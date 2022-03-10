Жильцы двухэтажки в Костанае уже 4 месяца жалуются в полицию на «нехорошую» квартиру

Квартира № 8 во втором подъезде доме № 64 по ул. Победы в районе парка Победы стала постоянным источником неприятностей для соседей. По словам жильцов двухэтажки, из восьмой квартиры по ночам доносятся громкий смех и разговоры, звуки музыки, а также исходит едкий запах сигаретного дым. Кроме того, часто хлопает дверь подъезда, что они связывают с посетителями квартиры. Арендатора наказали по ст. 437 КоАП (нарушение тишины), но тише в доме не стало.

В доме № 64 по ул. Победы коммерческие помещения соседствуют с жилыми

Раньше в квартире № 8 размещался магазин автозапчастей. Такой же магазин сейчас работает в первом подъезде.

Александр Ивановский: «Мы подозреваем, что в квартире оказывают интимные услуги»

- В ноябре 2021 года хозяева из квартиры № 8 сообщили нам, что теперь там массажный салон, - рассказал «НГ» житель дома № 64 Александр ИВАНОВСКИЙ. - Мы подозреваем, что в квартире занимаются оказанием интимных услуг. Мы с женой недавно вышли на пенсию, но с ноября вынуждены переживать бессонные ночи.

22 февраля жильцы дома жаловались на соседей за нарушение тишины

В квартиру № 8 ведут два входа: с фасада и из подъезда. На первом входе нет вывесок, только надпись «Открыто» и видеокамера. На двери со стороны подъезда также никакой информации о том, что здесь работает массажный салон.

С фасада дома на входе в квартиру № 8 есть вывеска «Открыто»...

...и видеокамера

Корреспондент «НГ» постучал в квартиру № 8. Через дверь ответила молодая девушка. Она сообщила, что хозяина дома нет, а его номер она дать не сможет.

Дверь квартиры № 8 корреспонденту «НГ» не открыли

- В ноябре - декабре 2021 года жильцы два раза вызывали наряд полиции, но, когда сотрудники приезжали, шум прекращался, - рассказала жительница дома № 64 Галина ЛИ. - 9 декабря мы обратились к участковому пункта полиции «Строительный», но нам сообщили, что он находится на больничном. 19 декабря подали заявление с помощью сайта qamqor.gov.kz. Потом приходили SMS, что оно рассмотрено и направлено в УПП «Строительный».

Галина Ли: «Когда полиция приезжала, шум в квартире прекращался»

Александр Ивановский добавляет: 9 декабря его жена ходила в УПП «Строительный» и сообщила о проблеме двум полицейским. Те записали ее жалобу и пообещали передать участковому, как только он выйдет с больничного.

Александр Павловский: «Как можно организвать подобные заведения в частном доме?»

- Уму непостижимо, как можно организовывать подобные заведения в частном доме? - возмущается еще один житель дома Александр ПАВЛОВСКИЙ. - Это незаконно и аморально! Мне очень жаль, что я и мои соседи вынуждены терпеть такое!

По наблюдениям жильцов, в марте шуметь в квартире продолжали, но громкая музыка играть перестала.

- У жильцов квартиры № 8 очень большая задолженность по коммунальным услугам, - дополняет общую картину председатель ПКСК «Жилсервис» Виктория КОВАЛЁНОК. - Например, только с января у них уже накопился долг 46 598 тенге, а с июля 2021 года общая сумма 110 023 тенге!

Как сообщил в ответе на запрос «НГ» начальник управления полиции Костаная Мейрам БАЗАРБАЕВ, 21 декабря 2021 года по обращению жильцов дома № 64 по ул. Победы участковый инспектор полиции составил административный протокол по ч. 1 ст. 437 в отношении арендатора квартиры № 8.

- На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП (сейчас - 15 315 тенге), - отметил Базарбаев. И пояснил: - В случаях нарушения арендаторами жилища ст. 437 КоАП РК ответственность владельцев данного жилища не предусмотрена. В случае если выяснится, что массажный салон оказывает еще и интимные услуги, к его владельцам будут применены меры, предусмотренные ст. 309 УК РК (организация или содержание притонов для занятий проституцией и сводничество), - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Фото Андрея СКИБЫ