недель никто не чистит.

Весь город - каток

По иронии судьбы 22 февраля в областном центре торжественно открылся новый Ледовый дворец, что дало повод для злых сравнений. Дескать, отдел ЖКХ проявил инициативу и теперь, чтобы кататься на коньках, костанайцам достаточно просто выйти на улицу.

На перекрестке Алтынсарина - Лермонтова очень скользко. Запросто можно упасть / Фото Андрея СКИБЫ

Не смешно, конечно. Передвигаться по городу стало опасно для здоровья. В «НГ» не иссякает поток возмущенных обращений от костанайцев. Люди звонят и пишут каждый день. В редакционный WhatsApp и Instagram жаловались почти на все районы города. Самые терпеливые просили: раз не чистят, хоть бы наледь посыпали.

11 марта жительница Костаная Динара писала «НГ», что в безобразном состоянии тротуары близ перекрестка улиц Алтынсарина - Лермонтова (район КСК).

Сын Динары каждый день ходит из школы по перекрестку Алтынсарина - Лермонтова / Фото жительницы Костаная Динары

- У меня маленький ребенок, каждый день ходит домой из школы, а на тротуарах в этом месте очень скользко! 8 числа видела, как там упала старушка и сломала ногу, - возмущалась Динара. - Людям в этом месте ходить невозможно, ну неужели коммунальные службы не могут засыпать пешеходные дорожки песком или смесью!

Парковка для автомобилей возле 15-го магазина. 10 марта / Фото Андрея СКИБЫ

- Возле 15-го магазина, куда ни посмотри, везде скользко! - возмущался еще один костанаец Даулет РАМАЗАНОВ, - с начала марта я несколько раз падал в этом районе, повезло, что отделался ушибами. Как весна началась, по обе стороны от магазина вообще не чистят. Ни тротуар, ни парковку возле него.

Парковка для инвалидов по адресу ул. Тәуелсіздік, 72 засыпана невывезенным снегом / Кадр из видео

9 марта в нашем Instagram жители города жаловались и на то, что не вывозится снег по адресу ул. Тәуелсіздік, 72, аккурат возле областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Автор обращения снял видео, чтобы продемонстрировать: снег кто-то из коммунальщиков сбросил на стоянку для инвалидов, так и не вывез. Теперь людям с ограниченными возможностями не получится припарковать там свой автомобиль. При этом на видео отчетливо заметно, что остальные места на парковке очищены.

- 15 марта шел в районе Центрального рынка, там очень скользко. Приходится идти со скоростью черепахи. Там срочно нужно посыпать песком! - сообщал житель Костаная Данил МИХАЙЛЕНКО. - Здесь же постоянно ходят пожилые люди, чьи-то бабушки и дедушки. Вчера сам видел, как передо мной пожилая женщина упала, подняли, она вся в слезах... Да и сам я там много раз чуть не падал.

15 марта возле Центрального рынка было очень скользко, упала старушка / Фото Данила МИХАЙЛЕНКО

Костанайцы жаловались и на то, что в микрорайоне Юбилейный не вывозят снег с улиц, там его столько, что это уже ограничивает водителям обзор.

А что делается на подходе к школе для одаренных детей «Озат». Просто ужас. Мало того что идти в сторону школы от улицы Баймагамбетова приходится по проезжей части (тротуаров на этом отрезке улицы Сибирской нет), так еще и обочины в снегу, а дорога представляет собой колеи во льду.

Из-за неочищенных тротуаров на улице Сибирской люди идут по проезжей части / Фото Олега ПАКА

Кроме льда, в городе и снега, сваленного в кучи, немало. Такие, например, еще с января лежат на улице Майлина - напротив супермаркета «Азия Экспресс».

Около ресторана Palazzo при выезде на автомобиле с парковки из-за кучи грязного смерзшегося снега не видно проезжей части, что может стать причиной ДТП.

Перечислять подобные места в областном центре можно долго. И у подножия этих куч, поскальзываясь на льду, очень своевременно вспоминаются обещания заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Жомарта УВАЛЕЕВА.

17 января на брифинге, который прошел прямо на улице, возле этого учреждения, он сообщал, что в городе очень интенсивное движение и нужно перекрывать часть улицы для вывоза снега, не всегда удобно.

- Вывоз тоже будет, но очистка - в приоритете, - отметил тогда Увалеев. - Удобнее это делать ночью, чтобы не создавать дискомфорт для водителей.

Стратегия была ясна, даже логична. И в общем с очисткой проезжей части дорог акимат и коммунальные службы справились неплохо, но о пешеходах почему-то предпочли забыть.

Великое оледенение

Конечно, корреспондент «НГ» предпринял рейд по городу, чтобы еще раз зафиксировать очевидное. Примечательно, что Костанай оледенел не только в микрорайонах, на окраинах, но и в самом что ни на есть центре. В районе магазинов «Юбилейный» и «Детский Мир» по проспекту Аль-Фараби - постоянный гололед, причем почти всю зиму. В жутком состоянии вообще большая часть тротуаров на этом проспекте - от вокзала до набережной.

Известно при этом, что для коммунальных компаний город поделен на сектора, то есть в разных районах города действуют разные фирмы. Но очистка от снега и льда застопорилась почти по всему городу. Мы проверили. Проехались по местам, на которые в начале месяца жаловались жители. Побывали у 15-го магазина, того самого, на который жаловался Даулет Рамазанов.

В начале марта Даулет Рамазанов несколько раз падал в этом районе / Фото Андрея СКИБЫ

На тротуаре возле магазина было по-прежнему скользко. А место людное. Народ шел максимально острожно. Рухнешь - синяк, а то и перелом обеспечен. На парковке возле этого магазина тоже скользко, люди идут, шаркая ногами.

Еще одним нашим пунктом назначения стала улица Волынова, что в районе КЖБИ. Там, начиная от магазина «Горка» (перекресток с ул. Мирошниченко) и до школы № 19, на тротуаре практически везде гололед.

Костанаец Ян КОНДУР, проходивший там, на наши вопросы по поводу ощущений высказывался крайне эмоционально.

Ян Кондур: «Возле СШ № 19 ходит много детей. Здесь должны посыпать песком» / Фото Андрея СКИБЫ

- А на остановках и рядом что творится, - возмущался он, - я сам езжу на 24-м автобусе, вижу ежедневно, как из него выходят люди. Особенно жалко стариков. Им и так тяжело ходить, а тут просто страшно.

Вместе с Яном мы прошли к школе № 19, туда как раз заходили мама с ребенком. Возле учебного заведения было очень скользко.

Ян Кондур: «Из года в год здесь одна и та же проблема - гололед» / Фото Андрея СКИБЫ

- Я считаю, что этот участок в первую очередь должен быть обработан какими-то спецсредствами, да хотя бы тем же песком! - говорил Кондур.

Ян не поленился и взялся быть экскурсоводом по самым скользким и опасным местам Костаная. Одно из них - около магазина «Колос», что находится в центре города.

Возле магазина «Колос» уже долгое время подрядчики не посыпают лед / Фото Андрея СКИБЫ

- Каждый день я иду отсюда в сторону набережной. Здесь давно гололед, который никто не посыпает, - поделился парень.

Далее мы отправились на КСК - очень скользко, потом - в район ДК «Строитель». Ян хорошо знает этот район, так как учится в ЧелГУ. Неожиданно район удивил.

Возле КФ ЧелГУ по ул. Бородина подрядчик посыпал тротуары песком / Фото Андрея СКИБЫ

- 9 марта, когда был на учебе, тут было скользко. Сейчас вижу, что ситуация изменилась: подрядчик посыпал тротуары песком, - порадовался Кондур. - А вот снег, к сожалению, тут за зиму так и не вывезли.

Парковку возле КФ ЧелГУ подрядчик песком или песко-соляной смесью не посыпал / Фото Андрея СКИБЫ

Очисткой снега и наледи здесь занимается ТОО «Максат». Песком посыпали не только основной тротуар по улице Бородина, но и тропинку к университету. Правда, на парковке возле вуза по-прежнему скользко.

Позже, когда мы пытались общаться с подрядчиками на скользкую тему, нам говорили, что когда люди жалуются в службу 109, то реакция точечная все-таки есть.

Решили перенести сроки...

Мы решили выяснить, в чем все-таки причина ступора, в который разом впали костанайские коммунальщики. Обратились за комментариями к предпринимателям и в акимат. Предварительно выяснили, что с 1 марта все подрядные организации перестали обслуживать Костанай. Причина - отдел жилищно-коммунального хозяйства решил не продлевать договоры, а дождаться заключения новых - с 15 марта. Вопрос: почему так поздно?

10 марта в телефонном разговоре директор ТОО «Конгломерат KZ» Роман КАНАВА прокомментировал сложившееся положение.

- Договор с отделом ЖКХ у нас закончился, - сказал он. - Раньше тендер акиматом обычно объявлялся либо пред новым годом, либо после него, и в первых числах февраля договор уже имелся у подрядчика, который выиграл конкурс. Мы всегда проходили этот период безболезненно, по закону пролонгация была на два месяца. То есть договор заканчивался 1 марта, но тем не менее на момент окончания действия старого договора у подрядчиков уже был новый. Поэтому горожане ничего и не замечали. А в этом году добавили новую подрядную организацию, поделили город с ее учетом на 8 зон, ввели перерасчет, потому так и получилось, что не успели.

Впрочем, директор ТОО пояснил, что его предприятие все равно убирает снег и посыпает наледь в зонах подтопления, также работает по заявкам iKomek на троутарах и проезжей части.

- Говорю только за свое ТОО, наша территория - восточная и юго-восточная части Костаная, - добавил Канава.

В тот же день «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, ответ на который мы получили 15 марта.

17 января завсектором отдела ЖКХ обещал, что снег в Костанае будут вывозить... / Фото Андрея СКИБЫ

- К 28 февраля бюджет, который выделялся на прошлый год, был выработан в полном объеме, - сообщил «НГ» и. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Одновременно с этим проводился конкурс по определению потенциального поставщика. Объявление о его проведении было опубликовано 28 января 2022 года, вскрытие конкурсных заявок состоялось 23 февраля, после чего с 23 февраля по 3 марта было проведено дополнение заявок (документов).

Он добавил, что рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса ориентировочно занимает до 20 дней. По итогам с поставщиком, определенным победителем, будет заключен договор подряда, и незамедлительно будут начаты работы по вывозу снега с территории города.

Из всего этого оптимистично звучит только слово «будет». То есть все-таки будет начата работа.

Отвечая на вопрос «НГ», можно ли на очистку города выделить средства из какого-то резервного фонда, раз уж сложилась такая ситуация, Есергепов ответил, что нельзя.

- Вывоз снега, а также посыпка тротуаров не входит в случай ЧС, поэтому выделение дополнительных средств для решения этих проблем нецелесообразно и незаконно, - пояснил он. - Вообще, на зимнее содержание Костаная в прошлом году было выделено 1 млрд 452,5 млн тенге, на этот год - 1 млрд 568,5 млн тенге.

А если в суд подать?

Итак, выходит, что у городской власти нет никакой возможности оперативно решить проблему. Сроки, переносы сроков, договоры - все получается по закону. А люди мучаются, получают травмы.

Костанайцы придумали актуальный лайфхак: женщина везет ребенка на санях / Фото Андрея СКИБЫ

- Не могу сказать, что за последние несколько дней количество обращений к нам горожан увеличилось, в среднем так же, как и обычно, - 50-55 обращений в день, - сообщил «НГ» 15 марта врач отделения множественной и сочетанной травмы Костанайской городской больницы Артем ТИСЛЕНКО. - Но отмечу, что 70% горожан обращаются именно с переломами.

В этом году костанайцы работой коммунальщиков недовольны, как никогда. Несколько человек заявляли корреспонденту «НГ», что готовы подать в суд на отдел ЖКХ. Спрашивали даже, как это правильно сделать?

- Определенного какого-то алгоритма, чтобы привлечь государственный орган к ответственности нет, но костанайцы могут попробовать привлечь отдел ЖКХ по ст. 631 КоАП РК, - пояснила адвокат Анна ДУДИНА. - Статья называется «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, иных требований, установленных законодательством РК в области дорожного движения». Влечет штраф на должностных лиц в размере 10 МРП (1 МРП - 3 063, то есть 30 630 тенге).

Автомобили едут по чищенному асфальту, и так практически по всему городу / Фото Андрея СКИБЫ

Она добавила, что если это еще и привело к ДТП с причинением легкого вреда здоровью людей, повреждению транспортных средств, грузов и иного имущества, то наказание будет уже в размере 15 МРП (45 945 тенге).