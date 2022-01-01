Вариант приготовления свинины

А именно свинины постной, без жирка. Той части мякоти, например, что залегает над верхней частью ребер. На мой вкус, жарить из этой части медальоны можно с высоким риском их пересушить. Отбивать тоже смысла нет. По мне, так мясо от этого точно сочность теряет. Другое дело - валик, похожий на ежа, утыканный металлическими пластинами, был такой советский еще девайс, он волокна аккуратно разрезал, а не давил. Но, оказывается, есть прием, похожий на эту обработку.

Только мясо резать на медальоны надо потолще. Прямо сантиметра по три. Потом берете тяжелый нож или тесак для рубки мяса на манты и рубите шмат свинины с одной стороны вдоль, потом поперек, но не разрубаете до конца. Будет у вас кусок в клеточку. Я с этой стороны смазываю его растительным маслом и обильно посыпаю специями, а то и измельченным чесноком. Как бы вминаю все это в изрубленную поверхность. Потом панирую и жарю на хорошем огне до корочки. Думаю, так можно и с другим мясом поступать. За счет глубоких насечек кусок гарантированно прожаривается, в то же время в «клеточках» сохраняется сок.