Об очередном участке открытых труб «НГ» сообщила жительница дома по ул. Амангельды, 95 Нина КАМАЛОВА. Она обратила внимание на два разных участка теплотрассы небольшого диаметра, «смотрящих» друг на друга.

На одном участке теплотрассы часть изоляции стерлась совсем и в целом очень ветхая

- На одном участке трубы сильно оголены на сгибе, вся изоляция очень ветхая, - рассказала Нина Камалова. - На другом изоляция только начала рваться, но в целом тоже оставляет желать лучшего. Звонила в КТЭК еще в середине февраля, обещали приехать, до сих пор едут.

На другом - изоляция только начала рваться и тоже довольно дряхлая

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели два участка теплотрассы, расположенных друг напротив друга. Изоляция на обоих была очень ветхой, а частично ее не было совсем.

Трубы во дворе дома № 5 в 5 мкр-н спустя две недели полностью изолировали с одной стороны дома и …

Трубы возле дома № 5 в 5-м мкр-н, о которых «НГ» писала два номера назад, сейчас хорошо изолировали.

...с другой стороны дома на теплотрассе тоже появилась новая изоляция

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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