Прочел в «Нашей Газете» статью «И чей это футбол за наши деньги» (№ 48 (1027) от 2.12.2021 г.), где автор пишет о больших зарплатах футболистов, засилье легионеров и невысоком профессиональном уровне в футбольном клубе «Тобол». И это в то время, когда сгорбленные старушки трясущимися руками оплачивают проезд в городском транспорте за 150 тенге, а многие сельские жители сидят без питьевой воды.

После прочитанного вспомнилась фраза из кинофильма «Кавказская пленница»: «Все верно, бумага написана правильно». Однако тут же вспоминается, что подобные обвинения в адрес клуба «Тобол» мы читаем уже много лет, из года в год, где авторы статей как будто сравнивают, кто драматичнее, то есть более жалостливее и страшнее напишет, и предлагают то клуб продать, то разогнать легионеров, то урезать зарплату футболистам и т. д. и т. п. Все это фактически сводится к тому, чтобы клуб «Тобол» ликвидировать и город оставить без футбола.

При этом что-то не вспоминается ни одной публикации в защиту клуба с предложениями, как ему помочь, что наводит на мысль о том, что авторы «ликвидационных» статей просто пиарятся на этой теме.

Предложения - освободившиеся денежные средства направить на развитие детского и юношеского спорта, других видов спорта, бесплатный проезд - это не более чем лукавство, потому что можно с уверенностью сказать, что ни один тиын при этом не будет направлен на указанные цели. Эти тиыны будут использованы в другом месте.

Со старушками, как и с питьевой водой, вопросы, конечно, надо решать. Старушкам нужна многосторонняя помощь: пенсии, медицина и многое другое. Но все это требует больших затрат и никаких «тоболов» на это не хватит. Средства нужно искать в других местах.

В то же время не нужно забывать, что футбол - народная игра, его любят и в него играют миллионы людей, стар и млад, прикрыть его не удастся никому.

Кроме того, футбол важен и как психологический фактор, что я испытал на собственном опыте этим летом. Маленько окрепнув после перенесенного коронавируса, решился поехать на стадион и посмотреть игру между нашим «Тоболом» и алматинским «Кайратом». Приехав на стадион, обнаружил, что билетов уже нет, однако болельщики проявили солидарность и дали мне один. Когда я зашел на стадион, то после четырех стен больничной палаты и белых «скафандров» врачей увидел другой мир: был такой летний вечер, простор стадиона, множество доброжелательных болельщиков, среди которых мелькали знакомые лица, футбольное поле, на котором скосили траву, а потом полили водой, источающий запах сенокоса.

Игра была интересной. На трибунах слышались юмор, смех, язвительные замечания в адрес судей, огорчения, когда наша команда пропускала гол, и буйный восторг, когда забивала сама. То есть стадион дышал, жил.

А кто еще присутствовал на игре? Это мамаши с маленькими детьми, мальчишки и девчонки, парни и девушки, мужчины и женщины, а также профессиональные болельщики, деды-пенсионеры, которые, как всегда, собираются на своем привычном месте, радостно приветствуя друг друга. Представляю, что они могли бы сказать «ликвидаторам» при личной встрече.

В общем, когда я вышел со стадина, то почувствовал себя другим человеком, забыв о всех проблемах.

Те, кто смотрит по телевизору высокопрофессиональный футбол с участием ведущих команд Европы, не могут не заметить, что в этих командах собраны и играют лучшие игроки со всего мира, вытесняя из команд местных футболистов, которые потом сами превращаются в легионеров и бродят по другим странам и командам, иногда попадают к нам.

Автор статьи утверждает, что пенсионеров и сельских жителей значительно больше, чем футбольных фанатов, но возникает вопрос: как он считал и куда он соотнес футбольных фанатов среди пенсионеров и сельских жителей?

Думаю, что фраза «Не хлебом единым жив человек» актуальна и сегодня.

Сергей МЫЗИН, Костанай