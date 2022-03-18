Достаточно одной салфетки...
Алия ДЖАМАНКУЛОВА
…чтобы оценить качество нового изделия под знакомой маркой «Пятый элемент»
Костанайский производитель продолжает набирать обороты. Кажется, не так давно на полках магазинов появились рулоны туалетной бумаги в розовой упаковке с запоминающимся названием, а оказывается, этот товар уже восемь лет с нами. Налажено также производство бумаги экономсегмента. Один вид продукции выпускается отдельно для сети супермаркетов «Светофор», работающих по всему Казахстану. Таким образом, изделия ТОО «РБК plus» прочно разместились в своей потребительской нише, на них сформировался устойчивый спрос.
"Пятый элемент" - чаще спрашивайте такие салфетки в торговле, тогда они быстрее там появится
А это значит, что сейчас - самое время выводить на рынок новое изделие, решили в компании. И наладили изготовление классических столовых салфеток - белый цвет, 100%-ная целлюлоза, 100 штук в упаковке.
Спросите себя, потребитель, что вы цените в хорошей салфетке? Правильно - способность тщательно вытирать грязь, впитывать и удерживать влагу. А там, где национальная кухня изобилует блюдами из мяса с жирком, жареными мучными изделиями, где до сих пор жива традиция есть некоторые деликатесы руками, от салфеток требуется ни в коем случае не прилипать к рукам. Все эти качества присущи салфеткам «Пятый элемент».
- Мы понимаем, что входим в очень конкурентный сегмент рынка, - говорит директор ТОО «РБК plus» Айжан АБЛАЕВА, - на полках магазинов - множество образцов, которые сильно разнятся по качеству и цене. Мы, когда налаживали производство, десятки их пересмотрели, чтобы понять, что для нас именно в производстве важно. Решили, что начнем выпуск белых однослойных салфеток, делая ставку на качество, ну и, конечно, на адекватную цену своего товара. Да, разноцветные салфетки - это нарядно, но, с другой стороны, это значит, что в бумагу вводятся красители, а белые подходят всем, в том числе детям, людям, склонным к аллергии. Именно белый - цвет чистоты.
Маркетинговая стратегия компании сейчас - работать по заявкам потребителей. Новая продукция будет наращивать свое присутствие в магазинах, если покупатель будет ее спрашивать.
- Люди доверяют качеству бумаги «Пятый элемент», оно проверено годами. Поэтому, надеемся, хорошо среагируют и на салфетки под тем же названием, а в целом на репутацию нашей компании, - говорит Айжан Аблаева, - спрашивайте наши салфетки у продавцов в магазинах, тогда они появятся в массовой продаже.
Сейчас производитель запустил акцию для торгующих. Упаковки салфеток им дают в подарок, когда магазины закупают туалетную бумагу. Купил три упаковки бумаги - получил на пробу пять пачек салфеток.
Оптовики уже берут новые салфетки партиями, но и им все равно полагается несколько подарочных упаковок. «Пятый элемент» очень хочет стать узнаваемым.
Салфетки не последний новый продукт в семействе изделий под этой маркой, заверили в ТОО «РБК plus».
ТОО «РБК plus» располагается по адресу г. Тобыл, ул. Механизаторов, 21, тел.: 8-771-094-99-19, 8-714-2-52-22-57.
Фото Олега ПАКА
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