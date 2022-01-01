Читал в Интернете, что в мае будет действовать новая программа по субсидированию арендного жилья. Теперь гражданам с ежемесячными доходами ниже прожиточного минимума, а также сиротам, инвалидам и многодетным государство начнет оплачивать 50% стоимости аренды жилья. Для назначения выплат хозяину квартиры нужно будет предоставить в «Отбасы банк» заявление и заключить через ЭЦП в egov.kz договор аренды жилья, платить налог. Также один раз в три месяца сотрудники городского акимата (мониторинговая группа) будут приходить в квартиру и проверять, кто там живет. Есть вопросы: когда начнется прием заявлений по новой программе? Каким образом необходимо оформлять все документы? У меня также возникли опасения, согласится ли хозяин квартиры на условия, которые указаны в новой программе? Сдадут ли квартиру уязвимым слоям населения при таких условиях? А еще интересно, каким образом сотрудники акимата Костаная будут контролировать целевое использование средств, выделенных на субсидирование платы за аренду жилья?

Мухтар НУРКАНОВ, Костанай

Комментарий

- Согласно заявлению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, ориентированный срок начала приема заявлений по новой программе - 5 апреля, при ее удачном тестировании, - прокомментировал «НГ» начальник отдела развития бизнеса «Отбасы банка» Амир ИСКЕНДИРОВ. - Клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте программы через ЭЦП. Проверка платежеспособности клиента и других условий осуществляется автоматически, поэтому не нужно приносить какие-либо документы в банк. Главное условие, чтобы он соответствовал категориям граждан, указанным в условиях программы: это инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи. А также клиент должен стоять в очереди на получение арендного жилья. Хозяин квартиры также должен зарегистрироваться на сайте через ЭЦП, у него также будет определенная налоговая отчетность. Согласится ли он на такие условия, точно сказать не могу, но теперь у хозяина квартиры есть и такая возможность.

- Механизм контроля целевого использования средств регламентирован проектом правил назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, - сообщил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН. - Данные правила вступят в силу после утверждения. Таким образом, в настоящее время предоставить порядок контроля не предоставляется возможным в связи с отсутствием нормативно-правового регламентирования.