5 марта костанаец Николай Синицын отметил свое 85-летие. Большой компании по этому поводу не собирал, ресторан не заказывал. Пришли поздравить самые близкие друзья, тоже не юноши. Время сейчас такое, не до праздников. И руководство пединститута, где многие годы проработал юбиляр, не встрепенулось по этому поводу. Ладно, бог им судья.

А между тем за спиной у Синицына, кстати, мастера спорта СССР по водному и мототуризму, а также по прыжкам на лыжах с трамплина, очень интересная жизнь.

Родился Николай Иванович в шахтерском городе Анжеро-Судженске, что в Кемеровской области. Отец с первых дней войны ушел на фронт и не вернулся. Мать одна поднимала четверых ребят, неудивительно, что самое стабильное воспоминание о той поре - непроходящее чувство голода... Но парень рос неслабым, пробовал себя в разных видах спорта, остановился на туризме и прыжках с трамплина.

Уже в 16 лет водил группы в турпоходы. В Томске окончил пединститут, был приглашен работать на кафедру физвоспитания. Личная жизнь тоже складывалась нескучно, девчата заглядывались на крепко сложенного парня с голливудским лицом, но Николай прикипел к хрупкой девочке Розе, землячке, занимавшейся спортивной гимнастикой. После получения диплома инженера она получила направление в славный город Кустанай. И ребята, ставшие уже семейной парой, посвятили ему всю жизнь.

Роза работала в проектном институте. Николая пригласили в пединститут на факультет физвоспитания. Были годы, когда он замещал декана, но эта должность мешала ему заниматься любимым делом - туризмом.

Сразу после переезда в Кустанай Синицын организовал студенческий туристический клуб «Родник», который быстро стал очень популярным в молодежной среде. В иные годы здесь собирались до 150 человек. Туризм сочетает активный отдых и спорт, вырабатывает волю и выносливость, кучу полезных привычек и навыков вроде разведения костра под дождем, а главное, он открывает сущность человека. Лень и трусость здесь не останутся незамеченными, равно как и эгоизм, и желание выехать на других. Правильно пел Высоцкий: «Парня в горы тяни, рискни... там поймешь, кто такой». Ну не обязательно в горы, и на равнине, и на воде можно рассмотреть человека и понять, стоит ли с ним идти в поход.

Слава о «Роднике» гремела по всему Союзу, его команда не раз становилась победителем всесоюзных слетов.

В семье Синицыных выросли Алла и Таня, две красавицы, получившие прекрасное образование. Сегодня одна живет в Питере, другая - в Москве, но про родителей не забывают, частенько наезжают в Костанай, а к праздникам присылают огромные корзины с цветами и подарками, о чем Роза Хакимовна непременно сообщает всем друзьям.

Многие воспитанники «Родника» нашли свою дорогу в жизни. Надежда Огиенко и Игорь Огиенко и сегодня работают на кафедре туризма и щедро делятся знаниями и навыками, приобретенными в турклубе с новым поколением студентов. Правда, приоритеты у последних сильно поменялись в минувшие годы, все меньше желающих сменить уют квартиры на ночь в холодной палатке с дождем и полчищами комаров на десерт. И это уже не частная проблема в отдельно взятом вузе. Воспитание патриотизма и любви к родным местам выглядит куда более естественным не через лекции и видеосюжеты, а при непосредственном соприкосновении с природой, с открытиями и приключениями, которыми богат практически любой поход. Даже если он приводит в Талапкер, имеющий свои особенности, неизвестные городскому жителю. Но романтику потеснил прагматизм, надо это признать.

Николай Иванович бережно хранит свои походные заметки, в которых море интересных наблюдений и открытий. Есть в них и стихи, полные откровений, лишь немногие из них вошли в сборник, вышедший малым тиражом «для внутреннего пользования». Скромность украшает человека, но порой скрывает его достоинства для окружающих. Надо, видимо, найти золотую середину. Желаем юбиляру не терять интереса к жизни и делиться своим огромным жизненным опытом. Кому-то может оказаться кстати.

Аркадий ДЕНИСОВ, Костанай