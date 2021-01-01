Костанайские аграрии считают: надо изменить почти все в новых подходах к субсидированию

Этот вид господдержки постоянно подвергается критике, причем как пользователей, так и проверяющих. Страна вливает миллиарды в отрасль, депутаты регулярно задаются вопросами, почему деньги уходят будто в песок, сами предприниматели жалуются на недостаток средств, на позднее их получение, на то, что значительные деньги уходят посредникам... Все жаждут результата и без конца ищут ответ на вопрос, отчего его нет. Прямо детектив. Очередная новая глава предложена сельхозпроизводителям.

Взял деньги - держись

Сфера субсидирования АПК в уходящем году подвергалась серьезной инспекции на предмет коррупционных нарушений и банального воровства. СМИ сообщали о всяких прямо-таки фантастических злоупотреблениях типа растрачивания сельхозсубсидий салонами красоты, неосвоении огромных сумм при массе нуждающихся, чиновники горели синим пламенем... Итог - отраслевое министерство предложило предпринимателям обсудить новые подходы к субсидированию, чтобы они стали основой для корректировки правил.

Рис. caricatura.ru

В Костанае провели онлайн-конференцию на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области.

- Основными изменениями, которые предложены МСХ, являются сокращения направлений субсидирования с 47 до 20, ориентированность субсидий на конечную продукцию, внедрение встречных обязательств получателей, упрощение процедуры оформления и получения средств, - перечислил основные направления руководитель отдела РПП Саят ЖУСИПБЕКОВ, - предусмотрено также введение листа ожиданий для всех подотраслей, отмена субсидирования строительно-монтажных работ, оборудования колодцев и скважин при инвестиционном субсидировании.

Перечень встречных обязательств короткий, но прямо-таки расстрельный.

Получатель господдержки должен, если деньги берет, не снижать достигнутый уровень объемов производства товарной продукции. Дальше: не снижать количества рабочих мест. Не снижать численность маточного поголовья (это для животноводов). Достичь проектной мощности в сроки, указанные в проектно-сметной документации (для инвестиционного субсидирования).

Исключить, отменить

На том новации в подходах не кончаются.

В животноводстве предложено исключить денежную поддержку промежуточных технологических процессов, к которым министерство отнесло ведение селекционно-племенной работы. Также планируют исключить субсидии для сельскохозяйственных производственных кооперативов, те самые 20 тенге за литр молока, которые только и стали приманкой для их создания. Причина - сейчас таким образом государство стимулирует объем производства продукции, которая зачастую не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. Раньше-то никто и предположить не мог, что молоко с подворий, которые принимают кооперативы, не экстра-класса. Снимаются также инвестсубсидии за приобретенный племенной молодняк, суточных цыплят.

В растениеводстве своя оптимизация господдержки. Она касается буквально всех видов субсидирования, а одним из встречных обязательств названо условие соблюдения севооборотов.

- Вот кто это будет проверять? - задал вопрос при обсуждении руководитель КХ «Тэрра» Владимир СЕМЕЙКИН, - у нас, например, сотня небольших полей, кто будет оценивать правильность наших севооборотов, это к тому же индивидуально.

Предложено не субсидировать приобретение прицепных и навесных орудий, которые дешевле 3 млн тенге.

Далее: в сфере обводнения пастбищ исключить субсидирование затрат на строительство колодцев и скважин, оставив только субсдирование расходов на бурение скважин. Впрочем, и с этим есть проблемы. Иногда заявленная предпринимателями глубина бурения никак не соответствует глубине залегания подземных вод. Чтобы не морочиться с контролем, проще отказаться от этого вообще, отдав эту работу организации «Казводхоз» с последующей передачей сельхозпроизводителям в аренду.

Что касается инвестиционного субсидирования, то из суммы затрат, которые берется компенсировать государство, предложено исключить расходы на строительство, зато увеличить до 50% ставки субсидирования на технологическую начинку проектов. И дополнительно субсидировать инвестору процентную ставку по кредиту, администрирование при этом передать фонду «Даму».

«Какого бизнеса от нас хотят?»

Впервые предложенный пункт о встречных обязательствах оказался одним из самых дискуссионных.

- Вообще-то, первая задача, которая перед нами ставится - поднять в отрасли производительность труда. Мы закупаем технику, посевные комплексы, которые заменяют несколько тракторов. И при этом само собой высвобождается рабочая сила. Так надо определиться, какого бизнеса от нас хотят, эффективного или такого, который прежде всего не снижает количество рабочих мест, - говорил директор ТОО «Львовский колос» Андрей ДВУРЕЧЕНСКИЙ. - Это касается и обязательств не снижать маточное поголовье, и других.

Зернопроизводители привели пример минувшего года, когда засуха практически у всех объективно снизила уровень производства товарной продукции. Если бы уже было введено встречное обязательство «не снижать объемов», то подавляющему большинству костанайских аграриев на субсидии можно было бы не рассчитывать. То есть вдобавок к природному катаклизму они бы получили удар и от государства. В этом смысл господдержки?

По мнению директора ТОО «Аском и К» Марата ДЖАНТУРИНА, ограничение на субсидирование навесных орудий может стать ударом для небольших КХ, для которых 3 млн тенге на стогометы, косилки - тоже весьма существенные деньги. Откуда вообще взялся этот пункт?

- Изменения в правила субсидирования назрели после проверок Генпрокуратуры, антикоррупционной службы. В частности, исключение из списка навесных орудий связано со сложностями администрирования: купили оборудование, но ни в какой базе, в отличие от тех же тракторов, оно не числится, то есть отследить наличие у предпринимателя трудно, - пояснил руководитель отдела субсидирования управления сельского хозяйства и земельных отношений Нурсултан КАБДЕЛОВ.

Джантурин заметил, что на таких орудиях тоже есть номера и проще где-то их регистрировать, чем лишать людей поддержки.

Обсуждали и вопрос исключения субсидирования СМР при реализации инвестпроектов. Тот же Двуреченский сказал, что у них в планах проект, стоимость строительства в котором составляет 60-70% от общей. Исключить здесь субсидии - значит удорожить в целом объект для бизнеса. Нашелся, впрочем, другой пример. В птицеводстве. Там строительство помещения для племенного репродуктора как раз стоит дешево, но оснастка его очень дорога. То есть в одном случае предложения МСХ вполне лояльны для предпринимателей, а в другой подотрасли - наоборот.

- Поэтому нам в Костанайской области нужно проработать свои предложения, обосновать их и внести, - резюмировал Кабделов.

Пока получилось, что существующей системой субсидирования предприниматели не вполне довольны, видят ее проблемы и даже идею встречных обязательств в общем приемлют, но буквально по каждому из предложенных пунктов у них есть критические замечания.

Не надо ухудшать

- Для чего даются субсидии? Чтобы снизить себестоимость нашей продукции, - подводил первые итоги обсуждения руководитель Комитета по вопросам АПК, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН, - но ведь немалая часть средств, предназначенная для этого, нам не попадает. А оседает у тех, кто продает технику, гербициды, удобрения. Говорим об этом не первый год. Но система только ухудшается. Раньше действовала же вполне нормальная схема субсидирования удобрений. Фермер покупал их напрямую с завода по фиксированной цене, а уже потом Минсельхоз оплачивал производителю субсидии. Но сегодня невозможно получить удобрения, пока не оплатишь их полную стоимость. Не всем же это по карману.

Костанайцы считают, что механизмы господдержки не должны меняться в сторону ухудшения, наоборот, в сторону упрощения и прозрачности. И поэтому за то, чтобы субсидий количественно было меньше, чтобы субсидии считались на реализованную продукцию. Продал урожай, получил и тратишь, куда считаешь нужным: на технику, семена, удобрения, науку.

Предложения костанайцев в ближайшее время будут доработаны и направлены в министерство.