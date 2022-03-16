Благотворительный проект

Сколько нужно и еще чуть-чуть

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 119-м туре «Нужных денег» сборы превысили ожидания

 Вновь нам удалось завершить очередной тур проекта с приличным остатком. Более того, одному из участников одних только адресных взносов перечислили даже больше, чем было указано в заявке.

 Скоро в столицу

3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная - частый участник нашего благотворительного проекта. Это девятое обращение семьи Гутновых за помощью в «Нужные деньги». Синдром Франческетти - очень редкий и серьезный диагноз. Пока лечить генетические болезни медицина не умеет, возможна лишь корректировка имеющихся нарушений здоровья. Поскольку у детей с этим редким синдромом целый комплекс анатомических нарушений лицевой части черепа, исправлять их надо поэтапно, и на это уходят годы. Сейчас у Арсения самая насущная проблема - избавление от трахеостомы, без которой он не может дышать. А для этого нужно исправить недоразвитие челюстного аппарата. Достигается исправление врожденного дефекта установкой специального аппарата - дистрактора. Арсений уже прожил определенный период жизни с дистрактором, теперь его нужно менять на больший по размеру. Такие операции в Казахстане никто пока не делает. Но наши отечественные хирурги учатся у опытных докторов из Санкт-Петербурга. Российские врачи дают в нашей столице мастер-классы. Разумеется, во время мастер-классов они проводят живые операции. Попасть на такую операцию в качестве пациента - большая удача для нуждающихся. Поскольку тогда она выходит бесплатной. Учитывая заоблачную стоимость этой медицинской помощи (порядка миллиона тенге), мастер-классы - спасение для детей вроде Арсения.

Как только придет вызов на операцию, Арсений отправится в столицу / Фото из архива Любови ГУТНОВОЙ

Арсения везут мама и папа, поскольку маме одной справиться с тяжелым аппаратом, обеспечивающим дыхание ребенка, трудно. В столице нужно жить и питаться, пока Арсению не разрешат ехать домой. Именно на эти цели и не хватало Гутновым 200 000 тенге.

На карту «Каспи-голд» наши читатели перечислили для мальчика 70 адресных взносов на общую сумму 230 870 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы отправляются по назначению, даже если их сумма превышает указанную в заявке.

- Я даже подумать не могла, что люди так сочувствуют нашему Арсюше, - сказала мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - Конечно, в нашем положении каждая копейка не лишняя. Спасибо огромное всем, кто не остается равнодушным, столько раз нас выручали в «Нужных деньгах», мы бы не справились без вас. Спасибо всем за щедрость и отзывчивость.

Сейчас Гутновы в ожидании вызова. В самые ближайшие дни, возможно, Арсений отправится на такую нужную операцию. Любовь Гутнова обещает сообщать нам все новости о лечении Арсения.

 Чтобы ноги слушались

5-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная страдает ДЦП. Обычно в диагнозах детей с ДЦП есть еще дополнительная запись, дающая представление об особенностях состояния ребенка. У Адилбека это спастическая диплегия, что означает, что конечности обоих сторон тела подвержены сильной спастике. У Адилбека спастика приходится на ноги. Если это состояние не лечить, в дальнейшем развиваются деформации позвоночника и суставов, которые трудно, а чаще невозможно исправить. Поэтому так важно бороться с диплегией, пока ребенок не вырос. У Адилбека спастика ног настолько сильная, что не давала ему возможности ходить. Родители положили немало сил на регулярные курсы реабилитаций в хороших клиниках и постоянные занятия с сыном дома. Мальчика учили ходить, используя спазмированные мышцы, и у него уже начало получаться. Но тут появилась информация о том, что в Сан-Франциско (США) есть клиника, где хирургическим путем детей избавляют от спастики навсегда.

Адилбек готовится к отъезду в Челябинск / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

Чтобы оплатить весьма дорогостоящую операцию, родители продали свой уютный дом, а на дорогу через океан помогли собрать наши читатели. Теперь у Адилбека позади главное препятствие к здоровью - сильнейшая спастика. Но ходить он учился в условиях диплегии, а теперь, когда пришло избавление от нее, надо учиться ходить заново. И вновь нужно ездить на курсы реабилитации. Один курс в клинике «Сакура» (Челябинск) Адилбек получил в декабре 2021 года - через полтора месяца после операции. На второй курс мальчику не хватало 406 000 тенге (полная стоимость курса переваливает за полтора миллиона тенге). Для Адилбека поступило 9 адресных взносов на общую сумму 27 331. Мы добавили 218 000 из безадресных взносов этого тура и 160 669 тенге с остатка от прошлого тура. Требуемые в заявке 406 000 тенге передали маме мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ.

- Спасибо огромнейшее от всей души, - поблагодарила Айжан, - за то, что поддерживаете нашего сыночка всегда. Благодаря поддержке проекта «Нужные деньги» и неравнодушных людей мы так близко сейчас к победе над болезнью.

Как сообщила Айжан, они с Адилбеком уезжают в Челябинск 19-20 марта.

 Интенсивный курс

У 6-летней Евы ГУРНЕВИЧ из Владимировки тоже ДЦП. Указанная в диагнозе двойная гемиплегия говорит о том, что двигательные расстройства у девочки отмечаются и в руках, и в ногах. Регулярные курсы реабилитации для Евы крайне необходимы, но и оплата курсов и сами поездки с проживанием требуют немалых средств. Но иногда родителям больных детей удается сэкономить хотя бы на проезде и проживании. Это происходит благодаря организации в Костанае выездных курсов реабилитации, которые проводят российские специалисты.

После Наурыза Еве предстоит курс реабилитации / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

В этот раз Ева должна пройти такой курс в режиме «интенсив» у врачей из Санкт-Петербурга. Стоимость курса - 300 000 тенге. Для Евы в кассу проекта поступило 22 адресных взноса на общую сумму 102 250 тенге. Мы добавили 187 750 тенге из безадресных взносов на «Каспи-голд» и 10 000 принесенных в редакцию читательницей Мариной. Таким образом, получилась именно та сумма, которая была нужна для оплаты интенсив-курса - 300 000 тенге.

- Курс будет длиться рабочую неделю, то есть 5 дней, - сказала мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Еве эти пять дней дадут много, ведь это реабилитация по методу АБМ, он оказался самым подходящим для нее. Спасибо всем, кто помог собрать деньги для Евы, я не ожидала, что это будет так быстро. Всем огромное спасибо и всех благ.

Курс реабилитации, который предстоит пройти Еве, будет проходить с 26 по 30 марта. Спасибо инициативной группе родителей, которая занимается трудным делом организации выездных курсов, дающих больным детям дополнительную возможность реабилитации.

 О тех, кому помогли

4-летний Таймас ЖУМАТОВ из Костаная участвовал в прошлом, 118-м, туре «Нужных денег». Мальчику с ДЦП тяжелой степени необходимо как можно чаще ездить на курсы реабилитации в челябинскую клинику «Сакура». Как только наши читатели собрали сумму, которой недоставало до оплаты полного курса процедур, Таймас отправился в Челябинск.

Как часто бывает в нашем проекте, уже после завершения тура для Таймаса поступили запоздалые взносы. Читатель Абосин перечислил для мальчика 2 000 тенге, а Шнар - 1 000, итого 3 000 тенге были отправлены вдогонку основной сумме сбора, когда Таймас уже проходил реабилитацию в «Сакуре».

- Спасибо большое, - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА, - у нас уже есть такой хороший результат: на этих курсах Таймас научился сидеть! Сам, без поддержки, без опоры, держит спинку! Это вселяет такую надежду, что мы все делаем правильно. У моего сыночка все получится обязательно.

Гульжан прислала нам видео, на котором Таймас не только сидит самостоятельно, но и ходит с поддержкой. Для ребенка с таким тяжелым диагнозом это прорыв. У Таймаса все должно получиться!

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 120-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 119-й тур

 

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

50 000

Пользователь сайта под ником Евгений

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Читатель Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

25 000

Читатель Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10000

Читательница Марина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

273727

Остаток с предыдущего тура

160 669 - Адилбеку Булату,

113 058 - переходят на следующий тур

Поступления на «Каспи-голд»: 843 594

1000

Владислав

Для Арсения Гутнова

500

Анна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Неизвестный читатель

Для Адилбека Булата

10 000

Неизвестный читатель

Для Арсения Гутнова

750

Наталья

Для Евы Гурневич

750

Наталья

Для Арсения Гутнова

500

Наталья

Для Адилбека Булата

1 500

Аманжел

Для Адилбека Булата

500

Алина

Для Арсения Гутнова

5 000

Анжелика

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Мадина

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Анара

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Наталья

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

3 000

Гульнара

Для Арсения Гутнова

500

Марат

Для Адилбека Булата

2 000

Антон

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

20 000

Александр

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

5 000

Айгуль

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

5 000

Елена

Для Арсения Гутнова

1 000

Гульжаухар

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Людмила

Для Арсения Гутнова

5 000

Мария

Для Адилбека Булата

1 000

Дарья

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Гульнара

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

831

Жасулан

Для Адилбека Булата

500

Баян

Для Арсения Гутнова

3 000

Ирина

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Жасулан

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

135

Алтынай

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Самат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

15 000

Константин

Для Арсения Гутнова

1 000

Гульнара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Самал

Для Арсения Гутнова

737

Талгат

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Наталья

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 306

Владислав

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

594

Irina K.

Для Арсения Гутнова

1 000

Виктория

Для Арсения Гутнова

500

Гульфайруз

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Юлия

Для Арсения Гутнова

1 000

Владимир

Для Арсения Гутнова

5 000

Елена

Для Арсения Гутнова

500

Мадина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Иван

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ерлан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Елена В.

Для Арсения Гутнова

50 000

Дияр

Для Арсения Гутнова

2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Анастасия

Для Арсения Гутнова

5 000

Дилар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Валерия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Нина

Для Арсения Гутнова

1 000

Данил

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 500

Артур

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Максим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Ekaterina T.

Для Арсения Гутнова

1 000

Кенехан

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 550

Елдос

Для Арсения Гутнова

2 500

Елдос

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

500

Дарья

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Темирлан

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

5 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Nataliia K.

Для Арсения Гутнова

9 000

Людмила каждому по 3 000

3 000 - для Арсения Гутнова

3 000 - для Адилбека Булата

3 000 - для Евы Гурневич

500

Эдуард

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Роланд В.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

200

Ильнара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Павел

Для Арсения Гутнова

2 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

500

Юлия

Для Арсения Гутнова

500

Елена

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Сабина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Назгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

100

Куаныш

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Бактияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Назгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 700

Ксения

Для Арсения Гутнова

1 000

Асемгуль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

650

Евгений

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Эрика

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Эмиль

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Ирина

Для Арсения Гутнова

5 000

Виктория

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Шамиля

Для Арсения Гутнова

1 000

Айслу

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Anastasiia

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Наталья

Для Арсения Гутнова

1 000

Гульпанат

Для Арсения Гутнова

5 000

Елена

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Марина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

200

Анна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Алина

Для Арсения Гутнова

500

Серик

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Юлия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Карина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Юлия

Для Арсения Гутнова

5 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Светлана

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Алина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

5 000

Рустам

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Айнаш

Для Арсения Гутнова

1 000

Светлана

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Дана

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Жибек

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 500

Кристина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Гульшар

Для Арсения Гутнова

333

Айнур

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Алия

Для Арсения Гутнова

10 000

Анжелика

Для Арсения Гутнова

1 500

Олеся

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

900

Арман

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Екатерина

Для Арсения Гутнова

500

Алия

Для Арсения Гутнова

500

Екатерина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Светлана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Елизавета

Для Арсения Гутнова

300

Динара

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Камила

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Елена

Для Арсения Гутнова

1 000

Елена

Для Арсения Гутнова

200

Юрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Мадина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Руслан

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Василий

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

10 000

Юрий

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 500

Юлия

Для Арсения Гутнова

2 500

Елена

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

10 000

Руслан

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Алибек

Для Арсения Гутнова

300

Инна

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

3 000

Наталья

Для Арсения Гутнова

5 000

Наталья

Для Арсения Гутнова

1 000

Инга

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Диана

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Инна

Для Арсения Гутнова

1 500

Жулдызай

Для Арсения Гутнова

3 000

Денис

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Артем

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

382

Ибрагим

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

10 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Мадина

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Есенгельды

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

3 000

Оксана

Для Арсения Гутнова

5 000

Марина

Для Арсения Гутнова

1 000

Мария

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Айгерим

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Юлия

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Светлана

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Майис

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Александр

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Екатерина

Для Арсения Гутнова

1 000

Диана

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

30 000

Анна

Для Арсения Гутнова

10 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1000

Мерген

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Елена

Для Арсения Гутнова

1 000

Нина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Эльвира

Для Арсения Гутнова

5 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Валентина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Айгерим

Для Арсения Гутнова

1 000

Екатерина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Адильхан

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

5 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Регина

Для Арсения Гутнова

1 000

Нургуль

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Михаил

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

3 000

Дина

Для Арсения Гутнова

1 000

Марина

Для Арсения Гутнова

2 000

Ольга

Для Арсения Гутнова

2 000

Вероника

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Ирина

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

100

Замзагуль

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

300

Алма

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Никита

Для Арсения Гутнова

2 000

Лариса

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Динара

Для Арсения Гутнова

1 500

Айдарбек

Для Арсения Гутнова

2 000

Олеся

Для Арсения Гутнова

1 000

Жандос

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Марсель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сауле

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Александра

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сергей

Для Евы Гурневич

2 700

Ксения

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

776

Темирлан

Для Арсения Гутнова

500

Анэля

Для Евы Гурневич

500

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Том

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Антон

Для Арсения Гутнова

2 000

Ренат

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

3 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

30 000

Дмитрий

Для Евы Гурневич

2 000

Ажар

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Олеся

Для Евы Гурневич

1 000

Светлана

Для Арсения Гутнова

1 000

Серафима

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Султанбек

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

900

ДЕНИС

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 500

Иван

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Лидия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Юлия

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Айнура

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Сауле

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

20 000

Константин

Для Евы Гурневич

1 000

Владимир

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Ирина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Балжан

Для Евы Гурневич

1 000

Маргарита

Для Арсения Гутнова

1 000

Виктор

Для Арсения Гутнова

2 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Зинаида

Для Арсения Гутнова

10 000

Азамат

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

4 000

Владимир

Для Арсения Гутнова

1 000

Алибек

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Александр

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

10 000

Вадим

Для Евы Гурневич

5 000

Алексей

Для Евы Гурневич

2 000

Алина

Для Евы Гурневич

1 500

Олеся

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Виктория

Для Евы Гурневич

1 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

5 000

Олег

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Юлия

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Динара

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 200

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

50 000

Елена

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

МАКСИМ

Для Евы Гурневич

1 000

Виктор

Для Евы Гурневич

2 000

Аманжел

Для Евы Гурневич

15 000

Рашид

5 000 - Для Арсения Гутнова

5 000 - для Адилбека Булата

5 000 - для Евы Гурневич

1 000

Нуржан

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

7 000

Екатерина

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

2 000

Ансар

Для Евы Гурневич

10 000

Владимир

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

1 000

Даулет

Для Евы Гурневич

1 000

Ибагуль

Для Адилбека Булата

1 000

Дмитрий

Для Евы Гурневич

3 000

Любовь

Для Евы Гурневич

200

Назерке

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Илья

Для Евы Гурневич

1 000

Татьяна

Для Евы Гурневич

5 000

Мария

На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)

500

Сергей

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

8 000

Фирма Чистодом

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Дмитрий

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

10 000

Алия

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

70 000

Совет директоров колледжей области

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

10 000

Валентин

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

3 000

Руслан

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

2 000

Роман

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

1 000

Алина

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)

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1990 руб.

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

ИТОГО: 1 337 321 тенге

Остаток - 400 451 тенге - переходит на следующий тур