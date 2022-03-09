Автографы Ахмета Байтурсынова в документах канцелярии Оренбургского губернатора

150-летие со дня рождения Ахмета Байтурсынова побудило современных исследователей вновь обратиться к страницам истории, связанным с жизнью этого общественного и политического деятеля.

Фотография А. Байтурсынова 1913 г. / Фото с сайта Ratel.kz

В истории газеты «Казакъ» («Қазақ»), издававшейся в Оренбурге по инициативе казахской интеллигенции, нас заинтересовали рукописи c автографами Байтурсынова, который был редактором газеты с 2 февраля 1913 года. В качестве ответственного редактора он постоянно (с 1913-го по 1917 год) отправлял документы на русском языке (официальные запросы к властям, письма в адрес губернаторов), а также подписывал уставы общественных организаций.

Костанайские историки И. К. Терновой и Р. К. Исетова (преподаватели вуза, ныне - КРУ) в 1998 году в книге, посвященной 125-летию со дня рождения Байтурсынова, ввели в научный оборот архивные материалы, где приводятся два важных документа.

Первый - заявление «Его Превосходительству Господину Оренбургскому Губернатору» Н. А. Сухомлинову (судя по штампу его канцелярии, от 12 мая 1914 года, входящий номер 4843) «ответственного редактора-издателя газеты «Казакъ» Ахмета Байтурсуновича Байтурсунова». Он ходатайствует за «Мир-Якуба Дулатовича Дулатова, имеющего от роду 28 лет и удовлетворяющего требованиям ст. 4 Временных Правил о повременных изданиях 1906 г.».

Дело с переписками по секретным делам / Фото из госархива Оренбурга

В заявлении об этом сказано так: «По случаю отъезда на два месяца в Тургайский уезд для лечения болезни, имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство допустить к обязанностям второго редактора газеты «Казакъ» в полном объеме, по прежней программе, на время моей отлучки, постоянно проживающему в городе Оренбурге». В конце документа имеется приписка с подписью чиновника губернаторской канцелярии: «Свидетельство за № 2731. 16/5-1914 получено». На другой стороне заявления - два автографа редакторов газеты «Казакъ». Первая подпись Байтурсынова с указанием - «Редактор-издатель», сделавшего при этом приписку: «При сем прилагаю свидетельство от 5 декабря 1913 г. за номером 7021. Гербовый сбор оплачен. Мая 12-го дня 1914 г., г. Оренбург». Здесь же имеется запись с автографом Мыржакыпа Дулатова: «Я, Мир-Якуб Дулатов, принимаю на себя обязанности второго ответственного редактора газеты «Казакъ» в полном объеме… 1914 г. мая 12-го дня».

Второе заявление «Его Превосходительству Господину Главноначальствующему Оренбургской губернии» было подано А. Байтурсыновым 8 ноября 1914 г. В данном случае документ за подписью «Издателя и редактора газеты «Казакъ» (распорядителя издательского Т-ва (товарищества - авт.) «Азамат» … Ахмета Байтурсуновича Байтурсунова».

Процитируем: «Намереваясь выпускать газету «Казакъ» с 1 января будущего 1915 года два раза в неделю, имею честь почтеннейше просить Ваше Превосходительство не отказать в выдаче свидетельства на выпуск названной газеты по прежней программе, под моим издательством и ответственным редакторством, в полном объеме два раза в неделю начиная с вышеназванного 1 января 1915 года. Печататься газета будет в городе Оренбурге, типографии торгового дома А. А. Хусаинов и К.».

Заявление А. Байтурсынова от 13 марта 1915 г. / Фото из госархива Оренбурга

В конце 1914 г. «Паровая типография товарищества Каримов, Хусаинов и Ко» сменила собственника и стала функционировать под эгидой торгового дома «А. А. Хусаинов и Ко». С 1901-го по 1917 год в издательстве были напечатаны 384 татарские книги общим тиражом около 1 млн экземпляров и с 1915 года публиковалась газета «Казах».

В заявлении А. Байтурсынова от 8 ноября 1914 г. дополнительно уточнялось: «Подписная плата на газету на год 4 руб., на полгода - 2 руб. 50 коп., на 3 месяца - 1 руб. 50 коп. Отдельный номер - 5 коп. Ноября 8-го дня 1914 год г. Оренбург». Должность заявителя в конце документа была приведена уже в сокращенном виде - издатель и редактор газеты «Казакъ».

Известная историкам «Программа газеты «Казакъ» (Киргиз)», как ее обозначил сам Байтурсынов, является приложением «К заявлению от 8 ноября 1914 г.». В программе, конечно, на первых местах значилась работа Государственной Думы и Государственного совета, правительственные распоряжения, внешние и внутренние известия. Затем отдельными пунктами указывалось: «4. История и быт киргизъ (казахов - авт.); 5. Этика, история, этнография и культура; 6. Экономика, торговля, ремесло, сельское хозяйство, скотоводство; 7. Народное образование: мэктэбе, медресе и школа. Знание, искусство, язык и литература». Газета не могла обойтись без таких разделов, как фельетоны, местная хроника, почтовый ящик, объявления.

Авторы данной статьи выяснили, что в Государственном архиве Оренбургской области запечатлена (за два года до свержения царизма) «почтовая дуэль» видных деятелей двух противоборствующих лагерей.

Канцелярия Оренбургского Губернатора 1915-1916 гг. / Фото из госархива Оренбурга

13 марта 1915 года «Главноначальствующий Оренбургской губернии, генерал-лейтенант» Н. А. Сухомлинов подписывает постановление - «Подвергнуть редактора газеты «Казакъ» Байтурсунова за изложенное выше нарушение аресту на 2 недели или штрафу в 50 р.». А ровно через месяц, 13 апреля того же года, в канцелярию оренбургского губернатора поступает ответное заявление за подписью оппонента - редактора газеты «Казакъ» Ахмета Байтурсуновича Байтурсунова (так в тексте).

В данном случае нас заинтересовал один из документов, где стоит «Штамп: Канцелярия Оренбургского Губернатора. 13 апр. 1915. Вх. № 5135». В заявлении от 10 апреля 1915 года Байтурсынов официально обращается к «Его Превосходительству Господину Главноначальствующему Оренбургской губернии» Н. А. Сухомлинову. Документы из канцелярии губернатора и полицмейстера Оренбурга (копия с оригинала) с автографом Байтурсынова позволяют точно установить его почерк, манеру письма. Каллиграфическим почерком кто-то из писарей, государственных чиновников начертал в соответствии с принятым в то время протоколом текст: «Имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство не отказать выдать мне копию сего постановления от 13 марта сего года за № 1481. Апреля 10-го дня 1915 г. г. Оренбург. Заявление гербовым сбором оплачено».

Заявитель - редактор газеты «Казакъ» Байтурсунов обозначен в документе дважды, так же, как и его размашистый автограф. Так вот в первый раз подпись стояла под текстом самого заявления. Второй раз в приписке к этому документу отчетливо видно, что весь текст принадлежит именно автору заявления: «Копию сего постановления от 13 марта 1915 г. за № 1481 получил 15 апреля 1915 г. редактор газеты «Казакъ» А. Байтурсунов». Почерк уже не такой изысканный, как у писаря, видно, что приписка сделана автором в рабочем порядке. Впрочем, в этом и есть ценность данного архивного материала.

Впоследствии Мыржакып Дулатов символически подвел итоги деятельности газеты «Қазақ» и ее главного редактора. «Созданная почти из ничего и существовавшая в тяжелых условиях царско-полицейского режима, - вспоминал Дулатов в 1922 г., - благодаря умелому руководству и самоотверженному труду Байтурсынова, газета перед закрытием имела свою собственную типографию, большой запас бумаги, небольшую библиотеку, тираж превышал 8000…»

Потомки не должны забывать знаменательные страницы в истории своей страны.

Об авторах: Дмитрий Легкий - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова. Алибек Табулденов - кандидат исторических наук, директор Института экономики и права им. П. Чужинова КРУ им. А. Байтурсынова.