Научились ли сотрудничать бизнес и власть за 2021 год и все 30 лет независимости?

Проблемы взаимодействия предпринимателей и чиновников на благо славного народа Казахстана обсуждали 14 декабря на областном форуме, организованном департаментом по делам госслужбы Костанайской области. Этот вопрос приобрел большую актуальность, потому что государство решило пересмотреть правила субсидирования агропромышленного комплекса. И фермеры уже заявляют, что недополучают субсидии, что на фоне засухи «смерти подобно».

Большинство госуслуг можно получить в ЦОНе, если не возникнет проблем с корректировкой данных / Фото пресс-службы филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»

От космоса до акимата

Заместитель руководителя костанайского филиала НПП «Атамекен» Самат САДВАКАСОВ сообщил на форуме, что в адрес Региональной палаты предпринимателей в этом году поступило около 500 обращений от представителей бизнеса.

- У нас действует центр обслуживания предпринимателей, его специалисты оказали более 200 консультаций по госуслугам, - рассказал Садвакасов. - Исходя из обращений предпринимателей, мы видим, что для бизнеса наиболее важны услуги в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также в сферах налоговой и сельского хозяйства. Большую часть услуг можно сейчас получить онлайн. В этом месяце запланирован ввод в эксплуатацию геопортала Костанайской области, который есть, но с ним существуют проблемы, предприниматели им не пользуются. Мы надеемся, что он будет работать надлежащим образом.

Отдельно Садвакасов остановился на онлайн-услугах для АПК. По его мнению, эта сфера требует существенной доработки.

Самат Садвакасов отметил, что предприниматели не хотят пользоваться геопорталом qoldau.kz

- Последние 2-3 года к нам в палату поступают устные и письменные обращения по вопросам субсидирования через интернет-систему qoldau.kz, - отметил он. - Система была запущена в 2018 году в рамках работы цифровизации сферы АПК. Она была создана для упрощения взаимодействия государства и бизнеса. Однако эта система свою основную задачу не выполняет! Помимо разных технических проблем, связанных с подачей заявок, в самом механизме работы системы, по мнению предпринимателей, распределение средств осуществляется лишь при наличии средств. Аграрии не могут подать заявку в период освоения бюджетных средств. Система попросту зависает. Приказом министра сельского хозяйства были внесены изменения, среди которых есть норма о внедрении листа ожидания. Норма заработает с 1 января и может улучшить работу системы.

Общественные организации на форуме представляла директор ОЮЛ «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности по Костанайской области» Валентина ШМОНИНА. Она считает, что при упрощении некоторых услуг нужно уделить больше внимания технической стороне вопроса.

- Да, большинство услуг оказывают ЦОНы, и эти вопросы не занимают много времени, - говорит она. - Это если повезет, если предприниматель не столкнется с проблемой некорректно указанных данных об имуществе. Как показывает практика, такая ситуация возникает у половины предпринимателей. Мы самостоятельно обращались через портал электронного правительства, но, к сожалению, услуга была недоступна. Приходилось идти в ЦОН, корректировать данные и только потом возвращаться на сайт.

Конкретный пример привел директор ТОО «Сарыагаш» Утеген МУРТАЗИН: из-за неточности спутниковых снимков у предприятия возникают проблемы с оформлением документов на землю.

Утеген Муртазин: «Я не думаю, что кто-то захочет вернуться к мясному животноводству» / Кадр из видео

- Космомониторинг - идея хорошая: контролировать земли и какой урожай выращивается, - признал Утеген Михайлович. И сразу указал на погрешность в реализации этой идеи: - Ежегодно, когда мы подаем заявку на субсидии, мы должны указать в системе qoldau.kz свои оцифрованные поля. Мы не знаем, что там в космосе происходит. Но говорят, что спутники постоянно меняют траекторию полета. И каждый год границы наших полей сдвигаются на какие-то миллиметры. А эти миллиметры на карте - это гектары в реальности. И когда мы отправляем документы, начинается чехарда. Вся наша бухгалтерия ночами не спит, пытается привести документы в соответствие. Надо вносить поправки.

Есть проблемы и в системе ИСЖ, которая регулирует и контролирует учет животных по всему Казахстану.

- Хорошая, нормальная система, - вновь похвалил усилия разработчиков Муртазин. - Но где-то возникли коррупционные риски, где-то кто-то что-то натворил. В результате вносить изменения в базу ИСЖ запретили. Эту базу данных создают простые люди, работники сельских акиматов. Приведу пример. ТОО «Крымское» - это наше предприятие, в котором 3 000 голов скота. У них ежегодно нарождается 1 500 телят. Их должны вносить в базу. Ну сидит работница. Может быть, не совсем она была здорова, может, еще что-то произошло. В результате возраст телят был указан неправильно. Эти телята уже превратились в товарный скот, их надо продавать, а мы это сделать не можем. Они родились в феврале, а в базу данных их внесли в августе. Они уже в калитку пройти не могут, а мы их продать не можем. И ничего сделать нельзя. Нужно как-то опуститься на землю!

Остались без субсидий

Утеген Муртазин также отметил, что в 2021 году впервые возникли проблемы с получением государственных субсидий.

- Наше предприятие покупает технику, строит здания и сооружения - все это делается благодаря мощному стимулу, поддержке государства в виде субсидий, - говорит он. - Только в этом году мы инвестировали больше 2 млрд тенге. Однако в этом году произошел и первый сбой в получении субсидий. Это связано со многими причинами, о них много говорится. Мы знаем, что руководство области этим занимается. Острейшая засуха 2021 года наложилась на засуху предыдущих двух лет. И, просчитывая наш бюджет, мы видим дефицит финансов. Мы считаем, что нам не хватит, чтобы дотянуть до уборки 2022 года, порядка 600 млн тенге. При этом мы должны банкам второго уровня, мы должны погасить долги в 580 млн тенге. Поэтому нам нужны субсидии. Мы не получили инвестиционных субсидий на 312 млн тенге, за проданное молоко - 100 млн тенге, на субсидирование процентной ставки - 24 млн тенге.

Еще одна проблема - запрет продажи бычков с откорма за пределы Казахстана. Как отмечает Муртазин, была выстроена вся система откормочных площадок, строились мясокомбинаты, но как только в СМИ сообщили о запрете, откормплощадки прекратили закуп или снизили цены на 30-40%.

- Постоянные изменения правил и направлений работы способствуют тому, что мы теряем уверенность и задумываемся: «А стоит ли этим вообще заниматься?» - резюмировал директор ТОО «Сарыагаш». - Я не думаю, что после всех этих событий кто-то захочет вернуться к мясному животноводству.

Отвечая на вопросы участников форума, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Толеутай ЕРЖАНОВ признал: проблема с выделением субсидий связана с тем, что госслужащие не справляются с нагрузкой.

- С 2018 года услугу перевели в электронный формат через портал qoldau.kz, - отметил Ержанов. - Да, минимизируются коррупционные риски, но сроки не соблюдаются. По растениеводству в прошлом году поступило 28 000 заявок, а у нас всего 5 специалистов работает. Мы вышли с предложением в Минсельхоз, чтобы решения могли принимать районные отделы.

Предприниматели и чиновники сошлись во мнении, что есть необходимость разработать и направить правительству и в Парламент предложения по решению всех этих проблем.

Одновременно с форумом департамента по делам госслужбы костанайские аграрии обсуждали изменения системы субсидирования в рамках отраслевого комитета Региональной палаты предпринимателей. И там уже говорили о том, что в подходах государства к субсидированию нужно изменить практически все. Подробнее об этом - в этой статье.