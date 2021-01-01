Я нашла дома банкноту номиналом 100 долларов и решила ее обменять в филиале Halyk Bank, но мне отказали, так как на купюре имеются 3 печати (скорее всего, банковские), а для обмена их должно быть две. Что делать с купюрой дальше, мне не объяснили, поэтому я обошла городские обменные пункты, но там также отказывали. При проверке на аппарате выяснилось, что купюра подлинная. Как мне теперь обменять эту купюру на тенге?

Принимать 100-долларовую купюру с тремя метками в банке отказались

Наталья, пользователь сайта

Комментарий

Как прокомментировали «НГ» в областном филиале Национального банка РК, с информацией о годности банкнот к обращению можно ознакомиться на инфо-стендах, установленных в банках второго уровня. Иностранная валюта сначала проверяется на подлинность. Если она негодна к обращению, купюру сдают на инкассо, за нее банк берет комиссию, но не более 10% от номинальной стоимости банкнот иностранной валюты, предъявляемых к обмену (покупке, приему на инкассо). Иностранная валюта отправляется на экспертизу: доллар - в США, юань - в Китай и так далее. В течение 1-2 месяцев придут результаты. Более подробнее с правилами обмена иностранной валюты можно ознакомиться, прочитав постановление правления Нацбанка РК № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК» от 4 апреля 2019 года (пп. 58, 59, 60 и 61). В филиале также пояснили: если вы считаете, что кассир не ответил на все ваши вопросы или он в чем-то некомпетентен, нужно обратиться к вышестоящему должностному лицу.