Из опыта освоения знаменитой выпечки

В интернациональном Казахстане дружно отмечают все праздники, в том числе рождественские. Скоро католическое Рождество. Время осваивать европейскую выпечку. Например, изготовление штруделя. Выпечка легендарная. Многие боятся к ней подступаться, заменяя рулетами из слоеного теста, вертушками из лаваша. Наш пользователь Ираида доказывает, что все у нас и вас получится.

Штрудель можно печь с разными начинками

До недавнего времени, признается Ираида, она вообще с каким бы то ни было тестом была на «вы». Но человек она азартный, стала ходить на мастер-классы, пробовать, и успех пришел. Свидетельствую как дегустатор.

Из недавнего как раз штрудель, исполненный Ираидой под девизом «Сделала я - сделает каждый».

Основа - пресное тесто. Для него требуются мука, вода, в которой надо растворить щепотку соли и к которой надо добавить немного уксуса и растительного масла.

Смешать все продукты в чашке. Месить 15 минут до получения мягкого, даже бархатистого на ощупь теста. Завернуть его в пленку, положить в холодильник на полчаса. Этого времени хватит, чтобы сделать начинку. Она может быть любая: ягоды, яблоки, может быть и несладкая.

Ираида остановилась на грушах. 3 средних груши порезала кубиками 1-1,5 на 1-1,5 см. На свой вкус добавила сахара. Чтобы начинка не потекла, положила чайную ложку кукурузного крахмала. Если груша очень сочная, то крахмала нужно 2 ложки. Крахмал можно брать и картофельный. Корица - по вкусу и желанию. Орехи - тоже по желанию. Все ингредиенты начинки перемешать.

- Прямо на стол льем растительное масло, пару ложек, - рассказывает Ираида, - размазываем руками по поверхности (это отдельный кайф), чтобы тесто, когда будем катать его, скользило, растягивалось, но не рвалось. Раскатали, растянули в то-о-онкий лист. Можно посыпать тесто измельченными сухариками, выложить начинку, оставив пустыми 4-5 сантимеров от краев. Сворачиваем рулетом, заправляем тесто с краев трубочки под низ.

Выпекаем при 220 градусах 20 минут, до золотистого цвета. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой.

Ингредиенты

Для теста на один штрудель (в среднем 10 кусочков): 150 г муки, 25 г растительного масла, 75 г воды, 1 ч. ложка 6-процентного уксуса, щепотка соли.

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