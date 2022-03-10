Влияние антироссийских экономических мер в РК уже ощущается. Дальше - больше?

Война России с Украиной дорого стоит во всех возможных смыслах этого выражения. Само собой, и экономически. И само собой, не только для непосредственно противоборствующих сторон. Казахстан связан бизнес-узами с обеими, с Россией особенно тесно. Поэтому экономический прессинг невиданной мощности, который мир включил относительно Российской Федерации, неминуемо будет влиять на Казахстан. И уже влияет.

Риски, и много

Это выяснилось, когда мы опрашивали костанайских предпринимателей на обозначенную тему. «НГ» хотела прогнозов, а оказалось, что и сегодня уже кое-что случилось, хотя полный эффект от санкций еще впереди. Бизнес уже вовсю считает и пересчитывает, тем более что к числу санкций смело можно отнести валютные потрясения, связанные с российско-украинским конфликтом.

Если санкции продлятся, РК может ждать большого потока российского зерна / Фото agroportal-ziz.ru

Итак, меняющаяся логистика, когда грузы, прежде доставляемые через Россию и российским траспортом, например, кораблями через зарубежные порты, вынуждены искать другие дороги; резкие перемены валютных курсов; меняющийся статус рынков, в частности, казахстанского, который и всегда-то был односторонне очень проницаем для большого соседа, а теперь и подавно для него представляет повышенный интерес - вот риски, видные даже не экономисту. Как их оценивает бизнес?

Себестоимость увеличится

У главы КХ «Тэрра» Владимира СЕМЕЙКИНА мы спросили, прогнозирует ли он приток дешевых российских овощей в наши торговые сети. И второе - его хозяйство давно наладило прочные связи с голландцами, эффективно освоило их технологии выращивания картофеля, использует отличную европейскую технику для производства овощной продукции, могут ли антироссийские санкции осложнить здесь ситуацию.

- По поводу притока недорогой продукции могу пока сказать одно: урожай покажет, - ответил овощевод. - Последние пару лет по картофелю россияне особых успехов не демонстрировали. Мы свой сегмент внимательно анализируем. Кроме того, когда овощи уже будут, цену их определит соотношение рубля и тенге на тот момент. Что касается других вопросов - да, у нас часть тракторов европейского производства, значит, запчасти тоже из Европы. Все сельхозмашины, которые работают в поле, начиная от посадочных агрегатов, гребнеобразователей, комбайнов, копалок - все европейское, следовательно, к ним запчасти, расходные материалы тоже оттуда. И значит, имеет место полная привязка к курсу валюты. Средства защиты растений - тоже импорт. Дальше, семена - и гибридов картофеля, и других овощных культур - мы используем голландские и немецкие. Мы уже для нового сезона посадочного закупили в Европе 90 тонн элитных семян картофеля, теперь вопрос, как их оттуда вывезти. Мы посчитали, за неделю для нас в три раза подорожала доставка, так значительно изменилась логистика. Да и вопрос, вывезем ли вообще. Пока ясности нет. Не вывезем элитные семена, это отразится на качестве нашей продукции в последующие годы. Кстати, нами техника за рубежом тоже на этот год заказана. И не все платежи полностью сделаны. Как правило, есть предоплата. А потом, когда техника под заказчика изготавливается, требуется доплатить остаток. Договоры, естественно, в евро, придется покупать валюту по новому курсу... Вывод однозначный - себестоимость картофеля и овощей у нас увеличится. На сколько? Надо прожить весну, лето, тогда и посчитаем. Тоже ведь от урожая зависит. Соберем ли мы при нынешней ситуации все составляющие, которые влияют на урожайность, и от того, во что нам это обойдется.

Можно ждать потока

У основателя компании «Казак Уны», члена международной ассоциации мельников IAOM Кумара КОЗЫБАЕВА корреспондент «НГ» интересовался влиянием санкций на рынок зерна и муки. Правда, Казахстан в Европу ни то, ни другое не продает. Наши рынки - Центральная Азия, Афганистан. Тренд последних лет по той же муке - постепенное вытеснение казахстанских мукомолов с этих традиционных территорий. Засухи инициируют у наших чиновников стандартную реакцию - закрытие экспорта, потом квотирование. И завоеванные рынки занимают другие. А есть опасность, что большой сосед, с которым мы в Евразийском экономическом союзе, в условиях санкций, ограничения экспорта придет на наш рынок более солидно, чем сейчас? По мнению Козыбаева, это возможная ситуация. Дорога проторена. Кстати, информация о том, что в связи с конфликтом поднялись биржевые цены на казахстанское зерно, нас греет не особенно. Урожай в прошлом году был невелик. И зерна у наших производителей сейчас осталось мало.

- Что касается будущего, то да, в условиях санкционного ограничения экспорта осенью вполне можно ждать, что из РФ к нам хлынет поток зерна больше, чем обычно, по цене ниже, чем у наших крестьян, - сказал Козыбаев, - мукомолам это на руку, а вот для производителей зерновых плохо. Но, кстати, сценарий, с ввозом к нам возможен, если к Казахстану за торговые взаимоотношения с РФ санкции не применят. Еще один момент, важный для торговли, Украину сейчас в мире очень поддерживают, так что могут закрыть черноморские порты.

Больше влияет валюта

Один из самых значимых рынков для всех граждан без исключения - аптечный. И здесь мы все - доморощенные аналитики, многие решили, что может наступить дефицит импортных лекарств, дескать, везут их через Россию. А санкции дорогу перекрывают. Люди берут лекарства в запас, хотя цены на них и сейчас такие, что много в заначку не положишь. Да и сроки годности имеют значение.

- Думаю, что эффект санкций относительно России - отсроченный, в полной мере мы его почувствуем позже, через несколько месяцев. Пока что у нас есть остатки на рынке, в аптеках. Что касается логистики, то мы закупаем препараты напрямую - на заводах в разных странах, - пояснил директор ТОО Halyk Arzan Pharm Асет АБИЛБАЕВ, - в России - то, что в ней производится. Так что импортные товары к нам будут в любом случае поступать, тем более что поставки обычно осуществляются воздушным транспортом. Сейчас основная проблема для нас - курс валют, стоимость доллара, в частности. Импорт лекарств в денежном выражении до сих пор в Казахстане составляет 90%. Некоторые поставщики сейчас приостановили нам отгрузку в связи с тем, что есть предельные цены, установленные государством, и они никак не кореллируются с реальным валютным курсом. А никакая компания не будет торговать себе в убыток. Присылают письма, извещают об этом. И вот когда у нас с аптечных полок уйдет большая часть запасов, тогда мы и почувствуем, что происходит. Ситуация меняется каждый день.

Надежда на прагматиков

Это только самый первый и простейший срез ситуации. Кто не занимается бизнесом, тот даже не понимает, где из-за санкций могут внезапно возникнуть узкие места. Абилбаев прислал в «НГ» информацию из российского издания «Ведомости» - об одном из неожиданных последствий ограничений: «У российского бизнеса начались проблемы с чековыми лентами, бумага для них сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков».

- Большую часть поставок в Россию термобумаги для чековых лент обеспечивала Германия - 60-70%, но теперь из двух немецких поставщиков сырья - Koehler и Mitsubishi Paper Mills - остался только последний, но и он урезал отгрузку вдвое, - пишет издание. - Южнокорейская Hansol Paper и финская Jujo Thermal Kauttua также прекратили отгрузки термобумаги. Поставки продолжают идти из Китая, но с прошлого года стоимость доставки грузов оттуда выросла в разы.

Казахстанские предприниматели также закупают бумагу для чековых лет. А загоняемые в угол россияне намерены ускорить переход на электронные чеки. Вообще же, если немного хотя бы отодвинуться от страшных политических будней, то скажу, наверно, неожиданное - гораздо эффективнее в разрешении российско-украинского кризиса надеяться на взаимодействие предпринимателей, чьи бизнесы сейчас трещат под санкционными ударами. Всем надо работать, зарабатывать, семьи кормить, развиваться. Консолидированный бизнес вполне в состоянии лоббировать здравые интересы перед своими правительствами и способствовать прекращению военных действий. Почитайте колонки финансистов, юристов, предпринимателей в том же «Фейсбуке». Люди высказываются вполне ясно.