2 марта 1943 г. решением Кустанайского горисполкома инфекционное отделение, находящееся в центре города, по ул. Октябрьской, 40 (Дулатова), и являющееся рассадником распространения инфекции, переведено в помещение на территории больницы им. Ленина.

2 марта 1960 г. улица в Кустанае от Введенского тракта в сторону мясокомбината, ранее носящая название Молодежная, наименована Урожайной.

7 марта 1941 г. решением Кустанайского облисполкома организовано управление местной промышленности на базе существовавших областных отделов пищевой и местной промышленности и Кустанайского рыбозавода. В составе управления были организации: горпромкомбинат, горпищекомбинат, райпромкомбинаты, солепромыслы. В августе 1953 года преобразовано в управление местной и топливной промышленности.

8 марта 1948 г. Кустанайское областное отделение «Казаптекоуправления» переименовано в Кустанайское областное отделение Главного аптечного управления Министерства здравоохранения КазССР. В 1953 году в составе отделения было 28 аптек, в том числе 5 городских, 3 ларька, 133 аптечных пункта, областной аптечный склад и склад медснаба.

10 марта 1942 г. решением президиума Кустанайского облисполкома образован отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения и переселенцев.

12 марта 1929 г. Кустанайское городское руководство заключило договор с коллективом труппы оперетты города Свердловска на 4 месяца. В условиях нашего города это было экономически невыгодно, но был принят во внимание тот факт, что коллектив оперетты имел в Кустанае большой успех.

12 марта 1952 г. Кустанайский горисполком передал в ведение гороно для размещения Дома пионеров дом по ул. Калинина, 27 (Алтынсарина), принадлежащий местному совету.

13 марта 1969 г. к 50-летию краснопартизанского антиколчаковского движения трудящихся Кустанайского уезда облисполком наградил почетными грамотами участников восстания: Голубых А. С. (боец краснопартизанского отряда), Мирошниченко Ф. И. (командир кавалерийской сотни Уральского полка), Тимаева М. А. (командир взвода краснопартизанского отряда), Пугачева В. Г. (командир партизанского отряда), Демьяненко П. А. (боец 1-го краснопартизанского отряда), Рыбкина Я. К. (партизан), Дорофееву Д. П. (инструктор УК ома РКПб), Агейкина М. Б. (красноармеец РККА).

14 марта 1956 г. по решению Кустанайского горисполкома наименованы вновь образовавшиеся улицы: ул. Уральская - в западной части города, ул. Строительная - параллельно ул. Сталинградской, ул. Соколовская - р-н тюрьмы, ул. Промышленная - от Введенского тракта на северо-запад.

18 марта 1959 г. Центральному рынку Кустаная разрешена прирезка территории в 0,4 га за счет ул. Шевченко на всем протяжении участка рынка.

20 марта 1974 г. при Кустанайском горисполкоме организовано бюро по обмену жилой площади. Два сотрудника занимались проверкой и обменом обмениваемой жилплощади, оформлением обмена и выпиской ордеров. Окончательное решение об обмене жилыми помещениями принимал горисполком.

22 марта 1955 г. согласно постановлению Совета Министров КазССР «О мероприятиях в связи с предстоящим выездом в СССР, в районы освоения целинных и залежных земель советских граждан, проживающих в Китайской Народной Республике» в Кустанайскую область планировали расселить на постоянное жительство в совхозы - 1 600 семей, в колхозы - 250 семей. На Кустанайский облисполком возложен прием и размещение советских граждан по совхозам и колхозам с учетом квалификации и специальности, обеспечение их жилплощадью; выдача единовременного денежного пособия в размере: на главу семьи по 3 тыс. рублей и на каждого члена семьи по 600 рублей.

25 марта 1940 г. постановлением Совета народных комиссаров КазССР образована государственная инспекция по охотничьему промыслу «Казгосохотинспекция» при Кустанайском облисполкоме. Осуществляла контроль над сохранением, правильным использованием и развитием Государственного охотничьего фонда на территории области. В июле 1953 года вошла в состав управления сельского хозяйства и заготовок.

25 марта 1983 г. председателем Кустанайского облисполкома избран Махтай Рамазанович Сагдиев.

27 марта 1952 г. утвержден Комитет радиоинформации при исполнительном комитете Кустанайского областного Совета депутатов трудящихся, задачей которого была организация политвещания для населения области на казахском и русском языках, пропаганда задач социалистического строительства, популяризация достижений народов СССР.

29 марта 1954 г. из информации Кустанайского обкома ЛКСМК о количестве прибывших комсомольцев на освоение целинных и залежных земель в районы области: Введенский - 112, Джетыгаринский - 47, Затобольский - 183, Карабалыкский – 316, Карасуский - 647, Кустанайский - 135, Мендыгаринский - 219, Орджоникидзевский - 201.

29 марта 1957 г. на 1-й сессии Кустанайского областного совета депутатов трудящихся председателем избран А. Д. Гарагаш.

31 марта 1954 г. по информации секретаря Кустанайского ОК ЛКСМК Б. Темникова в область прибыли: в МТС - 5 291человек, в их числе агрономов - 36, механиков - 55, бригадиров - 525, трактористов - 3 104, комбайнеров - 60, шоферов - 402, строительных рабочих - 15, других профессий - 1 094. В совхозы - 1 977 человек, в их числе агрономов - 3, механиков -16, бригадиров - 44, трактористов - 517, ремонтных рабочих - 449, строителей - 147, прицепщиков - 517, других профессий - 284.

31 марта 1986 г. в Кустанае утвержден акт приемки в эксплуатацию здания учебно-сборного пункта военкомата по ул. Урожайной, 18.