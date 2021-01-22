С требованием запретить использовать поваренную соль для борьбы с гололедом в специализированный межрайонный экономический суд обратился Центр защиты прав потребителей Рудного. В общественном объединении указывают, что соль наносит вред окружающей среде, а ее использование в посыпке дорог запрещено. На подготовительном заседании суда, которое состоялось сегодня, 22 января, выяснилось, что работы по борьбе с гололедом в Рудном приостановлены до разъяснений госорганов.

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- С 2010 года на землях населенных пунктов в Казахстане использование соли прямо запрещено согласно ст. 217 ч.8 Экологического кодекса РК, - отметил в суде руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ. - К материалам суда приобщены документы, о сложившейся судебной практике по данному вопросу. В частности, решение СМЭС Павлодарской области и постановление судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда. Их актами указано, что отделу ЖКХ прямо запрещено использовать соль на территории Павлодара.

В ТОО "Рахат- 2018", которое уже несколько лет подряд выигрывает тендеры на очистку дорог и тротуаров от снега, настаивают, что использование песко-соляной смеси - давно устоявшаяся практика.

- Посыпку дорог мы приостановили с 20 ноября, - рассказала по телефону "НГ" директор по финансовым вопросам ТОО "Рахат-2018" Лилия ЧУМАК. - Когда стали поступать обращения от жителей города о незаконности использовании песко-соляной смеси, мы дали приказ о приостановлении ее использования при очистке дорог и тротуаров Рудного. Хочу отметить, что в Костанае, Нур-Султане и других городах Казахстана также используют песко-соляную смесь. Пока с гололедом никак не борются в Рудном. У нас есть правила по благоустройству улиц, которые утверждены облмаслихатом, в которых указана обработка дорог и тротуаров специальными материалами для борьбы с гололёдом. С 20 ноября мы устно просили депутатов и чиновников разъяснить нам нормы использования смеси, но без особого успеха. В связи с этим в январе мы обратились с письменным запросом, чтобы нам дали уже письменный ответ. И в управление автомобильных дорог тоже соответствующее письмо направили. Пока ждём ответы.

Этим же иском Николай Гиньятов хочет поставить точку в вопросе кто и в каких объемах должен вывозить мусор с несанкционированных свалок в Рудном. По его словам, этот вид работ предусмотрен в договоре между «Рахатом» и отделом ЖКХ Рудного. Однако, судя по ответам госоргана в 2019-2020 годах, предприятие не выполнило свои обязательства. То есть, в договоре предусмотрен больший объем работ, чем выполнено по факту.

Гиньятов в пример приводит договор 2019 года, по которому с несанкционированных свалок должны были вывезти 3 310 тонн мусора, а фактически ТОО "Рахат-2018" вывез почти в 60 раз меньше - всего 52,3 тонны. Между тем, согласно акту выполненных работ, оплачены все 3 310 тонн. Достаться может и отделу ЖКХ Рудного. Гиньятов настаивает, что суд должен признать незаконным бездействие госоргана, который не принял никаких мер к подрядчику, не выполнившему договор о госзакупках.

Первое судебное заседание по этому делу должно состояться 11 февраля.