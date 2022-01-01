Куда пойти с 10 по 16 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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12 марта,
12.00
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«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
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13 марта,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 марта,
18.30
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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12 марта,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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12 марта,
17.00
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«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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13 марта,
12.00
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«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок
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13 марта,
17.00
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«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»), триллер
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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13 марта,
19.00
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Спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Роль Воланда исполняет заслуженный артист Латвии Ивар Калныньш
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