Почему в РК одобрили «Спутник М»?
22 февраля Министерство здравоохранения РК подтвердило регистрацию вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков. Согласно информации, размещенной на сайте grls.rosminzdrav.ru, испытания этой вакцины заканчиваются только 31.12.2023 года. Почему министерство одобрило эту вакцину к применению, если ее испытания еще не завершены? Кто будет нести ответственность в случае тяжелых осложнений и летального исхода после прививки вакциной «Спутник М»?
Denfostr, пользователь сайта
Комментарий
«НГ» отправила запрос в Министерство здравоохранения РК. Пришел ответ от заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Сауле ЕРЖАНОВОЙ:
- Постановлением Правительства РК от 15 декабря 2020 года № 850 утверждены правила временной госрегистрации вакцин против КВИ, произведенных в РК. Согласно п. 17 гл. 3 этого постановления, временное регистрационное удостоверение вакцинам против КВИ, произведенным за пределами РК, выдается при наличии соответствующего решения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории РК (распоряжение премьер-министра РК от 27 января 2020 года № 10-р) и на основании заключения государственной экспертной организации о наличии регистрации вакцины в стране производителя и соответствия производственной площадки требованиям GMP (правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения).
Согласно п. 4 ст. 23 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года, обязательным условием госрегистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение его экспертизы, осуществляемой в порядке, определяемом уполномоченным органом. Экспертные работы проведены согласно постановлению.
Также, согласно пп. 2 п. 12 ст. 23 этого Кодекса, в течение срока действия регистрационного удостоверения лекарственного средства держатель или производитель медицинского изделия несет ответственность за его безопасность, качество и эффективность. Зарегистрированные лекарственные средства и медицинские изделия должны соответствовать регистрационному досье, представленному на экспертизу для госрегистрации, перерегистрации, внесения изменений в регистрационное досье.
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