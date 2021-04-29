Центр защиты прав потребителей Рудного попытался оспорить решение по иску к ТОО "Рахат-2018" и местному отделу ЖКХ. Общественники требовали запретить использование поваренной соли для борьбы с гололедом.

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В начале марта суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения, решив, что суть требований никак не связана с защитой прав потребителей.

Руководитель ОО "ЦЗПП г. Рудный" Николай Гиньятов настаивал на том, что имеет право защищать интересы горожан согласно Орхусской конвенции, которая, по его мнению, дает праву любому гражданину подавать иски в суд, если есть угроза экологии. Сегодня, 29 апреля, апелляционную жалобу рассмотрели в областном суде.

Заседание прошло очень быстро. Представители отдела ЖКХ и ТОО "Рахат-2018" коротко поддержали решение суда первой инстанции. Николай Гиньятов в видеоконференции не участвовал, позже он пояснил, что это вызвано техническими неполадками.

- Определение специализированного межрайонного экономического суда от 1 марта 2021 года о возврате иска оставить без изменений, частную жалобу без удовлетворений, - зачитала постановление судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА. И прокомментировала своё решение: - Спор между организациями, которые призваны работать на благоустройство Рудного, давний и не находит своего разрешения. ЦЗПП всеми методами пытается разрешить этот спор. Но! В нашем случае ЦЗПП не обладает полномочиями на обжалование конкурса (по которому "Рахат-2018" посыпает дороги песко-соляной смесью - "НГ"), как в порядке Гражданского кодекса, так и в рамках Орхусской конвенции. Истец считает себя организацией, заинтересованной в защите прав неограниченного круга лиц. В рамках проведенного конкурса ЦЗПП усматривает нарушение Экологического кодекса. Вместе с тем, согласно разъяснению Верховного суда "О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства в РК", в рамках Орхусской конвенции заинтересованные лица могут обращаться в суд только в трёх случаях: нарушение права граждан на доступ к экологической информации; нарушение права на участие общественности в процессе принятия решений по планируемой хозяйственных действий; обжалование решений и действий госорганов, связанных с нарушением экологического законодательства. В данном случае нарушения экологического законодательства не допущено, по крайней мере - доказательств не представлено.

Определение областного суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.