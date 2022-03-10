Чтобы горбуша вышла сочной

Славный рецепт отыскала и опробовала участник нашего кулинарного клуба Ксения. Рецепт - на все времена, но особенно рады ему будут те, кто постится. В дни, когда можно есть рыбу, приготовьте ее так: с овощами и грибами.

Рыбу с овощами в семье готовили уже не раз, вкусно получается / Фото Ксении РЕБИК

Ксения запекала горбушу. Рыба это вкусная, но нежирная, часто поэтому получается суховатой. Ее охотно отваривают со специями в малом количестве воды или на пару, а вот здесь беспроигрышный вариант запекания. Была взята безголовая тушка, из нее после разделывания получилось два филе на коже. Их надо обсушить, посыпать солью, перцем, сухим орегано, сбрызнуть слегка лимонным соком и отставить.

Нарезать полукольцами репчатый лук, небольшие шампиньоны - тонкими пластинами. Помидоры... Если черри, как были у Ксении, то на шесть долек. И все это вместе обжарить слегка на растительном масле. А если помидоры крупные, то нарезать круглыми пластинами и их на масле припустить отдельно.

Замаринованные филе положить на противень, затянутый пергаментом. На рыбе разложить овощи так, чтобы они прикрыли всю ее поверхность и предохранили от высыхания.

- В рецепте было написано, что запекали рыбу в режиме гриля при температуре 230 градусов 6 минут, - написала Ксения, - но у меня такого режима нет, поэтому я держала горбушу в своей обычной духовке на самой верхней полке при температуре 200 градусов 8 минут. Рыба нормально запеклась и получилась сочной.

Ингредиенты

На 2 филе горбуши размером немного больше ладони - 5 небольших шампиньонов, половина средней луковицы, 4 помидора черри.