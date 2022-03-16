Сколько нужно и еще чуть-чуть
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 119-м туре «Нужных денег» сборы превысили ожидания
Вновь нам удалось завершить очередной тур проекта с приличным остатком. Более того, одному из участников одних только адресных взносов перечислили даже больше, чем было указано в заявке.
Скоро в столицу
3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная - частый участник нашего благотворительного проекта. Это девятое обращение семьи Гутновых за помощью в «Нужные деньги». Синдром Франческетти - очень редкий и серьезный диагноз. Пока лечить генетические болезни медицина не умеет, возможна лишь корректировка имеющихся нарушений здоровья. Поскольку у детей с этим редким синдромом целый комплекс анатомических нарушений лицевой части черепа, исправлять их надо поэтапно, и на это уходят годы. Сейчас у Арсения самая насущная проблема - избавление от трахеостомы, без которой он не может дышать. А для этого нужно исправить недоразвитие челюстного аппарата. Достигается исправление врожденного дефекта установкой специального аппарата - дистрактора. Арсений уже прожил определенный период жизни с дистрактором, теперь его нужно менять на больший по размеру. Такие операции в Казахстане никто пока не делает. Но наши отечественные хирурги учатся у опытных докторов из Санкт-Петербурга. Российские врачи дают в нашей столице мастер-классы. Разумеется, во время мастер-классов они проводят живые операции. Попасть на такую операцию в качестве пациента - большая удача для нуждающихся. Поскольку тогда она выходит бесплатной. Учитывая заоблачную стоимость этой медицинской помощи (порядка миллиона тенге), мастер-классы - спасение для детей вроде Арсения.
Как только придет вызов на операцию, Арсений отправится в столицу / Фото из архива Любови ГУТНОВОЙ
Арсения везут мама и папа, поскольку маме одной справиться с тяжелым аппаратом, обеспечивающим дыхание ребенка, трудно. В столице нужно жить и питаться, пока Арсению не разрешат ехать домой. Именно на эти цели и не хватало Гутновым 200 000 тенге.
На карту «Каспи-голд» наши читатели перечислили для мальчика 70 адресных взносов на общую сумму 230 870 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы отправляются по назначению, даже если их сумма превышает указанную в заявке.
- Я даже подумать не могла, что люди так сочувствуют нашему Арсюше, - сказала мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - Конечно, в нашем положении каждая копейка не лишняя. Спасибо огромное всем, кто не остается равнодушным, столько раз нас выручали в «Нужных деньгах», мы бы не справились без вас. Спасибо всем за щедрость и отзывчивость.
Сейчас Гутновы в ожидании вызова. В самые ближайшие дни, возможно, Арсений отправится на такую нужную операцию. Любовь Гутнова обещает сообщать нам все новости о лечении Арсения.
Чтобы ноги слушались
5-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная страдает ДЦП. Обычно в диагнозах детей с ДЦП есть еще дополнительная запись, дающая представление об особенностях состояния ребенка. У Адилбека это спастическая диплегия, что означает, что конечности обоих сторон тела подвержены сильной спастике. У Адилбека спастика приходится на ноги. Если это состояние не лечить, в дальнейшем развиваются деформации позвоночника и суставов, которые трудно, а чаще невозможно исправить. Поэтому так важно бороться с диплегией, пока ребенок не вырос. У Адилбека спастика ног настолько сильная, что не давала ему возможности ходить. Родители положили немало сил на регулярные курсы реабилитаций в хороших клиниках и постоянные занятия с сыном дома. Мальчика учили ходить, используя спазмированные мышцы, и у него уже начало получаться. Но тут появилась информация о том, что в Сан-Франциско (США) есть клиника, где хирургическим путем детей избавляют от спастики навсегда.
Адилбек готовится к отъезду в Челябинск / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ
Чтобы оплатить весьма дорогостоящую операцию, родители продали свой уютный дом, а на дорогу через океан помогли собрать наши читатели. Теперь у Адилбека позади главное препятствие к здоровью - сильнейшая спастика. Но ходить он учился в условиях диплегии, а теперь, когда пришло избавление от нее, надо учиться ходить заново. И вновь нужно ездить на курсы реабилитации. Один курс в клинике «Сакура» (Челябинск) Адилбек получил в декабре 2021 года - через полтора месяца после операции. На второй курс мальчику не хватало 406 000 тенге (полная стоимость курса переваливает за полтора миллиона тенге). Для Адилбека поступило 9 адресных взносов на общую сумму 27 331. Мы добавили 218 000 из безадресных взносов этого тура и 160 669 тенге с остатка от прошлого тура. Требуемые в заявке 406 000 тенге передали маме мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ.
- Спасибо огромнейшее от всей души, - поблагодарила Айжан, - за то, что поддерживаете нашего сыночка всегда. Благодаря поддержке проекта «Нужные деньги» и неравнодушных людей мы так близко сейчас к победе над болезнью.
Как сообщила Айжан, они с Адилбеком уезжают в Челябинск 19-20 марта.
Интенсивный курс
У 6-летней Евы ГУРНЕВИЧ из Владимировки тоже ДЦП. Указанная в диагнозе двойная гемиплегия говорит о том, что двигательные расстройства у девочки отмечаются и в руках, и в ногах. Регулярные курсы реабилитации для Евы крайне необходимы, но и оплата курсов и сами поездки с проживанием требуют немалых средств. Но иногда родителям больных детей удается сэкономить хотя бы на проезде и проживании. Это происходит благодаря организации в Костанае выездных курсов реабилитации, которые проводят российские специалисты.
После Наурыза Еве предстоит курс реабилитации / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ
В этот раз Ева должна пройти такой курс в режиме «интенсив» у врачей из Санкт-Петербурга. Стоимость курса - 300 000 тенге. Для Евы в кассу проекта поступило 22 адресных взноса на общую сумму 102 250 тенге. Мы добавили 187 750 тенге из безадресных взносов на «Каспи-голд» и 10 000 принесенных в редакцию читательницей Мариной. Таким образом, получилась именно та сумма, которая была нужна для оплаты интенсив-курса - 300 000 тенге.
- Курс будет длиться рабочую неделю, то есть 5 дней, - сказала мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Еве эти пять дней дадут много, ведь это реабилитация по методу АБМ, он оказался самым подходящим для нее. Спасибо всем, кто помог собрать деньги для Евы, я не ожидала, что это будет так быстро. Всем огромное спасибо и всех благ.
Курс реабилитации, который предстоит пройти Еве, будет проходить с 26 по 30 марта. Спасибо инициативной группе родителей, которая занимается трудным делом организации выездных курсов, дающих больным детям дополнительную возможность реабилитации.
О тех, кому помогли
4-летний Таймас ЖУМАТОВ из Костаная участвовал в прошлом, 118-м, туре «Нужных денег». Мальчику с ДЦП тяжелой степени необходимо как можно чаще ездить на курсы реабилитации в челябинскую клинику «Сакура». Как только наши читатели собрали сумму, которой недоставало до оплаты полного курса процедур, Таймас отправился в Челябинск.
Как часто бывает в нашем проекте, уже после завершения тура для Таймаса поступили запоздалые взносы. Читатель Абосин перечислил для мальчика 2 000 тенге, а Шнар - 1 000, итого 3 000 тенге были отправлены вдогонку основной сумме сбора, когда Таймас уже проходил реабилитацию в «Сакуре».
- Спасибо большое, - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА, - у нас уже есть такой хороший результат: на этих курсах Таймас научился сидеть! Сам, без поддержки, без опоры, держит спинку! Это вселяет такую надежду, что мы все делаем правильно. У моего сыночка все получится обязательно.
Гульжан прислала нам видео, на котором Таймас не только сидит самостоятельно, но и ходит с поддержкой. Для ребенка с таким тяжелым диагнозом это прорыв. У Таймаса все должно получиться!
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 120-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 119-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
50 000
|
Пользователь сайта под ником Евгений
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Читатель Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
25 000
|
Читатель Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10000
|
Читательница Марина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
273727
|
Остаток с предыдущего тура
|
160 669 - Адилбеку Булату,
113 058 - переходят на следующий тур
|
Поступления на «Каспи-голд»: 843 594
|
1000
|
Владислав
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Анна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
Для Адилбека Булата
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
Для Арсения Гутнова
|
750
|
Наталья
|
Для Евы Гурневич
|
750
|
Наталья
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Наталья
|
Для Адилбека Булата
|
1 500
|
Аманжел
|
Для Адилбека Булата
|
500
|
Алина
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Анжелика
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Анара
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Наталья
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
3 000
|
Гульнара
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Марат
|
Для Адилбека Булата
|
2 000
|
Антон
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
20 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
5 000
|
Айгуль
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
5 000
|
Елена
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Гульжаухар
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Людмила
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Мария
|
Для Адилбека Булата
|
1 000
|
Дарья
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Гульнара
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
831
|
Жасулан
|
Для Адилбека Булата
|
500
|
Баян
|
Для Арсения Гутнова
|
3 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Жасулан
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
135
|
Алтынай
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Самат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
15 000
|
Константин
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Гульнара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Самал
|
Для Арсения Гутнова
|
737
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Наталья
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 306
|
Владислав
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
594
|
Irina K.
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Виктория
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Гульфайруз
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Юлия
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Владимир
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Елена
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Иван
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ерлан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Елена В.
|
Для Арсения Гутнова
|
50 000
|
Дияр
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Анастасия
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Дилар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Валерия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Нина
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Данил
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 500
|
Артур
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Максим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Ekaterina T.
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Кенехан
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 550
|
Елдос
|
Для Арсения Гутнова
|
2 500
|
Елдос
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
500
|
Дарья
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Темирлан
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
5 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Nataliia K.
|
Для Арсения Гутнова
|
9 000
|
Людмила каждому по 3 000
|
3 000 - для Арсения Гутнова
3 000 - для Адилбека Булата
3 000 - для Евы Гурневич
|
500
|
Эдуард
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Роланд В.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
200
|
Ильнара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Павел
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Анастасия
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
500
|
Юлия
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Сабина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Назгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
100
|
Куаныш
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Бактияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Назгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 700
|
Ксения
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Асемгуль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
650
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Эрика
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Эмиль
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Ирина
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Виктория
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Шамиля
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Айслу
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Anastasiia
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Наталья
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Гульпанат
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Марина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
200
|
Анна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Алина
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Серик
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Карина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Юлия
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Светлана
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
5 000
|
Рустам
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Айнаш
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Светлана
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Дана
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Жибек
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 500
|
Кристина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Гульшар
|
Для Арсения Гутнова
|
333
|
Айнур
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Алия
|
Для Арсения Гутнова
|
10 000
|
Анжелика
|
Для Арсения Гутнова
|
1 500
|
Олеся
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
900
|
Арман
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Екатерина
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Алия
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Светлана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Елизавета
|
Для Арсения Гутнова
|
300
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Камила
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Елена
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Елена
|
Для Арсения Гутнова
|
200
|
Юрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Василий
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
10 000
|
Юрий
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 500
|
Юлия
|
Для Арсения Гутнова
|
2 500
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
10 000
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Алибек
|
Для Арсения Гутнова
|
300
|
Инна
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
3 000
|
Наталья
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Наталья
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Инга
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Инна
|
Для Арсения Гутнова
|
1 500
|
Жулдызай
|
Для Арсения Гутнова
|
3 000
|
Денис
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Артем
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
382
|
Ибрагим
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Мадина
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Есенгельды
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
3 000
|
Оксана
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Марина
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Айгерим
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Светлана
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Майис
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Екатерина
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Диана
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
30 000
|
Анна
|
Для Арсения Гутнова
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1000
|
Мерген
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Елена
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Нина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Эльвира
|
Для Арсения Гутнова
|
5 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Валентина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Айгерим
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Адильхан
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Регина
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Нургуль
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Михаил
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
3 000
|
Дина
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Марина
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Ольга
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Вероника
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
100
|
Замзагуль
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
300
|
Алма
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Никита
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Лариса
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Динара
|
Для Арсения Гутнова
|
1 500
|
Айдарбек
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Олеся
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Жандос
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Марсель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сауле
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Александра
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей
|
Для Евы Гурневич
|
2 700
|
Ксения
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
776
|
Темирлан
|
Для Арсения Гутнова
|
500
|
Анэля
|
Для Евы Гурневич
|
500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Том
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Антон
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Ренат
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
3 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
30 000
|
Дмитрий
|
Для Евы Гурневич
|
2 000
|
Ажар
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Олеся
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Светлана
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Серафима
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Султанбек
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
900
|
ДЕНИС
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 500
|
Иван
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Лидия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Айнура
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Сауле
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
20 000
|
Константин
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Владимир
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Балжан
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Маргарита
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Виктор
|
Для Арсения Гутнова
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Зинаида
|
Для Арсения Гутнова
|
10 000
|
Азамат
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
4 000
|
Владимир
|
Для Арсения Гутнова
|
1 000
|
Алибек
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
10 000
|
Вадим
|
Для Евы Гурневич
|
5 000
|
Алексей
|
Для Евы Гурневич
|
2 000
|
Алина
|
Для Евы Гурневич
|
1 500
|
Олеся
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Виктория
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
5 000
|
Олег
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Юлия
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 200
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
50 000
|
Елена
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
МАКСИМ
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Виктор
|
Для Евы Гурневич
|
2 000
|
Аманжел
|
Для Евы Гурневич
|
15 000
|
Рашид
|
5 000 - Для Арсения Гутнова
5 000 - для Адилбека Булата
5 000 - для Евы Гурневич
|
1 000
|
Нуржан
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
7 000
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
2 000
|
Ансар
|
Для Евы Гурневич
|
10 000
|
Владимир
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
1 000
|
Даулет
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Ибагуль
|
Для Адилбека Булата
|
1 000
|
Дмитрий
|
Для Евы Гурневич
|
3 000
|
Любовь
|
Для Евы Гурневич
|
200
|
Назерке
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Илья
|
Для Евы Гурневич
|
1 000
|
Татьяна
|
Для Евы Гурневич
|
5 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Еве Гурневич)
|
500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
8 000
|
Фирма Чистодом
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
10 000
|
Алия
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
70 000
|
Совет директоров колледжей области
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
10 000
|
Валентин
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
3 000
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
2 000
|
Роман
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
1 000
|
Алина
|
На усмотрение комиссии (Адилбеку Булату)
|
Поступления на «Яндекс-кошелек»:
|
1990 руб.
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
ИТОГО: 1 337 321 тенге
Остаток - 400 451 тенге - переходит на следующий тур
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.