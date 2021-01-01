По-быстрому готовим овощи

Рецепт получен от коллеги по работе. Подарок занятым людям. И тем, кто лояльно относится к овощным заморозкам. В данном случае готовили овощной набор, который называется «Испанская смесь».

Вскипятить небольшое количество воды, буквально минуту-другую пробланшировать в ней содержимое пакета. Отцедить овощи или откинуть на дуршлаг. Потом отправить смесь на сковороду, добавив туда масла, растительного или сливочного, как хотите. Сковороду поставить на огонь. А поверх овощей распределить пластинки порезанного сырка «Дружба». Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра. По желанию приправить блюдо еще и любимыми специями. Например, копченой паприкой.

Коллега призналась, что иногда к испанской смеси дома добавляет заморозку из опят. Так сказать, вносит русскую ноту. Сыр с говорящим названием объединяет все наилучшим образом.