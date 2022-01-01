Розничные продавцы категорически против маркировки обуви

Уже с 1 апреля 2022 года в Казахстане нельзя будет торговать сапогами, ботинками, тапочками, на которые не нанесены идентификационные знаки, то есть немаркированными. Решение об этом в виде постановления правительства № 568 было принято еще в сентябре 2020 года. В том же году 30 сентября министр индустрии и инфраструктурного развития своим приказом утвердил Правила маркировки и прослеживаемости контрольными (идентификационными) знаками обувных товаров. Срок исполнения уже отодвигался. Да вот придвинулся вплотную.

Разовое мероприятие

Как нужно будет работать и как к этому подготовиться - такой была заявлена тема встречи на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области. Мероприятие организовали прежде всего для тех, кто занимается розницей.

От розничных продавцов требуют промаркировать всю обувь, ввезенную в РК до 1 ноября 2022 года

Да, по идее, маркировать обувь - это с 1 ноября сего года обязанность производителей и импортеров, но тем не менее первыми коды маркировки придется наносить мелким продавцам. Просто потому, что они свой товар завезли сегодня, вчера, даже позавчера, следовательно, имеют на складах остатки товара, на которые и должны быть нанесены коды маркировки.

Акция разовая, что неоднократно подчеркивал один из спикеров встречи, руководитель проекта внедрения маркировки по товарной группе «Обувь» Центра развития цифровой экономики АО «Казтелеком» Мухамедхайдар СЕИТ, но продавцы обуви воспринимают работу по оформлению и нанесению идентификационных кодов на товары в штыки.

- Проведение маркировки идет поэтапным методом, - пояснял представитель центра, - никто не требует от вас сразу промаркировать все остатки. Коды должны быть нанесены на часть товара, которая будет продаваться в ближайшее время, с 1 апреля. Если у вас скопились, например, за время пандемии большие остатки на складах, то их можно промаркировать постепенно до 1 ноября.

По словам Сеита, с 1 марта до 1 июня действует акция для розничных продавцов по бесплатной выдаче кодов маркировки. То есть этим предпринимателям не нужно вступать в ассоциацию GS1, коды Data Matrix они могут самостоятельно распечатать на любом носителе, даже на обычной бумаге, лишь бы читались, поэтому размер их должен быть не менее 2 на 2 см.

Спикер подчеркнул также, что розница один раз отработает с остатками, а в дальнейшем к маркировке не будет иметь отношения. Она будет лишь «участвовать в цепочке прослеживаемости», списывая после продажи маркированный товар с использованием 2D-сканера, подключенного к ККМ, либо используя для этого камеру смартфона и соответствующее приложение. При сканировании код попадает в фискальный чек и списание товара из оборота проходит автоматически.

Страшно далеки друг от друга

- Я здесь от лица предпринимателей, которые работают на открытых рынках, - сказала представитель Комитета торговли региональной палаты предпринимателей Костанайской области Венера ДЕМЧЕНКО, - объясню, чтобы вы представляли их положение. В Костанае на Центральном рынке, например, люди торгуют обувью на улице. Товар на стеллажах, а рядом металлический контейнер - это склад. Они правильно понимают, что им для маркировки нужен компьютер, с помощью которого в какую-то базу надо заносить данные о товаре, сканер, человек, который карточки будет заполнять? У нас ведь на рынках есть люди, которые вообще Интернетом не владеют. Мне предприниматели написали в чате, что уже подсчитано, сколько все необходимое для этого проекта будет стоить.

Демченко назвала сумму в 500 тыс. тенге, оговорившись, что в чате обсуждают сумму даже в 800 тысяч и что «люди это не потянут».

Мухамедхайдар Сеит ответил, что знает о петиции, которая пересылается в предпринимательском сообществе, что расходы, в ней приведенные, не обоснованы, что розничным продавцам нет надобности, например, покупать компьютер и принтер специально, они нужны разово, только для маркирования остатков, и нанимать отдельно человека, тем паче бухгалтера, тоже не понадобится.

Однако следующие вопросы и оценки от предпринимателей, подключившихся в режиме онлайн, звучали очень резко. Первые же двое выступавших отметили, что не раз спорили со спикером на различных площадках.

- Вы вводите людей в заблуждение, что все просто и делается за несколько минут, - сказал один из них, - надо оформить ЭЦП, зарегистрироваться в системе ИСМПТ, завести товар в Национальный каталог, карточки на него заполнить... Все не быстро, все подвисает. Вы объясняете про «упрощение атрибутивного состава технической карточки», а мы вам говорим, что вообще это все надо отменить.

Сеит ответил, что его на встречу и приглашали для разъяснений, а про отмену надо говорить с госорганами.

Кто придумал

Такая маркировка товаров - не казахстанское «изобретение», конечно. Соответствующие документы подписаны странами-членами Евразийского экономического союза, в РК соглашение ратифицировано.

- С помощью сгенерированного кода можно отследить весь путь обуви от производителя до покупателя, - отметил руководитель отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт ЮСУПОВ. - С одной стороны, эта мера увеличивает прозрачность процесса реализации, значительно уменьшает количество контрафактной продукции. С другой стороны, на бизнес накладываются дополнительные требования.

Приказом обязанность маркировать обувь оформлена (как и положено по закону) после того, как с 2019 года в Казахстане был реализован по этой товарной группе пилотный проект, а значит, оценено и влияние его на бизнес. Раз приказ главы МИИР подписан, значит, пилот признан успешным. Однако в этом году посыпались один за другим факты очень негативной реакции бизнеса на новую обязанность. Недавно предприниматели в соседней СКО требовали ее отмены.

Обувной пилот не первый. Считается, что успешно введена маркировка меховых изделий, которой на первых порах бизнес тоже сопротивлялся.

- Скажу по нашему Наримановскому рынку, у нас тоже шубами торгуют, но их по всем бутикам, если посчитать, будет штук пятьдесят, зато обуви - миллион пар, наверно, - сказала Венера Демченко, - на все коды еще наклеить же надо... Нет, обувь - это вам не шубы. Здесь к проблеме по-другому надо относиться.

Фото Ксении РЕБИК