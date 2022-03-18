Ситуацию с финансированием кардиологического центра прокомментировали в ФСМС

На статью «Можется и хочется, да ФОМС не велит» (№ 9 «НГ») откликнулся руководитель филиала по Костанайской области некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек НУРГАЛИЕВ. Объяснил позицию фонда.

Батырбек Нургалиев: «Если бы были возможности бюджета и фонда, проблем никто не испытывал» / Фото предоставлено Костанайским филиалом ФСМС

Руководитель костанайского филиала ФСМС сказал, что важно донести до пациентов, по каким причинам происходит некоторое недофинансирование Костанайского областного кардиологического центра. Фонд социального медстрахования - некоммерческая организация, все действия и усилия которой направлены на то, чтобы обеспечить достаточное финансирование получения людьми качественной медпомощи. Сейчас в системе здравоохранения акцент переносится с дорогостоящей стационарной помощи на амбулаторный уровень. То есть основная цель - направить усилия всех медицинских работников на раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Как выразился Батырбек Нургалиев, легче вылечить болезнь на ранней стадии, не допустить развития серьезного заболевания, чем потом тратить много миллионов, героически сражаясь за жизнь пациента.

- Снижение потребности в дорогостоящих стационарных услугах - это одна из задач, которые стоят перед системой здравоохранения, - пояснил руководитель филиала. - Высвободившиеся средства можно будет потом направить, например, на экстракорпоральное оплодотворение, оказание неонатальной помощи новорожденным. Спектр проблемных вопросов довольно широкий и невозможно ограничиваться только одним направлением, скажем, кардиохирургической помощью. Реализация этой задачи длительная, это непростой и даже болезненный процесс. Мы видим, что стационарная помощь все равно у нас остается востребованной. Но, к сожалению, реалии таковы, что стационарное лечение получают либо пациенты, имеющие осложнения, либо в экстренных случаях, не терпящих отлагательств.

По статистике ФСМС, за 2021 год в стационарах Костанайской области пролечились более 121 тысячи пациентов. Из них около 15 тысяч - с болезнями системы кровообращения. Доля пациентов, пролеченных в кардиоцентре, - около 6% (912 случаев) от всех кардиологических больных.

- Мы отмечаем хорошую обеспеченность кардиоцентра дорогостоящим оборудованием, высококлассными специалистами, - сказал руководитель костанайского филиала фонда. - Соответственно, бюджет этой медицинской организации несопоставимо выше, чем у остальных. Приведу пример. У нас в области три медорганизации, проводящие чрезкожное коронарное вмешательство: Костанайская областная больница, Рудненская многопрофильная городская больница и Костанайский областной кардиологический центр. В областной больнице у нас 61 кардиологическая койка, в Рудном - 48, в кардиоцентре - 38 коек. По коечному фонду видна мощность организации. Эти три организации в целом пролечили у нас за прошлый год почти 3,5 тыс. пациентов, выполняя в том числе и высокотехнологичные операции. Понятно, что и бюджет между этими тремя организациями распределяется с учетом нагрузки.

Если говорить о плане финансирования, по которому нам выделены средства на стационарную помощь в целом, у нас порядка 12,4 млрд тенге в этом году выделено на всю область. При этом заявок от медицинских организаций поступило на более чем 17 млрд тенге. То есть примерно 40% от желаемых средств не хватает. Поэтому у нас ни одна медицинская организация не получила то финансирование, которое хотела.

Батырбек Нургалиев заметил, что делать окончательные выводы о финансировании довольно рано, учитывая тот момент, что в течение года происходит корректировка. По его словам, суммы, снятые по экспертизе мониторинга качества услуг, и неосвоенные суммы перераспределяются между другими медорганизациями. К концу года ситуация может поменяться, как было с тем же кардиоцентром в конце 2021 года, когда по сравнению с 2020 годом финансирование было увеличено почти в 5 раз. Тот темп, который эта организация набрала, был поддержан, неоднократно кардиоцентру выделялись дополнительные объемы средств.

Деятельность фонда не направлена на обеспечение работы какой-либо одной конкретной организации. Специалисты ФСМС смотрят на реальную картину и анализируют количество пролеченных больных в текущем периоде, и, исходя из этого, планируется дальнейшее финансирование.

- Есть еще такой момент - экстренная госпитализация,- отметил Батырбек Амангельдинович. - Из всех трех с половиной тысяч пролеченных в стационарах кардиологических больных более двух тысяч человек (около 60%) были госпитализированы в экстренном порядке. Нам нелогично увеличивать финансирование плановой кардиопомощи, когда такая большая потребность в экстренной, когда пациенты попадают в состоянии угрозы для жизни. Политика кардиоцентра направлена на оказание плановой помощи. Она не такая ресурсоемкая, как экстренная, которая требует круглосуточной работы лабораторной службы, реанимации, содержания более широкого штата сотрудников. Поэтому кардиоцентр относится очень избирательно к госпитализации пациентов, что понятно с точки зрения бизнеса. В то время как в областной больнице и в Рудненской многопрофильной больнице экстренная помощь всегда оказывается. На сегодняшний день в этих больницах вышли из строя ангиографы. Работает только ангиограф в кардиоцентре. На совещании с заместителем акима области кардиоцентру официально было предложено оказывать экстренную помощь, на что был получен отказ. В этой ситуации в кардиоцентре предпочли сдавать ангиограф в почасовую аренду областной больнице. Таким образом, высокотехнологичная помощь в экстренных случаях у нас обеспечивается силами областной больницы. Мы надеемся, что скоро вопрос с ремонтом ангиографов решится, и все войдет в свою колею. Мы провели небольшой анализ с цифрами прошлого года и в целом некорректно говорить, что кардиоцентр недофинансируется. Тем более что это только начало года, будут еще дополнительные выделения средств, и цифры будут меняться. Поэтому не хотелось бы нашему населению говорить о том, что не обеспечивается доступность помощи. Мы заинтересованы в том, чтобы пациент мог получить весь необходимый спектр услуг в той медорганизации, где он сам захочет. Если бы кардиоцентр изъявил желание оказывать экстренную помощь наряду с областной больницей и рудненской, подход к финансированию был бы другой. Тогда это была бы реально конкурентная среда, где все три медорганизации несут одинаковые затраты. Мы не можем в угоду одной организации ущемлять интересы других.

Батырбек Нургалиев напомнил, что, кроме больных кардиологического профиля, есть масса других пациентов, нуждающихся в хирургической помощи. Из 121 тысячи больных только 15 000 с болезнями системы кровообращения.

ФСМС, по его словам, - организация, которая должна объективно и эффективно распределять средства, чтобы не было перекосов, чтобы максимально обеспечить потребности всего населения. Как заверил руководитель Костанайского филиала фонда, если бы были возможности бюджета и фонда, проблем никто не испытывал. Но реалии таковы, что фонд работает в условиях ограниченности средств.