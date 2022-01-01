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Куда пойти с 10 по 16 марта

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

12 марта,

12.00

 

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

13 марта,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 марта,

18.30

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

12 марта,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

12 марта,

17.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

13 марта,

12.00

«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок

13 марта,

17.00

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»), триллер

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

 В течение месяца

Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
Анастасии Черепахиной «Преображение»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

13 марта,

19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Роль Воланда исполняет заслуженный артист Латвии Ивар Калныньш