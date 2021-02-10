В субботу, 6 февраля, в Костанае днем шел дождь, а утром в среду, 10 февраля, из-за мороза учеников начальных классов перевели на дистанционку. При таких перепадах температуры гололед воспринимается как неизбежное зло. Но как с этим злом бороться, чтобы себе не навредить?

Для борьбы с гололедом на тротуарах в центре города в феврале применяли песок и пескосоляную смесь

Еще 24 декабря «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная по поводу использования пескосоляной смеси для очистки дорог и тротуаров. Причина - в жалобах горожан, которые считают, что комбинация элементов в этой смеси разрушает обувь и вредна для автомобилей. Там более, что в Рудном борьбу с гололедом вообще приостановили после обращения ЦЗПП в СМЭС с требованием запретить использование поваренной соли в таких целях, так как это является нарушением нормы Экологического кодекса РК. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 11 февраля.



Ответ на запрос мы получили только 22 января, хотя по Закону «О СМИ» его должны предоставить в течение 7 рабочих дней. И. о. руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ лаконично сообщил: "Подрядными организациями производится обработка дорожного полотна и тротуаров антигололедным материалом". И ни слова о составе этого материала.

29 января мы направили жалобу акиму Костаная Кайрату Ахметову по поводу нарушений Закона «О СМИ» и 10 февраля получили ответ - на исполнителя запроса было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. В ответе также дали расклад по зимним дорожным работам.

Пескосоляной смесью посыпали улицу Майлина в январе...

… такая же картина была и на улице Дощанова

Выяснилось, что на дорогах применяют химический, химико-фрикционный и фрикционный способы. Причем химико-фрикционный - при температуре воздуха до минус 15ºС, а также при гололеде. Такой способ предусмотрен в п. 5.6.5 рекомендаций "Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования", утвержденных приказом Комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК № 178 от 26 декабря 2017 года.

"При смешении химических реагентов, обычно хлористых солей, с песком или другими фрикционными материалами снижаются их силы смерзания и смесь сохраняется в рассыпчатом, рыхлом состоянии, удобном для погрузки и равномерного распределения на дорогах", - сообщается в ответе.

Процентное соотношение пескосоляной смеси колеблется в пределах 20/80 и определяется в лабораторных условиях, в зависимости от материалов смеси. Соль способствует таянию снега и облегчает очистку дорожного полотна, а песок обеспечивает сцепление колес с дорожным покрытием еще до того, как соль растопит снег или лед.

При температуре ниже -35 ºС использование большинства химических реагентов, включая техническую соль, неэффективно. А песок позволяет обеспечить комфортное и безопасное передвижение по обледеневшей поверхности

"Применение противогололедного материала регламентируется рекомендациями и правилами содержания и защиты зеленых насаждений, правилами благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, утвержденными решением маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года № 130", - поясняется в ответе.

"НГ" также спрашивала в запросе, почему в декабре, когда снега было мало, а температура воздуха не поднималась выше нуля, дороги все равно посыпали смесью.

"Из-за интенсивного потока движения автомашин на проезжей части улиц города образовался ледяной накат, которыйсоздавал опасность возникновения гололеда на улицах города в ноябре-декабре, - ответили в акимате. - Кроме того, в соответствии со справкой областного филиала РГП «Казгидромет» во второй половине ноября минимальная температура воздуха составляла от -11ºС до - 22ºС, в декабре - от -10ºС до - 22ºС".

В акимате пояснили: если снег не удалить сразу, то при резком понижении температуры он превратится в снежно-ледяной накат толщиной до 1 см.

Фото Андрея СКИБЫ