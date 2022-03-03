В Костанае могли бы спасать от смерти вдвое больше сердечников. Что этому мешает?

В конце 2021 года в Костанайском областном кардиологическом центре начали делать операции, за которыми ранее пациенты ездили в столичные медцентры. Для этого закупили оборудование, обучили и пригласили специалистов. Но особенности финансирования здравоохранения в Казахстане не позволяют проводить такие операции по квоте, то есть бесплатно для больного, в необходимом объеме.

В кардиоцентре делают операции, в два раза увеличивающие продолжительность жизни тяжелых пациентов

Основатель Костанайского областного кардиологического центра, врач высшей категории Дмитрий ЛОБКОВ несколько лет пытался доказать властям, что нашему региону необходима отдельная кардиологическая служба. Тогда специализированные центры уже работали в каждой области страны, кроме Костанайской. Но и Сергей Кулагин, и Нуралы Садуакасов полагали, что услуг, предоставляемых в кардиологических отделениях больниц области, вполне достаточно. Архимед Мухамбетов поддержал инициативу, и в 2017 году за счет частных инвестиций в Костанае открыли кардиологический центр.

Основную помощь в поликлинике кардиоцентра оказывают платно, но консультация кардиолога бесплатная по субподряду с поликлиниками и ЦРБ. Пациент по направлению из любой городской или районной поликлиники может этой возможностью воспользоваться. В структуре кардиоцентра есть круглосуточный стационар, реабилитационное отделение для перенесших инфаркт и инсульт, дневной стационар.

В центре работают кардиологи, невропатологи, реаниматологи и единственный в области аритмолог. Такой штат позволяет оказывать весь спектр услуг в области кардиологии. Количество коронарографий с 2019-го по 2021 год выросло почти в 3 раза: с 355 до 1 074. Стентирований в 2019 году было сделано 64, а 2021-м - 310.

Дмитрий Лобков: «Нет понимания со стороны органов здравоохранения и ФОМС»

- С 2021 года мы начали проводить операции, в частности, по установке аппаратов, в два раза увеличивающие продолжительность жизни тяжелых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отмечает Лобков. - Это важно, учитывая, что наша область в красной зоне по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Пять лет у нас в области самая высокая по республике смертность от болезней системы кровообращения.

Уникальные для Костанайской области операции - это малоинвазивные вмешательства, направленные на восстановление ритма сердечных сокращений.

Благодаря работе кардиоцентра в Костанайской области внедрили методику, при которой электрофизиологическим исследованием (ЭФИ) выявляется очаг, посылающий неверные сигналы в проводящую систему сердца, отчего сердечная мышца сокращается чаще, чем положено по физиологической норме. Этот дефект может привести к ишемическому инсульту или внезапной сердечной смерти. Такие очаги возбуждения надо удалить. Абляция - это и есть удаление или отнятие, если буквально переводить с латыни этот термин.

В Костанайском кардиоцентре абляцию проводят двумя способами. РЧА - радиочастотная абляция, при которой ненужные очаги возбуждения выжигаются радиоволнами высокой частоты. Криоабляция - очаг вымораживается жидким азотом. Все эти воздействия проводятся через тонкие зонды, по которым подаются к сердцу необходимые инструменты. При малоинвазивных операциях хирурги не действуют вслепую, а прекрасно видят операционное поле на мониторе. После абляции тут же проверяется работа миокарда пациента, что исключает недочеты и упущения. Эффективность РЧА-абляций - 96%, криоабляций - 76%. Какой из этих способов подходит конкретному пациенту, выбирают доктора по результатам обследования. После операции пациент проводит в стационаре около 5 дней и уходит домой с совершенно иным ощущением жизни.

В 2021 году специалисты кардиоцентра освоили имплантацию бивентрикулярного дефибриллятора. Каждый видел в кино, как сердце вновь заводят дефибриллятором при его остановке. Но даже в очень развитых странах, где в зданиях аэропортов, вокзалов и торговых центров висят дефибрилляторы, рассчитанные на использование даже «чайником», не всегда могут спасти человека с острым сердечным приступом - элементарно не успевают принести этот прибор. С тех пор как придумали миниатюрные дефибрилляторы, внедренные в тело пациента, количество неожиданных смертей среди сердечников сократилось.

Материальное воплощение этой изящной конструкторской и медицинской мысли - дефибриллятор размером с карманное дамское зеркальце, который вшивается под большую грудную мышцу, а электроды от него подводятся к сердцу. В момент возникновения опасных сердцебиений, грозящих остановкой, сердце получает электрический разряд и как бы перезапускается уже в правильном ритме. Не надо ждать, когда к умирающему приедет скорая, пробиваясь сквозь дорожные пробки, нет потерь драгоценного времени. Даже если вокруг нет ни одного человека, способного вызвать ту же скорую, человек получает возможность выжить после остановки сердца. Этакий внутренний реаниматолог, находящийся в постоянной боевой готовности. После операции у пациентов с высоким риском внезапной смерти остается едва заметный шрам и улетучивается постоянный страх смерти. Такое медицинское волшебство, теперь доступное и у нас, и ехать никуда не надо.

В прошлом году хирурги кардиоцентра установили 17 бивентрикулярных дефибриллятора - это 17 спасенных жизней.

Казалось бы, внедрение новейших методов кардиохирургии на местах надо всячески поддерживать, речь-то идет о здоровье населения. Но на деле выходит какая-то несуразица.

- В этом году в ФОМС неожиданно заявили, что мы слишком хорошо работаем, поэтому нам нужно сократить бюджет в два раза, - рассказал Дмитрий Лобков. - Мы делаем столько же операций, как и государственные клиники, то есть Костанайская областная и Рудненская городская больницы. И в 2022 году те средства, что могли быть направлены в нашу клинику, раздали другим медучреждениям. При этом почему-то не вспомнили о законном праве пациента на выбор. Я написал письмо в ФОМС с требованиями объяснений логики принятия такого решения. В ответ мы не получили объяснений, зато получили проверку. Такая, говорят, у них процедура по уставу. Вот так и работаем. Есть стопроцентное понимание со стороны руководства области и совершенно нет понимания со стороны органов здравоохранения и ФОМС.

Современное оборудование позволяет отслеживать все действия кардиохирургов на мониторах

Что значит урезали финансирование в два раза? То есть в два раза меньше пациентов сможет получить уникальную кардиологическую помощь бесплатно. И это при том, что ни в какой другой больнице Костанайской области больной ее не сможет получить ни за какие деньги. Просто нет больше счастливого слияния двух факторов: такого оборудования и таких специалистов. Людей с серьезными заболеваниями, с риском фатального исхода лишили не просто выбора клиники, но и выбора между «гарантированно жить» и «возможно умереть».

- В принципе, эту проблему можно решить, - говорит Лобков. - И мы надеемся, что это произойдет. Есть еще такой удручающий момент: люди в районах совершенно не осведомлены о том, что у них есть возможность быть прооперированными в нашем центре бесплатно. А всего-то и нужно - получить направление от своего врача в районной больнице.

Из-за сокращения бюджета уже к 7 февраля в кардиоцентре выполнили весь месячный объем операций, проводимых за счет финансирования по линии ОСМС. В качестве примера можно привести операции стентирования, в прошлом году их было выполнено 30. В этом году больше 15 стентирований кардиоцентр сделать не сможет. Возможно, в следующем году бюджет будет пересмотрен с учетом реальной потребности для населения, так что ситуация может измениться. Но не у всех больных есть возможность дождаться, когда же будет принято правильное решение о распределении средств. Напомним, это больные с высоким риском смерти, порой у них нет времени на ожидание. А себестоимость высокотехнологичных операций такова, что пациенты не помчатся делать их на платной основе. У простых людей банально нет таких денег. Та самая ситуация, когда легче умереть.

Когда в ФОМС поймут, что правильное финансирование клиник спасает жизни, возможно, наша область выйдет из этой страшной для сердечников красной зоны.

Фото Ксении РЕБИК