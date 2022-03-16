Во дворе дома № 44 по ул. Гоголя стоит контейнер для утилизации ламп и батареек. Уже очень давно за ней никто не следит, содержимое контейнеров не вывозят. Хотелось бы знать, почему так происходит и когда власти наведут порядок в этой сфере?

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Контейнер для утилизации ламп возле дома № 44 по ул. Гоголя / Фото Ксении РЕБИК

Комментарий

И. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Нуралы ЕСЕРГЕПОВ сообщил «НГ», что на сегодняшний день на территории Костаная имеется 53 контейнера для сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп.

- В 2021 году для этих целей, а также для обслуживания и текущего ремонта контейнеров был заключен договор на сумму 3 758 824 тенге с ТОО Waste Recycling Factory, - сообщил Есергепов. - В связи с окончанием договорных обязательств, сбор ртутьсодержащих ламп приостановлен. После заключения договорных обязательств будет проводиться активная работа по сбору ламп с территории Костаная.

Ранее отдел ЖКХ объявлял конкурс о госзакупках, где предложил утилизировать ртутьсодержащие лампы за 3,2 млн тенге. Но закупка не состоялась, потому что не нашлось желающих поставщиков. Есергепов в ответе сообщает, что работа по поиску поставщиков ведется, а также «рассматривается вопрос об увеличении средств для утилизации ртутьсодержащих ламп».