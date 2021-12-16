Можно ли очищать дороги в Костанае от снега и льда так, чтобы не было мучительно грязно?

В начале декабря из-за перепада температур на территории области был сильный гололед. 1 и 2 декабря на трассах региона, а в частности, на федоровской (Костанай - граница с РФ) из-за него даже фуры съезжали с дороги. Для борьбы с гололедом на трассах и в населенных пунктах коммунальщики и дорожные службы используют песко-соляную смесь. Жители ругают такой метод за то, что вместо снега появляется грязь. Власти отвечают: зато дешево и эффективно. «НГ» попыталась выяснить, так ли плоха смесь, как о ней думают, и можно ли ее заменить на что-то менее грязное.

14 декабря. Сотрудники ТОО «АБЗ Плюс» очищают тротуары по ул. Майлина...

...такая же картина 15 декабря. В отделе ЖКХ сообщили, что смесь вывозят на специальный полигон

Коррозия и вред экологии

Костанайцы жалуются на то, что весь город зимой в грязи, так как остатки смеси остаются на подошвах. В результате мы несем грязь в дома и офисы. Водители заявляют: песко-соляная смесь разъедает металл, машины гниют.

- В реагентах, которыми посыпают улицы, есть плюсы и минусы, - поделился с «НГ» водитель Иван КОМИСАРЕНКО. - Я считаю, что со своей задачей, то есть с устранением обледенения на дорогах, смесь справляется отлично - лед тает и не скользко. Это очень помогает, так как движение по городу быстрое и очень часто нужно то набирать скорость, то притормаживать. Есть и минусы, когда автомобиль едет, смесь из-под колес отбрасывается на кузов, и на подержанных машинах, которые уже с пробегом, образуется коррозия.

Другой водитель, Сергей, считает, что нужно использовать альтернативные варианты борьбы с гололедом, так как у песко-соляной смеси больше минусов, чем плюсов.

- В Финляндии, например, много горной породы, они ее измельчают и так избавляются от гололеда, - привел он пример. - Другие страны отказываются от этой смеси, это же химия! Сейчас в России используют уже какую-то жидкую смесь, наши дорожники тоже должны подумать о замене. Металл на автомобиле разъедается. К тому же при уборке снега смесь попадает на газоны, на траву и деревья, а это вредит экологии.

По словам Виктора Мущинского, из-за смеси автобусы гниют

- Автобусы сгнивают молниеносно, в три раза быстрее обычного разъедается металл, - рассказал директор ТОО «Жарык Жол - 1» Виктор МУЩИНСКИЙ. - Смесь состоит из соли, пассажиры заносят ее в салон на подошвах, сгнивает нижняя часть на сиденьях. В отдел ЖКХ мы не обращались, альтернативные варианты не предлагали. Но есть жидкость, которая, по моему мнению, эффективнее, чем песко-соляная смесь. Я бы хотел, чтобы для борьбы с гололедом использовали ее, так как грязи не будет и салоны не будут гнить.

Песко-соляная смесь портит верхнюю часть обуви и замшу, а также загрязняет ее

Узнали мы и мнение сапожника, который ремонтирует обувь в здании «Большевички». Песко-соляная смесь не вредит подошве, но от нее портится верхняя, обычно кожаная или замшевая, часть обуви.

Альтернативы неэффективны

В начале 2021 года Рудненский ЦЗПП подал иск в суд на ТОО «Рахат-2018» и местный отдел ЖКХ за использование песко-соляной смеси. Руководитель Центра защиты прав потребителей Николай Гиньятов отмечал: Экологический кодекс запрещает использовать соль на территории населенных пунктов. В апреле суд принял решение отклонить иск, так как у истца нет полномочий на обжалование конкурса, по которому ТОО «Рахат-2018» посыпает дороги песко-соляной смесью. Также суд считал, что нарушение экологического законодательства в действиях этого ТОО не допущено.

14 декабря. На перекрестке улиц Майлина и Гоголя очень чисто...

Жаловались на песко-соляную смесь и жители областного центра в 2020 году. Тогда отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в ответе на запрос «НГ»: «Процентное соотношение песко-соляной смеси колеблется в пределах 20/80 и определяется в лабораторных условиях в зависимости от материалов смеси. Соль способствует таянию снега и облегчает очистку дорожного полотна, а песок обеспечивает сцепление колес с дорожным покрытием еще до того, как соль растопит снег или лед. При температуре ниже -35ºС использование большинства химических реагентов, включая техническую соль, неэффективно. А песок позволяет обеспечить комфортное и безопасное передвижение по обледеневшей поверхности».

...чего нельзя сказать о тротуарах неподалеку

- Без соли в городе мы не обойдемся! - считает директор ТОО «Конгломерат KZ» Роман КАНАВА, чье предприятие очищает дороги в Костанае. - Сейчас ее используют и в России, и в ближнем, и дальнем зарубежье. Например, в Германии для борьбы с гололедом используют обыкновенный рассол и им поливают дороги, а в нем очень большая концентрация соли, намного больше, чем в смеси, которую мы используем. Со своей задачей песко-соляная смесь отлично справляется: сейчас дороги сухие, гололеда нет. Вообще, сколько людей, столько и мнений.

С этим мнением согласен и руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ:

- Если рассматривать варианты борьбы с обледенением на улицах города, то по стоимости и эффективности альтернативы среди реагентов для песко-соляной смеси нет. Она используется в пропорциях один к четырем, один к пяти, то есть соли там немного, больше в ней песка. Эту смесь мы используем, когда гололед, ею посыпают дороги на перекрестках и возле автобусных остановок. Также посыпают тротуары. Когда обледенение исчезает, коммунальные службы сразу же убирают лед с песко-соляной смесью, на дорогах и тротуарах она не остается. То есть через 2-3 дня после того, как засыпали, максимум через 5 дней.

11 декабря. Техника очищает тротуары в районе КЖБИ

По словам Есергепова, снег вместе с песко-соляной смесью вывозят на специальный полигон.

- Использование песко-соляной смеси может повредить экологии? - спросил корреспондент «НГ».

- Если значительная часть смеси попадет на газон, растения, деревья, то, скорее всего, они засохнут, земля потеряет свою плодородность, - ответил Есергепов. - Но если это лишь малая часть, которая и попадает при очистке улиц, то ничего страшного не произойдет.

14 декабря. Район магазина «Юбилейный». На тротуаре скользко

Гололеда на улицах Костаная сейчас действительно почти нет. Этим горожане, видимо, и должны утешать себя, принося в квартиру следы от смеси и отправляя автомобили на ремонт в СТО.

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