Мне пришел штраф за пересечение стоп-линии на перекрестке. В этом месте нет разметки, поэтому стоп-линию не видно. В телефонном разговоре инспектор, который выписал штраф, не смог дать мне разъяснения по поводу отсутствия разметки. Каким образом я могу обжаловать штраф за пересечение стоп-линии в таком случае? Будет ли полиция выписывать предписания в адрес акимата в таком случае?

Алена Гермес, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает первый заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ:

- Правонарушение зафиксировано 24 февраля на перекрестке пр. Абая - ул. Хакимжановой, и на него было вынесено предписание по ч. 1 ст. 601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

При изучении видео зафиксированного правонарушения установлено, что водитель автомобиля ГАЗ 330200-1014, при проезде перекрестка пр. Абая - ул. Хакимжановой (по ул. Абая со стороны ул. Алтынсарина) игнорирует знак 5.33 «ТОҚТА-СТОП» и останавливается только на 12-й секунде из 36 секунд длины фазы красного сигнала светофора.

Согласно установленному госстандарту СT 1412-2010, на участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т. п.) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки, а именно 5.33 «ТОҚТА-СТОП», который также носит информационный характер и должен применяться для указания места остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).

На дороге стоп-линия может быть обозначена либо дорожным знаком, либо дорожной разметкой, либо и знаком, и разметкой одновременно.

Зафиксированные нарушения Правил дорожного движения законны и имеют юридическую силу, так как система сертифицирована и прошла поверку в установленном законном порядке.

Лицо, в отношении которого вынесено предписание о необходимости уплаты штрафа вправе обжаловать в порядке главы 44 КоАП РК (обжалование действий (бездействия) и решений органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).

В отношении местных исполнительных органов будут выписываться предписания при наступлении благоприятных погодных условий.

Обжалованных предписаний за отсутствие разметки (стоп-линии) за 2021 год и начало 2022 года в Костанайской области не было.

Комментарий редакции дала адвокат Анна ДУДИНА:

- Внизу на предписании указан порядок обжалования. Предписание о необходимости оплаты штрафа может быть обжаловано в суде в порядке главы 44-1 КоАП (рассмотрение дел об административных правонарушениях судами, обжалование, опротестование в суде постановлений по делам об административных правонарушениях, предписаний о необходимости уплаты штрафа, постановлений вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, протесту) либо в вышестоящий орган в порядке гл. 43-1 КоАП (порядок обжалования, опротестования не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях в вышестоящий орган (должностному лицу), предписаний о необходимости уплаты штрафа. Жалоба подается в вышестоящий орган или в суд. При оплате 50% штрафа, предписание обжалованию не подлежит.