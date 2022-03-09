Об открытом участке теплотрассы возле домов №№ 217 «А» и 219 «А» по ул. Бородина сообщила «НГ» жительница Костаная Ксения РЕБИК.

Ул. Бородина, 217 «А». Во дворе дома замерзает около 10 м голых труб

- Часто бываю в районе улиц Бородина, потому что там живут мои родственники, - пояснила она. - Заметила небольшой открытый участок теплотрассы напротив дома № 219 «А» по ул. Бородина, еще больший открытый участок по ул. Бородина, 217 «А».

Ул. Бородина, 219 «А». Здесь открыт небольшой участок теплотрассы

На месте корреспонденты «НГ» увидели, что на протяжении нескольких метров теплотрасса абсолютно голая, не говоря уже о ветхой изоляции на других участках. Напротив дома № 219 «А» открытый участок небольшой.

Трубы напротив дома № 153 по пр. Абая, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали, часть из них уплотнили специальным материалом.

По Абая, 153. Трубы закрыли рубероидом и плотным пластиком

Мы также приехали во двор здания общежития по пр. Кобланды батыра, 37. Свалку, о которой мы писали две недели назад, практически полностью убрали, но приличная куча мусора из коробок и отходов еще осталась.

Свалку во дворе дома по пр. Кобланды батыра, 37 убрали, но часть мусора еще лежит

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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