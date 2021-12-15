Об открытом участке теплотрассы возле дома № 106 по ул. Победы сообщила «НГ» жительница Костаная Динара ЗЕЙНЕЛ.

Ул. Победы, 106. На открытом участке труб обосновались кошки

- Эти трубы не относятся к нашему дому, - пояснила она. - Дальше теплотрасса идет к офису ТОО «Мұнай Онімдері», там вообще изоляция кусками отсутствует, поэтому там живут бомжи. ГКП «КТЭК» не устраняет эту проблему с изоляцией, поэтому обращаюсь в газету. Возможно, хоть так решится проблема.

Приехав на место, корреспондент «НГ» увидел, что изоляция на участке труб повреждена, местами ее вообще нет. Возле труб обосновались местные кошки и коты.

Пр. Аль-Фараби, 97. Участок теплотрассы за две недели не изолировали

О порванной изоляции на вентилях на небольшом участке труб среднего диаметра за домом № 97 по пр. Аль-Фараби, о котором «НГ» писала две недели назад, ничего не изменилось.

Куча мусора под балконом дома № 107 по ул. Козыбаева за две недели не стала меньше

Мы проверили и свалку возле дома № 107 по ул. Козыбаева, о которой тоже писали две недели назад. Куча строительного мусора между аптекой и балконом лежит на том же месте и не стала меньше. Рядом с контейнерами возле проезжей части по ул. Козыбаева тоже много мусора: ветки, листья, линолеум и двери от автомобиля.

Ул. Козыбаева, 107. Рядом с проезжей частью куча из веток и листьев...

...старого линолеума

...и дверей от автомобиля

Фото Андрея СКИБЫ



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