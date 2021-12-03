В среду и четверг, 1 и 2 декабря, на трассах региона, а в частности - на Федоровской (Костанай - граница с РФ), был гололед, фуры съезжали с дороги. Водители присылали "НГ" видео с указанием участков трассы, где они были сняты. Некоторые из них мы опубликовали на своей странице в Instagram.

Сегодня, 3 декабря, ситуацию прокомментировал начальник отдела эксплуатации и безопасности движения областного филиала АО «НК «Казавтожол» Нургали МАХМУТОВ.

Один из видеороликов под названием «Фигурное катание на фурах» набрал почти 73 000 просмотров, другие - не меньше 50 000 просмотров и не менее 1000 лайков. В большинстве случаев авторы и комментаторы обвиняли дорожные службы в бездействии, жаловались, что трассы не посыпали песко-соляной смесью, и возмущались, почему движение вообще не закрыли. У дорожников другое мнение на этот счет.

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По мнению Нургали Махмутова, на этом видео не трасса М-36, так как сзади виден лес

Как пояснил Махмутов, причиной гололеда стал дождь, который прошел утром 1 декабря. На линию вышла техника Карабалыкского ДЭП (дорожно-эксплуатационное предприятие - «НГ»).

- Было два пескоразбрасывателя (комбинированная дорожная машина (КДМ) - «НГ»): на базе «КамАЗа» и на базе Renault, - сообщил представитель филиала. - Также из Федоровского ДЭПа на линию вышли две единицы техники: КДМ на базе Renault, они посыпали трассу песко-соляной смесью от Федоровки в сторону Карабалыка и Костаная. Примерно в 8 утра со стороны Костаная также выехали две КДМ, разбрасывали смесь от Костаная в сторону Озерного и Федоровки. В 9 утра с Аулиекольского ДЭП к ним на помощь приехала еще единица техники.

Техника работала до ночи 2 декабря. Еще одна машина - на базе грузовика Shacman - с помощью троса вытаскивала съехавшие на обочину фуры и легковые автомобили. Всего за 1 декабря с трассы съехало примерно 15-20 фур. Жертв не было.

- В общем на трассе М-36 с 1-го по 2 декабря у нас работало от 6-ти до 8 пескоразрабасывателей, - рассказал Нургали Махмутов. - Часто бывало так, что мы выполняли свою работу, при этом еще и помогали вытаскивать съехавшие с трассы машины. Нам в этом помогали и патрульные машины дорожной полиции. Мы предупреждали дальнобойщиков, просили подождать например на кемпинге в Федоровке и Карабалыке пару часов, чтобы наша техника не отвлекалась на сошедших с трассы. Дальнобойщиков, конечно, тоже понять можно, им надо в срок грузы привезти... Некоторые нас слушали, ждали, а некоторые так и ехали дальше, кто-то вот потом с трассы съезжал. Причина зачастую не только в гололеде, но и в том, что некоторые водители ездили на всесезонной или летней резине, надеялись на свою большую грузоподъемность. Но из-за порывистого ветра машины сдувало. Но всем, кому требовалась помощь, мы помогали, если занесло - вытаскивали. Да, конечно у нас есть небольшая нехватка техники, но работали мы в полную силу 24 часа. Дальнобойщики нас хвалили, но были и те, кто жаловался, что техника не выехала. Мы объясняли, что она работала. Да, были моменты, когда, например, как на видео в вашем Instagram, КДМ ехала без песко-соляной смеси. Но дело вот в чем. В каждом районном центре есть ДЭП, где мы заготавливаем смесь. Тот водитель выехал из Федоровки, полностью загруженный песко-соляной смесью, которую выгружал на участок примерно от 5-го до 10-го км трассы. Соответственно, водителю приходится ехать опять в ДЭП, оперативно загружаться и ехать дальше.

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В филиале "КазАвтоЖола" пояснили, почему КДМ ехала по трассе М-36 без песко-соляной смеси

По словам Махмутова, что на участке между Федоровкой и Пешковкой (расстояние - около 20 км) у водителя как раз и закончилась песко-соляная смесь, что и показано на видео. Водитель КДМ в момент съемки был в Пешковке и поехал заправляться в ближайший ДЭП - в Карабалык. Позже он продолжил посыпать трассу, но уже от Карабалыка в сторону Пешковки.

- Вы видели ситуацию на дорогах, почему не попросили ДЧС закрыть трассу? - спросил корреспондент «НГ».

- Трассу в тот день не закрывали, так как движение в целом обеспечивалось. Ремонты по зимнему содержанию дорог проводились в штатном режиме, засыпали песко-соляной смесью не только опасные повороты и спуски, а полностью всю проезжую часть от пограничного пункта «Кайрак» до Костаная. Самый проблематичный участок был между Карабалыком и Федоровкой и от нее до Успеновки.

Махмутов прокомментировал видео, которое присылали "НГ" водители.

- На видео «Фигурное катание на фурах» можно заметить, что сзади лесопосадки, - отметил он. - Насколько мне известно, на этом участке трассы М-36 такого нет. Скорее всего, видео снято не на Федоровской трассе. Также присылали видео с указанием, что оно снято на трассе Костанай-Мендыкара, но на ней имеется дорожная разметка, а на видео ее нет. Скорее всего, это другая трасса.

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Как отмечает Махмутов, на Мендыкаринской трассе есть разметка, а на этом видео ее нет



- Какая ситуация на трассе М-36 сегодня, 3 декабря?

- Сейчас работы также продолжаются - очищаем проезжую часть, там образуется кашица, ее убираем. Также ведутся работы по уборке мусора на павильонах, площадках отдыха. Для избежания аварийных ситуаций во время гололеда, то есть на зимний период, мы устанавливаем временные дорожные знаки «Скользкая дорога», также активно сотрудничаем со СМИ, чтобы информировать население о гололеде, распространяем штормовые предупреждения или сообщения о закрытии трасс Костанайской области. Обычно о гололеде нас заранее предупреждает «Казгидромет». Машины, загруженные песком стоят наготове. А по жалобам от людей могу так сказать: многие не знают, как было на самом деле. У нас много «диванных критиков», которые пишут в комментариях, что на дорогах скользко, а власть и дорожные службы ничего не делают. Многие люди обычно снимают моменты, когда, по их мнению, все плохо - как эту пустую КДМ. Хотя даже не разобрались в ситуации. А когда техника работает, почему-то никто не снимает. Но в тот день, заметьте, не было ни одного ДТП и тем более жертв. Это уже говорит о том, что отработали, по крайней мере, на четверку.