…чтобы оценить качество нового изделия под знакомой маркой «Пятый элемент»

Костанайский производитель продолжает набирать обороты. Кажется, не так давно на полках магазинов появились рулоны туалетной бумаги в розовой упаковке с запоминающимся названием, а оказывается, этот товар уже восемь лет с нами. Налажено также производство бумаги экономсегмента. Один вид продукции выпускается отдельно для сети супермаркетов «Светофор», работающих по всему Казахстану. Таким образом, изделия ТОО «РБК plus» прочно разместились в своей потребительской нише, на них сформировался устойчивый спрос.

"Пятый элемент" - чаще спрашивайте такие салфетки в торговле, тогда они быстрее там появится

А это значит, что сейчас - самое время выводить на рынок новое изделие, решили в компании. И наладили изготовление классических столовых салфеток - белый цвет, 100%-ная целлюлоза, 100 штук в упаковке.

Спросите себя, потребитель, что вы цените в хорошей салфетке? Правильно - способность тщательно вытирать грязь, впитывать и удерживать влагу. А там, где национальная кухня изобилует блюдами из мяса с жирком, жареными мучными изделиями, где до сих пор жива традиция есть некоторые деликатесы руками, от салфеток требуется ни в коем случае не прилипать к рукам. Все эти качества присущи салфеткам «Пятый элемент».

- Мы понимаем, что входим в очень конкурентный сегмент рынка, - говорит директор ТОО «РБК plus» Айжан АБЛАЕВА, - на полках магазинов - множество образцов, которые сильно разнятся по качеству и цене. Мы, когда налаживали производство, десятки их пересмотрели, чтобы понять, что для нас именно в производстве важно. Решили, что начнем выпуск белых однослойных салфеток, делая ставку на качество, ну и, конечно, на адекватную цену своего товара. Да, разноцветные салфетки - это нарядно, но, с другой стороны, это значит, что в бумагу вводятся красители, а белые подходят всем, в том числе детям, людям, склонным к аллергии. Именно белый - цвет чистоты.

Маркетинговая стратегия компании сейчас - работать по заявкам потребителей. Новая продукция будет наращивать свое присутствие в магазинах, если покупатель будет ее спрашивать.

- Люди доверяют качеству бумаги «Пятый элемент», оно проверено годами. Поэтому, надеемся, хорошо среагируют и на салфетки под тем же названием, а в целом на репутацию нашей компании, - говорит Айжан Аблаева, - спрашивайте наши салфетки у продавцов в магазинах, тогда они появятся в массовой продаже.

Сейчас производитель запустил акцию для торгующих. Упаковки салфеток им дают в подарок, когда магазины закупают туалетную бумагу. Купил три упаковки бумаги - получил на пробу пять пачек салфеток.

Оптовики уже берут новые салфетки партиями, но и им все равно полагается несколько подарочных упаковок. «Пятый элемент» очень хочет стать узнаваемым.

Салфетки не последний новый продукт в семействе изделий под этой маркой, заверили в ТОО «РБК plus».

ТОО «РБК plus» располагается по адресу г. Тобыл, ул. Механизаторов, 21, тел.: 8-771-094-99-19, 8-714-2-52-22-57.

Фото Олега ПАКА



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