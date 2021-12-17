Как подготовиться к будущему садово-огородному сезону - разбираемся по буквам

Начало зимы, впереди - любимые новогодние праздники. Куда уж там до посевов, посадок и других садово-огородных работ. Но самообразованием заниматься никогда не поздно. Поэтому в помощь всем увлеченным этой темой людей представляю дачную азбуку, содержащую в алфавитном порядке товары для сада и огорода, сорта и гибриды проверенных, популярных или интересных овощей и цветов, которые обязательно стоит попробовать в будущем сезоне.

А - «апрельский F1». Один из самых любимых самоопыляющихся гибридов огурцов салатного назначения, достижение советской селекции. Из-за скороспелости, холодостойкости, отличных вкусовых качеств и возможности выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах, на балконах давно завоевал место на наших грядках. Зеленец гладкий, слабобугорчатый, длиной до 22 см, сладкий и ароматный.

Вкуснейший томат сорта «бычье сердце», от которого невозможно отказаться

Б - «бычье сердце». Легендарный томат среднепозднего срока созревания, известный еще со времен наших бабушек. Ценится дачниками за внешний вид: ярко-красные, сердцевидные плоды, средней массой 200 г (отдельные экземпляры до 500 г) и сахаристую, ароматную мякоть. Сорт высокорослый (1,5-2 м), формирует более 4 кистей с 3-4 плодами на каждой. Селекционерами выведены сорта бычьего сердца с малиновой и оранжевой окраской плодов.

В - «Вермикулит». Уникальный, природный, экологически чистый субстратный компонент, создающий благоприятный микроклимат для развития корневой системы. Обладает дезинфицирующими качествами, впитывая и удерживая в себе все ненужные примеси. Улучшает физические свойства грунта, делая его более рыхлым. Придает почве плодородность, обогащая ее макроэлементами (алюминий, кальций, кремний, марганец, натрий, железо, калий). Препятствует закисанию грунта, действуя как абсорбент. Применяется в чистом виде для укоренения черенков или в качестве добавки к торфогрунту, садовой земле в соотношении 1:1 для посева семян и выращивания рассады.

Качественный грунт, наряду с семенами, - залог успешного выращивания рассады

Г - грунт. Правильно подобранная земля для выращивания рассады - один из самых важных факторов, чтобы получить качественные растения, не упустить силы и время. При выборе грунта ориентируйтесь на целевое использование (овощной или цветочный), на наличие добавок (перлит, биогумус, макро- и микроэлементы), на чистоту субстрата (отсутствие патогенной микрофлоры, грибков, механических примесей, семян сорняков), на кислотность (щелочная, нейтральная, кислая). Эти показатели особенно важны на начальном этапе роста и развития, поэтому в полной мере им соответствует готовый торфогрунт, чем обычная садовая земля.

Д - дайкон. Если вы любите похрустеть сочной редисочкой, то эта культура точно для вас. Но, в отличие от нее, дайкон является диетическим продуктом, так как не содержит горчичных масел, поэтому ярко выраженной горечи не имеет. В Японии плантации дайкона занимают первое место по площади. Особенно по нраву дачникам пришелся сорт «миноваси». Он имеет белые, цилиндрические корнеплоды, длиной до 45 см и диаметром 5-7 см. Мякоть плотная, без пустот, сочная, сладкого освежающего вкуса. Потребление дайкона способствует выведению камней из организма.

Е - «ереванский». Сорт скороспелого базилика, который прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте и в комнате на подоконнике. Листва яркая, насыщенного сине-фиолетового цвета имеет приятный перечный аромат, напоминающий душистый горошек. Содержат эфирные масла, сахара, витамины С, В2, РР, каротин. Базилик - лучшая приправа к мясным блюдам, но и в салатах, засолке и консервировании чувствует себя гармонично. Сохраняет яркий аромат при замораживании и сушке, поэтому используется при заваривании чая.

Ж - жмых горчичный. Природное удобрение с фитосанитарной функцией, продукт переработки семян горчицы, появилось в аптечке дачника недавно. По комплексному содержанию элементов питания и органического вещества горчичный жмых эффективней перепревшего навоза и биогумуса. Другим его достоинством является действие репеллента - отпугивание слизней, проволочника, долгоносика, нематод, луковой и морковной мухи. Он очищает почву от корневых гнилей, подавляет развитие фитофторы.

Древесная зола - универсальное средство защиты и подкормки на даче

З - зола древесная. Как не испортить кашу маслом, так и древесная зола будет только на пользу на огороде и в саду. Этот продукт сжигания древесины лиственных пород является сложным калийно-фосфорным комплексом с микроэлементами (кальций, магний, железо, сера, цинк), поэтому в виде подкормки подходит для большинства овощных культур, плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, земляники. Кроме того, предохраняет от заболевания черной ножкой, мучнистой росой, килой капусты, пятнистостями, эффективна против проволочника, тли.

И - «Идеал». Название этого удобрения говорит само за себя. Уже более 20 лет целая серия удобрений «Идеал» в ходу у дачников и цветоводов. Произведенные на основе биогумуса, переработанного дождевыми червями чернозема, в сочетании с набором макро- и микроэлементов и природными стимуляторами - гуминовыми кислотами, эти удобрения эффективны в виде подкормки рассады, при замачивании семян, укоренении черенков.

Й - йод. Знаете ли вы, что обычный спиртовый раствор йода из аптеки - недорогое и эффективное средство не только для заживления ран, но как противогрибковое и антибактериальное для томатов? Он же является активным компонентом для роста и развития растений, образования завязей и созревания плодов. Томаты очень хорошо отзываются на опрыскивание кустов и полив под корень раствором йода. Всего лишь 5 капель на 10 л воды - подкормка готова.

Несложная агротехника и неприхотливость делают катарантус безупречным цветком

К - катарантус. В переводе название этого эффектного, красиво цветущего и неприхотливого цветка означает «безупречный». Катарантус по праву можно так называть за несложное выращивание, несмотря на достаточно ранний посев на рассаду и универсальность. Он станет украшением не только клумб, балконных ящиков, но и как комнатный цветок будет радовать цветением даже зимой на солнечном подоконнике. Цветки выразительные, многочисленные, напоминают флоксы и комнатный бальзамин, диаметром 3-4 см, ярких красных, розовых, лиловых оттенков.

Сорт сладкого перца «ласточка» остается популярным уже более 40 лет

Л - «ласточка». Наверное, нет более популярного у наших дачников сладкого перца, чем «ласточка». Выведенный молдавскими селекционерами еще в середине 70-х годов, он завоевал огороды повсеместно. Раннеспелость, урожайность и универсальность использования - главные достоинства этого сорта. На среднерослых кустах образуются выровненные, пониклые, гладкие плоды конусовидной формы, с толщиной стенок 0,5-0,6 мм, массой 80-100 г. Мякоть перца сочная и ароматная, что делает его любимым на кухне.

М - мочевина. Она же карбамид - одно из самых концентрированных удобрений с содержанием легкодоступного азота 46,2%. Является скорой помощью при острой нехватке растениями азота: мелкой, скудной листве бледного желто-зеленого цвета, тонких, вялых побегах, слабом росте и преждевременном сбрасывании листвы. Вносится весной при перекопке на глубину не менее 8-10 см или в виде листовой подкормки слабой концентрации. Эффективна в борьбе с мхами, лишайниками, насекомыми-вредителями на деревьях.

Н - «нантская 4». Морковь этого сорта входит в золотой фонд отечественной селекции на протяжении более 70 лет. Один из лучших среднеспелых столовых сортов, адаптированный к различным условиям выращивания. Корнеплод цилиндрической, тупоконечной формы, массой 150-200 г. Мякоть и сердцевина сочные, оранжевого цвета, отличных вкусовых качеств. Сорт устойчив к цветушности, отличается длительным периодом хранения.

Продолжение следует

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