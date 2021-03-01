Иск ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудный" к ТОО «Рахат-2018» и местному отделу ЖКХ рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде за одно заседание.

Сегодня, 1 марта, судья Айнур ТАНИБЕРГЕН огласила решение.

"Оснований ждать последствий нет"

Руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ считает недопустимым использование соли для борьбы с гололёдом в пределах населённых пунктов, что прямо запрещает ст. 217 Экологического кодекса.

- Соль запрещено использовать только на улицах населённых пунктов, а на междугородних трассах такого запрета нет, - отмечает Гиньятов. - Использование поваренной соли регламентируют несколько нормативно-правовых актов, но все они ниже по силе действия, чем Экологический кодекс. Например, использование соли предусмотрено правилами зимнего содержания дорог, но эта бумага носит рекомендательный характер. В этих же рекомендациях есть альтернативные методы борьбы с гололёдом. Каких-либо документов, требующих использовать именно соль, нет.

По мнению Гиньятова, нет разницы в том, используют для борьбы с гололедом соль в чистом виде или в составе песко-соляной смеси. Общественник отмечает: вред экологии наносится в любом случае, особенно когда соль вместе с тающим снегом попадает в реку Тобол.

- Засоление может происходить и поэтапно, - добавил руководитель ЦЗПП. - Если на данный момент физико-химические показатели почвы в пределах Рудного в норме, это не значит что в дальнейшем применение соли не навредит экологии. Также нормальные показатели уровня соли в почве не гарантирует, что весной соль не окажется в пресном Тоболе. Нет никаких оснований ожидать, пока наступят какие-либо опасные последствия!

Руководитель отдела ЖКХ Рудного Данияр САБИТОВ не видит проблемы в использовании соли, так как «весь Казахстан это использует, потому что нет каких-то альтернативных материалов».





- Мною лично были изучены составы реагентов, которые используются для борьбы с гололёдом, - пояснил он в суде. - Выяснилось, что в состав любого из них входит хлорид натрия. То есть, на сегодня альтернативного и, прошу заметить, эффективного метода борьбы, кроме как песко-соляная смесь, нет! И дешёвого. Если смесь песка и соли обходится бюджету в 1 млн тенге, то один раз обработать город реагентами - 9 млн . Причём в смеси есть соотношение: песка 80%, соли 20%. Я не думаю, что здоровье людей, чтобы они не падали и не попадали в ДТП, стоит ставить на чашу весов и противопоставлять запрету на соль.

Директор по финансовым вопросам ТОО «Рахат-2018» Лилия ЧУМАК напомнила, что эта фирма направила запрос в облмаслихат, который ранее принял «Правила благоустройства территорий городов». Просили разъяснить, что имели в виду депутаты, когда предлагали использовать «специальный материал для борьбы с гололёдом». В ответе облмаслихата сказано, что есть инструкция по обслуживанию автомобильных дорог и инструкция по борьбе с зимней скользкостью, где один из способов борьбы с гололёдом - песко-соляная смесь. Кроме того, подчеркнула Чумак, в почве вдоль дорог в Рудном нет превышения уровня соли, что подтверждает департамент экологии Костанайской области.

Разница - в 60 раз!

Кроме того, Гиньятов просит признать недействительным договор о госзакупках, так как ТОО "Рахат-2018" вывезло из несанкционированных свалок в 50-60 раз меньше мусора, чем предусмотрено документами.

- По вопросу исполнения договоров о ликвидации несанкционированных свалок из предоставленных документов следует, что в 2019 году была предусмотрена ликвидация свалок в объёме 3 310 тонн, в 2020 году - 2 729 тонн, в 2021 году - 1 821 тонна, - перечислил руководитель ЦЗПП. - На запросы истца отдел ЖКХ предоставил ответы о фактическом исполнении договоров, из которых следует, что в 2018 году вывезено 100 тонн мусора, в 2019 году - 52,3 тонны, в 2020 - 180 тонн.

Эти слова в суде подтвердила представитель ТОО «Абат» - фирмы, которая владеет рудненским мусорным полигоном. А представитель ТОО «Ажар-2006» назвал неправомерным включение работ по ликвидации несанкционированных свалок в конкурс по очистке дорог, так как это предприятие не может согласиться на все требования и, как следствие, не участвует в госзакупке. На этом процессе оба ТОО участвовали в качестве третьих лиц.

- Согласно новому СанПиНу от 22 января 2020 года, граница вывоза мусора с контейнерных площадок была расширена до 5 м, - отметил Гиньятов. - При этом несанкционированные свалки в местах общего пользования образуются и в границах, которые выходят за сферу ответственности мусоровывозящей компании. Однако той же самой организацией, которая работает по содержанию мест общего пользования, вот эти свалки за границей 5 м не вывозятся. Хотя договор о госзакупках предусматривает эти работы. Но на полигон, как я уже говорил, вывозится очень мало.

Данияр Сабитов не стал отрицать, что вывезено меньше, чем прописано в договоре.

- Наша позиция такова, что конкурс госзакупок был открытым, законность его проведения подтвердил департамент госаудита, - отметил чиновник. - Что касается вывоза свалок, объёмы мы подтвердили. Таким образом тот факт, что было вывезено меньше планируемого объёма, в этом тоже было всё прозрачно. Это всё прописано в аудиторском отчёте. По факту мы запланировали большой объём, вывезли меньше. Заплатили за конкретные работы. Мы можем только предполагать, сколько будет свалок. А сколько из них будет отработано, мы не знаем.

- Была ли необходимость вывозить больше свалок или мусор закончился и поэтому вы вывезли меньше? - спросил Гиньятов.

- Мы работаем по письменному или устному предписанию заказчика, - пояснила Лилия Чумак. - Все точки определяет заказчик, а мы в ответ предоставляем акт выполненных работ. Заказчик проверяет выполненные работы и подписывает акт. На основании ст. 45 п. 3 Закона «О госзакупках» заказчик имеет право вносить изменения в договор в пределах установленной цены работ. По этому факту проходила аудиторская проверка. Замечаний по нашей работе не было. Замечаний к проекту конкурсной документации от ЦЗПП не поступало.

- Уважаемый истец, какое отношение вы имеете к предмету иска? Я не вижу, чтобы из поднимаемых вами вопросов нарушались права потребителей, что прописано в уставе вашей организации, - перешел в наступление Сабитов.

- "Центр защиты прав потребителей" - это наименование юридического лица, - ответил Гиньятов. - Оно может быть названо как угодно. Само наименование не определяет сферу нашей деятельности. Есть Закон «Об общественных объединениях», согласно которому защита прав - это приоритетный вид деятельности. Но не единственный. В данном случае речь идёт об Орхусской конвенции, которую ратифицировал Казахстан. Она гарантирует любому физическому или юридическому лицу право обратиться в суд, если нарушается что-либо в сфере экологии и окружающей среды.

Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса. Она посчитала, что иск не соответствует деятельности ЦЗПП, так как требования Гиньятова никак не связаны с защитой прав потребителей.

ЦЗПП с решением суда не согласен. Николай Гиньятов отмечает, это "типичная ситуация с обжалованием чего-либо, связанного с госзакупками". Скорее всего, решение будет обжаловано.