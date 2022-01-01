Наша семья готовится к переезду на ПМЖ в другую страну. Мы уже не граждане Казахстана, но пока продолжаем здесь жить и работать. Столкнулись с проблемой прикрепления к поликлинике. Объясняют, что прикрепить нас не могут без вида на жительство. Хотя мы исправно платим взносы ОСМС. Узнали, что надо застраховаться в любой частной страховой компании и с договором идти в поликлинику. Так и сделали. Но нас не прикрепили без вида на жительство. Раньше, говорят, можно было. Как прикрепиться к поликлинике иностранному гражданину, работающему по договору, делающему отчисления, но без вида на жительство?

Людмила, пользователь сайта

Комментарий

Комментирует руководитель отдела по информированию населения филиала по Костанайской области Фонда обязательного социального медицинского страхования Аскар КАСИМОВ:

- Данные лица, скорее всего, ранее являлись гражданами Казахстана и были прикреплены к поликлинике. Утратив гражданство, они утратили право на прикрепление к поликлинике. Согласно правилам, прикрепиться могут только граждане РК, кандасы и иностранцы, имеющие вид на жительство в РК. Поликлиники финансируются за количество прикрепленного населения, соответственно, финансировать поликлинику за выбывших за рубеж граждан - финансовое нарушение.

Ранее иностранцы, временно проживающие в РК, не могли прикрепиться к поликлиникам, однако в 2021 году для реализации права получения медпомощи трудовыми мигрантами из стран ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия) ввели норму, позволяющую прикрепиться при наличии полиса ДМС.

В настоящий момент Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос со страховыми организациями по реализации ДМС для этой категории граждан.

Однако мы не располагаем информацией, на какой стадии находится данный вопрос в настоящий момент.

По всем вопросам, связанным с системой ОСМС, можно обращаться по телефонам: 8-714-2-99-05-44 или 99-05-45.