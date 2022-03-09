Конец зимы ознаменовался в Костанайской области соревнованиями по рыбалке на мормышку

Кому капризы нашей матушки-погоды не помеха? Рыболовам. Нашим и подавно. Закалены они лютыми морозами, сбивающими с ног метелями, наглухо запечатанными дорогами, гололедом на трассах, метровым слоем льда на водоемах, оттепелями с дождем и туманом посреди зимы…

«Корпоратив» на Сарыколе

Его провели организаторы нового деятельного рыболовного сообщества Fishkosta Ватцап@fishkosta в «Инстаграме». Это первое рыболовное зимнее спортивное мероприятие группы энтузиастов, которая пока базируется в соцсетях. Идея создания группы пришла в голову одержимому рыбалкой костанайцу Андрею Гернеру. На своем опыте он убедился, что нашим рыболовам сейчас, в век Интернета, необходимо больше общения не только ежедневного, но даже ежеминутного: в формате реального времени. Чтобы можно было проконсультироваться, колдуя над лункой; собираясь на рыбалку, связаться с теми, кто в этот момент находится на избранном водоеме, или попросить скорой помощи, когда тебя заметает на льду.

Администраторы группы Fishkosta / Фото группы Fishkosta

Андрей стал первым админом Fishkosta, позже добавились Самат Табулов и Кенжебек Масалиманов. Вот так втроем сейчас и командуют Fishkosta.

У группы пока еще младенческий возраст: день ее рождения - 9 июля 2021 года. Но малыш активен настолько, что порой в его чате появляется до 90 сообщений за несколько часов, и уже проявил себя в добрых делах по очистке берегов Тобола. И вот теперь новая акция - соревнования на Сарыколе.

Сарыколь: было азартно и весело / Фото группы Fishkosta

Прошедшая накануне акции метель добавила организаторам головной боли. К месту клева не без труда пришлось самим пробивать дорогу, расчищать площадку на льду под секторы. «Продвинулись настолько, насколько хватило наших сил», - признаются админы. Хотя знали, что для более активного клева надо было пробиваться дальше.

Первый зимний турнир Fishkosta по подледной рыбалке на мормышку посвятили памяти Дмитрия Мысюка, известного в нашей области рыболова-спортсмена. Кстати, в соревнованиях приняли участие два его брата.

Морозным сарыкольским утром старт был дан в 09.20. На площадке в 400 кв. м в течение трех часов можно было рыбачить только одной удочкой, но прикормки разрешали использовать до 3 кг, в оснастке ограничений не было. Надо сказать, что по рыбацкому закону подлости клев в тот день был далеко не ахти, хотя за неделю до турнира карась клевал здесь очень активно и почти в любом месте водоема. В общем, участникам пришлось не только попотеть, но и продемонстрировать чудеса изобретательности, смекалки и опыта.

В итоге разыграли 3 призовые места и номинацию «Биг фиш» (самая крупная рыба). В тройке призеров: Антон Пономарев (ему же улыбнулся и «Биг фиш»), Дмитрий Елисеев и Арман Серкебаев.

Не обошлось и без «Веселых стартов». Ими стали игры на самое быстрое бурение и забег на 50 метров в полном обмундировании. Победителям вручали подарки от магазина «Рыбачок».

Ну а после турнира администрация клуба угостила всех горячим чаем из самовара и отличным, с пылу с жару шашлычком.

Чемпионат на Аяте

А на Аяте свои плановые соревнования - чемпионат Костанайской области по ловле мормышкой со льда - провел наш филиал Федерации спортивного рыболовства РК при поддержке областного управления по физической культуре и спорту и костанайских магазинов «Лавка рыбака» и «Энергия».

Самый волнительный этап соревнований - взвешивание улова / Фото организаторов чемпионата области

Как поведал мне глава нашего филиала федерации Анатолий Порониченко, одной из главных задач этого лично-командного турнира был отбор и формирование костанайской команды для участия в чемпионате Казахстана, который пройдет в марте в Восточно-Казахстанской области.

Самый юный участник аятского турнира / Фото организаторов чемпионата

Вопреки ожиданиям организаторов, которые рассчитывали не более чем на 30 участников, к началу соревнований на льду Аята собралось аж 54 рыболова, так что получилось 18 полноценных команд по 3 рыболова в каждой. Согласно условиям, ориентированным на правила республиканских и международных аналогичных турниров, рыбацкие места были заранее разделены на секторы в двух больших зонах, причем в каждой было по три сектора. Первый трехчасовой тур прошел в первой половине дня: с 9.30 до 12.30, второй - после 14.00.

Трио победителей чемпионата области / Фото организаторов чемпионата

Не обошлось без капризов нашей зимушки и в этот день. С утра при полном штиле рыболовы буквально тонули в густом тумане, а крайние сектора вообще были вне зоны видимости. К обеду туман рассеялся, второй тур прошел при ярком солнце и оттепели, хотя ветер в тот день посетить Аят так и не соизволил. Что, как считают участники, сказалось на клеве. Во время первого тура соревнований чаще клевали окунь и ерш, реже - плотва и подлещик. Рыба была неактивна и равнодушна к прикормкам. Во втором туре все изменилось: хищной рыбы уже практически не было, зато активизировалась «мирная». В итоге в выигрыше были те участники, кто активно искал рыбу, экспериментировал, использовал более деликатные снасти. В личном зачете чемпионом области стал Дмитрий Елисеев - один из наших опытных и титулованных спортсменов, мастер спорта, участник многих республиканских и международных рыболовных турниров. Второе место у Игоря Семенова, бронзовым призером стал Кирилл Вильянов. А в командном зачете лучшими оказались рудничане - Виктор и Юрий Ивановы и Валерий Кетов. «Биг фиш» осчастливил опять же Дмитрия Елисеева благодаря подлещику в 517 г.

Чемпион Костанайской области 2022 года Дмитрий Елисеев / Фото организаторов чемпионата

Что дальше? Для членов нашей рыболовной сборной зимний сезон продолжится регулярными тренировками и участием в новых престижных турнирах, где с еще большей долей ответственности им предстоит продемонстрировать, на что способны спортсмены нашей щедро-рыбной Костанайской области. Ну а для нас, любителей, продолжится рыбалка и предвкушение клева по «последнему» льду. Как всегда, в мечтах - фантастическому.

Клев-инфо

- В городских зонах Тобола очень вяло поклевывают плотва, окунь, подлещик, но порой попадаются ершики и даже раки; мало активна пока и щука.

- Более активна щука на озере Речное: тем, кто хорошо знает ее предпочтения и капризы, удается сейчас поймать там даже трофейные экземпляры.

- Щукой стало обнадеживать и озеро Талы, которое почти всю прошедшую зиму «молчало».

- Весенние капризы начались и на наших карасиных водоемах.

- На Сарыколе карася надо постараться найти, чтобы получить удовольствие от клева.

- Аналогичная ситуация на Итсары (Абай), хотя здесь есть возможность поэкспериментировать с жерлицами и выловить щучку.

- Ни в какую в этом зимнем сезоне не хочет «просыпаться» Васильевский накопитель (Аккабак).

- Все ярче и настырнее клевом хорошего окуня заявляет о себе озеро КАК (190 км от Костаная по сарыкольской автотрассе).

- Окуня можно половить и гораздо ближе от Костаная на Мазарево.