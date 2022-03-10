Бывает пицца по-турецки

Сегодня еще один проверенный рецепт. Мне его прислали как вариант пиццы. Так и был приготовлен: большой тонкой лепешкой с фаршем и овощами. Но в Турции готовят лахмаджун порционно, то есть лепешки небольшие, их можно даже сворачивать рулетом и есть с йогуртом, приправленным зеленью. Либо как персональную пиццу, на которую сверху кладется ломтик лимона и пара долек свежего помидора. И фарш желателен из баранины, да еще с курдючным жиром. Но не все любят. Так что мясо - на ваше усмотрение.

Называю это пиццей по мотивам лахмаджуна / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Наш вариант выглядел так. Мясо имеет смысл пропустить через блендер, такой лучше намазывается. Если из свинины, то добавить немного сала. Если из говядины, то в фарш можно положить немного размягченного сливочного масла. Репчатый лук, сладкий перец, стеблевой сельдерей порезать очень мелко либо прокрутить на мясорубке, хотя сока будет многовато. Посолить, поперчить, приправить сухими травами, можно немного томатной пасты положить, копченой паприки.

Раскатать тонко лепешку из мягкого дрожжевого теста. На размер противня. Намазать слой фарша, чуть отступая от краев. Сверху разложить помидоры, хоть это и не по-турецки (повторюсь, там на лахмаджун свежие кладут). Печь при 200 градусах минут 15. Вкусно есть, смазывая сверху кисловатой сметаной, густым йогуртом с приправами.

Ингредиенты

Тесто: 2 ст. муки, 1 ч. Л. сухих дрожжей, 1 ч. Л. сахара, 1 ч. Л. соли, вода. Начинка: 350 г мяса, 70 г жира или сливочного масла, 1 средняя луковица, половинка крупного сл. перца, 1 стебель сельдерея, 1 ст. л. сухих трав.