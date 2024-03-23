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Куда пойти с 17 по23 марта

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, т

ел.: 90-10-29, 90-11-39

19 марта,

12.00

 

«Гусенок», Н. Гернет, сказка. Премьера

20 марта,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка.

 

В честь праздника Наурыз состоится выставка декораций и кукол из спектакля «Белая дочь степей» Б. Кулунчаковой, зрители смогут познакомиться с историей постановки этого спектакля

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

23, 24 марта,

17.00

 

«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 марта,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

19 марта,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

20 марта,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

20 марта,

17.00

«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия

21, 22, 23 марта, 12.00

«Наурыз - сила равноденствия»

24 марта,

18.00

«Леди Макбет Мценского уезда», Н. Лесков, драма

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка Светланы и Дмитрия Шалуновых «Река времени». 1-й этаж

В течение месяца

Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
Анастасии Черепахиной «Преображение». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

18 марта,

18.30

Праздничный концерт «Наурыз Думан». В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, камерный хор, ансамбль танца «Костанайские зори» и солисты филармонии

28 марта,

19.00

Концерт Сакена Майгазиева

2 апреля,

19.00

Концерт Кайрата Нуртаса