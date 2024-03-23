Куда пойти с 17 по23 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, т
ел.: 90-10-29, 90-11-39
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19 марта,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка. Премьера
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20 марта,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка.
В честь праздника Наурыз состоится выставка декораций и кукол из спектакля «Белая дочь степей» Б. Кулунчаковой, зрители смогут познакомиться с историей постановки этого спектакля
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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23, 24 марта,
17.00
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«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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19 марта,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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19 марта,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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20 марта,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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20 марта,
17.00
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«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия
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21, 22, 23 марта, 12.00
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«Наурыз - сила равноденствия»
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24 марта,
18.00
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«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка Светланы и Дмитрия Шалуновых «Река времени». 1-й этаж
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В течение месяца
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Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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18 марта,
18.30
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Праздничный концерт «Наурыз Думан». В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, камерный хор, ансамбль танца «Костанайские зори» и солисты филармонии
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28 марта,
19.00
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Концерт Сакена Майгазиева
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2 апреля,
19.00
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Концерт Кайрата Нуртаса
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