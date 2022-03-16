В 119-м туре «Нужных денег» сборы превысили ожидания

Вновь нам удалось завершить очередной тур проекта с приличным остатком. Более того, одному из участников одних только адресных взносов перечислили даже больше, чем было указано в заявке.

Скоро в столицу

3-летний Арсений ГУТНОВ из Костаная - частый участник нашего благотворительного проекта. Это девятое обращение семьи Гутновых за помощью в «Нужные деньги». Синдром Франческетти - очень редкий и серьезный диагноз. Пока лечить генетические болезни медицина не умеет, возможна лишь корректировка имеющихся нарушений здоровья. Поскольку у детей с этим редким синдромом целый комплекс анатомических нарушений лицевой части черепа, исправлять их надо поэтапно, и на это уходят годы. Сейчас у Арсения самая насущная проблема - избавление от трахеостомы, без которой он не может дышать. А для этого нужно исправить недоразвитие челюстного аппарата. Достигается исправление врожденного дефекта установкой специального аппарата - дистрактора. Арсений уже прожил определенный период жизни с дистрактором, теперь его нужно менять на больший по размеру. Такие операции в Казахстане никто пока не делает. Но наши отечественные хирурги учатся у опытных докторов из Санкт-Петербурга. Российские врачи дают в нашей столице мастер-классы. Разумеется, во время мастер-классов они проводят живые операции. Попасть на такую операцию в качестве пациента - большая удача для нуждающихся. Поскольку тогда она выходит бесплатной. Учитывая заоблачную стоимость этой медицинской помощи (порядка миллиона тенге), мастер-классы - спасение для детей вроде Арсения.

Как только придет вызов на операцию, Арсений отправится в столицу / Фото из архива Любови ГУТНОВОЙ

Арсения везут мама и папа, поскольку маме одной справиться с тяжелым аппаратом, обеспечивающим дыхание ребенка, трудно. В столице нужно жить и питаться, пока Арсению не разрешат ехать домой. Именно на эти цели и не хватало Гутновым 200 000 тенге.

На карту «Каспи-голд» наши читатели перечислили для мальчика 70 адресных взносов на общую сумму 230 870 тенге. По правилам проекта, все адресные взносы отправляются по назначению, даже если их сумма превышает указанную в заявке.

- Я даже подумать не могла, что люди так сочувствуют нашему Арсюше, - сказала мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - Конечно, в нашем положении каждая копейка не лишняя. Спасибо огромное всем, кто не остается равнодушным, столько раз нас выручали в «Нужных деньгах», мы бы не справились без вас. Спасибо всем за щедрость и отзывчивость.

Сейчас Гутновы в ожидании вызова. В самые ближайшие дни, возможно, Арсений отправится на такую нужную операцию. Любовь Гутнова обещает сообщать нам все новости о лечении Арсения.

Чтобы ноги слушались

5-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная страдает ДЦП. Обычно в диагнозах детей с ДЦП есть еще дополнительная запись, дающая представление об особенностях состояния ребенка. У Адилбека это спастическая диплегия, что означает, что конечности обоих сторон тела подвержены сильной спастике. У Адилбека спастика приходится на ноги. Если это состояние не лечить, в дальнейшем развиваются деформации позвоночника и суставов, которые трудно, а чаще невозможно исправить. Поэтому так важно бороться с диплегией, пока ребенок не вырос. У Адилбека спастика ног настолько сильная, что не давала ему возможности ходить. Родители положили немало сил на регулярные курсы реабилитаций в хороших клиниках и постоянные занятия с сыном дома. Мальчика учили ходить, используя спазмированные мышцы, и у него уже начало получаться. Но тут появилась информация о том, что в Сан-Франциско (США) есть клиника, где хирургическим путем детей избавляют от спастики навсегда.

Адилбек готовится к отъезду в Челябинск / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

Чтобы оплатить весьма дорогостоящую операцию, родители продали свой уютный дом, а на дорогу через океан помогли собрать наши читатели. Теперь у Адилбека позади главное препятствие к здоровью - сильнейшая спастика. Но ходить он учился в условиях диплегии, а теперь, когда пришло избавление от нее, надо учиться ходить заново. И вновь нужно ездить на курсы реабилитации. Один курс в клинике «Сакура» (Челябинск) Адилбек получил в декабре 2021 года - через полтора месяца после операции. На второй курс мальчику не хватало 406 000 тенге (полная стоимость курса переваливает за полтора миллиона тенге). Для Адилбека поступило 9 адресных взносов на общую сумму 27 331. Мы добавили 218 000 из безадресных взносов этого тура и 160 669 тенге с остатка от прошлого тура. Требуемые в заявке 406 000 тенге передали маме мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ.

- Спасибо огромнейшее от всей души, - поблагодарила Айжан, - за то, что поддерживаете нашего сыночка всегда. Благодаря поддержке проекта «Нужные деньги» и неравнодушных людей мы так близко сейчас к победе над болезнью.

Как сообщила Айжан, они с Адилбеком уезжают в Челябинск 19-20 марта.

Интенсивный курс

У 6-летней Евы ГУРНЕВИЧ из Владимировки тоже ДЦП. Указанная в диагнозе двойная гемиплегия говорит о том, что двигательные расстройства у девочки отмечаются и в руках, и в ногах. Регулярные курсы реабилитации для Евы крайне необходимы, но и оплата курсов и сами поездки с проживанием требуют немалых средств. Но иногда родителям больных детей удается сэкономить хотя бы на проезде и проживании. Это происходит благодаря организации в Костанае выездных курсов реабилитации, которые проводят российские специалисты.

После Наурыза Еве предстоит курс реабилитации / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

В этот раз Ева должна пройти такой курс в режиме «интенсив» у врачей из Санкт-Петербурга. Стоимость курса - 300 000 тенге. Для Евы в кассу проекта поступило 22 адресных взноса на общую сумму 102 250 тенге. Мы добавили 187 750 тенге из безадресных взносов на «Каспи-голд» и 10 000 принесенных в редакцию читательницей Мариной. Таким образом, получилась именно та сумма, которая была нужна для оплаты интенсив-курса - 300 000 тенге.

- Курс будет длиться рабочую неделю, то есть 5 дней, - сказала мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Еве эти пять дней дадут много, ведь это реабилитация по методу АБМ, он оказался самым подходящим для нее. Спасибо всем, кто помог собрать деньги для Евы, я не ожидала, что это будет так быстро. Всем огромное спасибо и всех благ.

Курс реабилитации, который предстоит пройти Еве, будет проходить с 26 по 30 марта. Спасибо инициативной группе родителей, которая занимается трудным делом организации выездных курсов, дающих больным детям дополнительную возможность реабилитации.

О тех, кому помогли

4-летний Таймас ЖУМАТОВ из Костаная участвовал в прошлом, 118-м, туре «Нужных денег». Мальчику с ДЦП тяжелой степени необходимо как можно чаще ездить на курсы реабилитации в челябинскую клинику «Сакура». Как только наши читатели собрали сумму, которой недоставало до оплаты полного курса процедур, Таймас отправился в Челябинск.

Как часто бывает в нашем проекте, уже после завершения тура для Таймаса поступили запоздалые взносы. Читатель Абосин перечислил для мальчика 2 000 тенге, а Шнар - 1 000, итого 3 000 тенге были отправлены вдогонку основной сумме сбора, когда Таймас уже проходил реабилитацию в «Сакуре».

- Спасибо большое, - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА, - у нас уже есть такой хороший результат: на этих курсах Таймас научился сидеть! Сам, без поддержки, без опоры, держит спинку! Это вселяет такую надежду, что мы все делаем правильно. У моего сыночка все получится обязательно.

Гульжан прислала нам видео, на котором Таймас не только сидит самостоятельно, но и ходит с поддержкой. Для ребенка с таким тяжелым диагнозом это прорыв. У Таймаса все должно получиться!

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 120-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 119-й тур