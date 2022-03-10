Проблемы, вызванные жилищной реформой, решают в судах и в новой ассоциации. Как успехи?

В четверг, 3 марта, в акимате Костаная собрались председатели ОСИ. На встрече чествовали дам, которые возглавляют объединения собственников, но не обошлось и без обсуждения проблем, связанных с реформой. Изменения идут трудно. Чтобы облегчить свой труд, председатели решили объединиться в «Ассоциацию ОСИ и ПТ Костаная». Параллельно в Костанае начинается череда судебных разбирательств между ОСИ и ПКСК.

Общая площадка

В ассоциацию войдут более 80 объединений. Как заверяет представитель республиканской ассоциации ОСИ «Мой дом» Сайлау АСЫЛБАЕВ, работающий по договору специалистом отдела жилищных отношений акимата города, вступление в новое объединение не потребует затрат от участников.

ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова добилось передачи документов через суд / Фото Ксении РЕБИК

- В ассоциации обязательно будут услуги юриста, бухгалтера, - объяснял Асылбаев. - Ассоциация будет заниматься нашими общими проблемами. Мы хотим Костанай разбить на 6 частей. В каждой из них будет представитель нашей ассоциации, рядом будут сидеть представители отдела жилищных отношений, банка и ЦОНа. Это нужно, чтобы, когда в июле начнется массовый переход в ОСИ, мы были бы к этому подготовлены. В тех домах, где созданы ОСИ, мы опираемся на вас. Где-то, может, арендуем у вас подвалы. Если среди жильцов есть безработные, мы можем их через центр занятости привлечь, они будут помогать открывать свое ОСИ. Без нас эту работу никто не выполнит! Надеяться на акимат, правительство... Хорошо, если они помогут. А если нет, то нам самим нужно продвигать эту реформу!

В декабре 2021 года «НГ» рассказывала, что у ОСИ возникли проблемы: председатели были недовольны качеством или стоимостью услуг сервисных компаний, поэтому заключали с конкретными работниками договоры гражданско-правового характера. Однако такая мера противоречила трудовому законодательству, так как условный дворник выполнял свои обязанности не разово, а регулярно. Либо нарушала закон, регулирующий деятельность ОСИ, который запрещает брать того же дворника в штат. Как оказалось, эта проблема до сих пор не решена.

Сайлау Асылбаев уверен, что создание ассоциации поможет продвижению реформы ОСИ / Фото Георгия ГОВОРОВА

- В Костанае есть сервисные и управляющие компании, - отмечает Асылбаев. - Для чего ассоциация создается? В доме, где организовано ОСИ, его председатель может быть и руководителем управляющей компании. Он заключает договор с обслуживающей компанией. Но у последних сейчас тариф очень большой, их услуги не подходят. Поэтому часто сам председатель ОСИ становится и дворником, и сантехником, и бухгалтером. Чтобы это исправить, нам и нужна ассоциация. В нее войдут управляющие компании, которые возьмут 80 ОСИ под управление.

Из речей собравшихся стало понятно, что есть тенденция - каждый председатель хочет сам решать свои проблемы, ему сервисные компании не нужны. Но это тоже противоречит закону.

- Через ассоциацию мы хотим отрегулировать этот вопрос, - пояснил Асылбаев. - Ассоциация - это площадка, где руководители ОСИ и ПТ будут заключать договоры на управление и обслуживание с ИП и ТОО. В целях экономии мы будем содержать одного дворника, которого будет нанимать сервисная компания, конкретный ИП, входящий в ассоциацию. У председателей ОСИ есть дворники, которых они не могут устроить, а через ассоциацию мы устраним эту проблему. Самое главное, что на каждый дом будет отдельный счет. Сколько дом собрал, столько он на себя и потратил. Жильцы уже сейчас чувствуют выгоду от ОСИ. Люди стали более экономнее, они видят, куда уходят их деньги. В этом зале собрались люди, которые довольны реформой. Новые председатели должны понимать, что они не останутся без поддержки.

Практика судебная

Действующие ОСИ пока заняты тем, что воюют с ПКСК. Воюют в судах, пытаясь вытребовать у кооперативов техническую и финансовую документацию. В практике адвоката Натальи СКОРОБОГАТОВОЙ уже 4 судебных процесса, один из них ОСИ выиграло. По ее словам, аналогичные дела есть и у других юристов.

Наталья Скоробогатова считает, что старые ПКСК прячутся за вывеской ТОО / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Трудность судебных разбирательств в том, что не всегда ПКСК осуществляют управление домом. Помимо них, есть еще ТОО, - объясняет Скоробогатова. - Если мы судимся с зарегистрированным ТОО, ответчик ссылается, что его финансовая отчетность является коммерческой тайной. Мы же пытаемся доказать, что если ТОО оказывает услуги в сфере жилищных отношений, то оно и должно работать в рамках профильного законодательства. Конечно, есть случаи, когда у ПКСК может просто не быть каких-то технических документов, особенно в старых домах. Но есть и случаи, когда ТОО не признают себя управляющими компаниями. Просто не пишут в договоре слово «управление». Но суть от этого не меняется. При этом в ТОО говорят, что они будут брать деньги, но, куда эти деньги пойдут, не ваше дело!

В конце февраля 2022 года в специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области завершилось разбирательство между ОСИ «Улица Чкалова дом 10» и ТОО «СВ-комплект 79». Истец требовал понудить товарищество подписать акт приема-передачи и выдать документацию.

- Судом установлено, что представитель ТОО «СВ–комплект 79» 10 ноября 2021 года получил уведомление о регистрации ОСИ в жилом доме по Чкалова, 10 и требование о передаче финансовой и технической документации по жилому дому. Однако руководитель ТОО отказался от передачи документации, - пишет в своем решении судья Айнур ТАНИБЕРГЕН. - Ответчик не представил суду достоверных, допустимых и достаточных доказательств, свидетельствующих об исполнении им обязанности, предусмотренной пунктом 4 статьи 48-1 закона.

- В суде по иску ОСИ «Улица Чкалова дом 10» руководитель ТОО открытым текстом сказал нам: «Я вам ничего не дам», - комментирует судебный процесс Скоробогатова. - Здесь была ситуация, когда председатель ПКСК и директор ТОО - это одно и то же лицо. У нас есть другое судебное разбирательство, где ТОО функционирует как ПКСК, но на вывеске у него написано ТОО. Эта вывеска становится аргументом, чтобы отказывать нам в законных требованиях. Но если вы делаете то, чем занимается ПКСК, то ваша вывеска нас не интересует. По сути, это все равно управляющая компания.

Скоробогатова отмечает: если ответчики и дальше будут отказывать в предоставлении документов, эти ТОО могут оштрафовать за неисполнение решений суда.

- Мой прогноз заключается в том, что все равно все ТОО будут обязаны отдать документы, - считает адвокат. - Если у председателей все прозрачно, то почему они документы-то не отдают? Логичный же вопрос. Можно предположить, что с документами все-таки есть проблемы. Я думаю, что эта финансовая документация может лечь в основу новых исков. Если люди увидят, что их взносы расходовались как-то неправильно, то они могут потребовать вернуть их назад.

Скоробогатова отмечает, что «правовая позиция в судах благоприятна для ОСИ». То есть, скорее всего, у председателей ОСИ есть много шансов, что суд поддержит их исковые требования.