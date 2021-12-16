Жители Аксуатского рубят деревья внутри села, чтобы хоть как-то согреть свои дома

Жители села Аксуатское в районе Беимбета Майлина замерзают и просят власти помочь с углем. Топливо доставляют на ближайшую к селу станцию Тобол, но пока приедешь к месту продажи, уголь уже заканчивается. Приходится рубить деревья на дрова. Причем по-настоящему сильных морозов этой зимой еще не было.

Скоро возле домов в Аксуатском останутся одни пеньки

Уголь разбирают быстро

В Аксуатское корреспондент «НГ» приезжал 10 декабря. В селе живут около 300 человек, работают в основном на обслуживании местной железной дороги. К единственному в селе магазину пришли всего несколько человек, по словам местных жителей, односельчанам «настоятельно не рекомендовали общаться с журналистами».

- Проблемы возникли в конце сентября, - рассказала Елена ШИШКОВА. - У нас еще оставался уголь с прошлого года, мы им отапливали дома. В октябре поехали за новым углем, а на станции пусто. Говорят, что пришли всего 5 вагонов. Мы приезжаем, а там - километровая очередь. Естественно, всем не хватает. Те люди, которые живут в Тоболе или в ближайших к нему селах, еще успевают закупиться. А мы остаемся в стороне. Недавно пришел один вагон с углем. Позвонила знакомому шоферу в Тобол, попросила привезти мне уголь. Он мне отвечает, что был на станции в 7 утра уже 26-м в очереди. Угля нет! И когда будет, не знаем. То есть, чтобы что-то получить, нужно ночевать на этом топливном складе. И то не факт, что успеешь, потому что, наверное, есть блат какой-то. Потому что есть мешочники, которые закупают уголь на станции, а потом его перепродают сельчанам по 2 000 тенге за мешок. В Интернете много таких объявлений.

Жители Аксуатского не знают, чем топить печки, если придут холода

Сельчане обычно покупают уголь марки «Кара жара» по 17 000 тенге за тонну. На зиму, чтобы отапливать дом, нужно примерно от 5 до 10 тонн. Тратиться приходится и на перевозку угля из Тобола в Аксуатское.

- Когда приезжали вагоны, нам сказали, что будут давать по 2 ковша, - объясняет Елена. - Чтобы вы понимали, нам нужно заплатить 15 000 только за саму машину. Два ковша - это около двух тонн. Если мне нужно минимум 6 тонн, то машина должна съездить туда и обратно 3 раза. Это 45 000 тенге. И то, если повезет и машина не поедет на станцию вхолостую. Потому что если машина придет, а уголь разберут, то я все равно машину обязана оплатить. Водитель-то не виноват в дефиците, бензин-то он тратит.

По словам сельчан, они готовы платить и решать вопрос о доставке угля от станции до дома. Проблема одна - спрос есть, а предложения нет. В прошлом году Елена еще осенью набивала углем весь сарай, а сейчас в нем осталась лишь небольшая куча с угольным песком.

Елена Шишкова раньше полностью наполняла свой сарай углем

- И это не только наша проблема, мы же переписываемся с жителями других сел, у них тоже около 70% населения говорят о нехватке угля, - добавляет Шишкова. - В акимат мы не обращались, сразу писали письмо в министерство. А еще звонили в «Нур Отан», но нас вежливо отбрили. Спросили, почему мы не купили уголь летом, и бросили трубку. Письменно мы к ним не обращались.

Обеспечили на 97 процентов?

На письмо жителей села Аксуатское ответил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут АТАМКУЛОВ. Признал: его ведомство фиксирует рост спроса на уголь из-за похолодания в сентябре в центральных и северных регионах страны.

- Вместе с тем АО «НК «КТЖ» в осенне-зимний период в связи с увеличением роста заявок на отгрузку угля обеспечивало более 16 тыс. вагонами АО «КазТемирТранс», - пишет далее Атамкулов. - Министерство совместно с угледобывающими предприятиями и АО «НК «КТЖ» в начале отопительного периода рекомендовало акиматам заблаговременно аккумулировать коммунально-бытовой уголь. Согласно информации акимата Костанайской области, по состоянию на 29 ноября обеспеченность углем составляет: комунально-бытовой сектор - 100%, население - 97,6%. В области в наличии имеется 14 000 тонн угля, 28 ноября в область поступили 111 вагонов, из них 49 выгрузили, 62 - на выгрузке. В пути находится 166 вагонов. Ваша область находится на особом контроле министерства. Ситуация изучается посредством проведения оперативных совещаний, которые проводятся ежедневно в 08.00 с участием министерства, акимата Костанайской области, угледобывающих предприятий и АО «НК «КТЖ».

Сельчане называют такой ответ министра, мягко говоря, «несоответствующим действительности». Особенно когда дочитывают до момента, где говорится, что 97% населения обеспечено углем. Они показывают улицы своего села и обращают внимание на несколько пеньков.

Людмила Корогода: «Деревья, которые я сажала, теперь рубят, чтобы согреть детей»

- Эти деревья я сажала в 1976 году, когда мы сюда только приехали с юга Казахстана, нам специально привозили саженцы, чтобы озеленить село, - рассказывает 56-летняя Людмила КОРОГОДА. - Каждый житель за свои саженцы боролся, чтобы их коровы не затоптали или дети случайно не сломали. Всегда на 1 Мая сажали деревья. А теперь их судьба умереть в печке, чтобы дети не замерзли. Если так дальше дело продолжится, то будем жить, как в пустыне. Это нормально?

- Пилить деревья начали примерно месяц назад, - добавляет Елена Шишкова. - Они горят, правда, плохо, но хотя бы поддержать температуру. Чтобы не замерзнуть, еще на недельку, может, две хватит. Потом, наверное, у соседей пилить деревья начнем.

Не хватает вагонов

В акимате Новоильиновского сельского округа, к которому относится Аксуатское, власти о проблеме знают. Аким округа Макаш ТАЙМАСОВ говорит, что он сам купил уголь еще в августе, во время отпуска. А в округе, по его данным, осталось «всего лишь 57 человек, у которых нет угля».

- Были обращения, я отвечал, что если деревья на вашей территории, то можно их рубить, я запретить это не могу. А за территорией - это уже государственная собственность, - пояснил Таймасов. - Вопросами угля мы, конечно, занимаемся. Вот 25 ноября 5 вагонов приходило, 7 декабря - 5 вагонов, 9 декабря - 1 вагон. Ожидаем вагоны 12 и 15 декабря, с этими вагонами нам Альберт Павлович Рау (депутат мажилиса - «НГ») помог! Он наш земляк. У нас самый большой округ - 9 поселков. По углю проблемы есть, но не только у нас. По информации районного отдела ЖКХ, есть договор на 10 вагонов. Проблема не в угле, проблема - в вагонах. У нас есть чаты в мессенджерах, мы сообщаем людям, когда уголь приходит. Выдают в живую очередь. Раньше выдавали по 3 тонны на человека, последний раз - по 5 тонн. Из каждого поселка есть списки, по округу у нас было 78 человек, которые нуждались в угле. Вчера приобрел 21 человек. Остается 57. До 20 декабря должна решиться проблема.

После разговора с акимом корреспондент «НГ» зашел в отделение почты и пообщался с жителями Новоильиновки возле школы. Они рассказали, что проблема с углем в этом селе тоже стоит остро. Причем даже если уголь у них есть, то хватит его ненадолго.

«Нужно субсидировать»

Директор ТОО «Костанай Угольпром» Сергей КАЛЮЖНЫЙ руководит фирмой, которая поставляет уголь по всей области.

- Вагонов нам не хватает, а у железной дороги не хватает маневровых тепловозов, чтобы эти вагоны передвигать, - рассказал «НГ» Калюжный. - Первопричина, которую я вижу, - в том, что государство должно уголь субсидировать. Как хлеб, как масло. Тогда бы у нас проблем не было. Мало людей, которые хотят заниматься углем. Не хватает оборота. Погрузка и разгрузка стоит денег, за это платит клиент. Наш доход в итоге минимальный. Никто нам не помогал. У меня тупик на 40 000 тонн. В августе - сентябре можно положить туда большое количество угля и всю осень им торговать. Но это большие деньги, и не каждый бизнесмен в это вложится. Все кинулись на «Кара жара» и на шубаркольский уголь, а их нет. Я поставляю майкубинский уголь - это что-то среднее. Мы уже столько сделали поставок этого угля в Тобол... Я по госзакупкам поставляю уголь в район Беимбета Майлина, да и по всей области. Из-за нехватки оборотных средств пришлось отказаться от тендеров, потому что это не выгодно. Да и угля нет, именно хорошего угля нет!

В Притобольской школе уголь хранят на заднем дворе

Из положительного - дефицита угля нет в школах. В Притобольской СШ гора топлива - на заднем дворе.

- У нас уголь завезли еще в мае, в запасе есть 30 тонн, но, если понадобится, напишем заявку и нам еще привезут, - сообщила директор школы Елена РУДЮК. - Котельная у нас новая, построили ее всего два года назад, специально сделав за пределами школы.

«НГ» направит запрос в управление ЖКХ Костанайской области о том, как планируют решать проблему с поставкой угля. Главное, чтобы реакцию госорганов не опередила погода. Ведь тогда уже и помощь земляка, пусть он и мажилисмен, вряд ли поможет.

Фото Георгия ГОВОРОВА