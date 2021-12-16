Конец эпохи Бородина и семилетка Демиденко - какими были 1980-е годы

В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении.

Квартиры в жилых домах этих серий - улучшенной планировки, с изолированными комнатами, просторными кухнями и прихожими, лоджиями. В отделке жилых и общественных зданий нашли применение долговечные материалы: белая крупноразмерная железобетонная плитка, крошка, камневидная штукатурка, железобетонное рельефное ограждение лоджий и балконов.

Кинотеатр «Кустанай». 1981 г. / Фото облгосархива

Кинотеатр «Кустанай» на проспекте Ленина был принят в эксплуатацию актом 9 декабря 1980 года. Решение о наименовании кинотеатра принимал горисполком под председательством В. Ю. Михайлова. Фасад украшало великолепное панно, исполненное кустанайскими художниками. Этот объект культуры входил в пятерку исторических памятников с республиканской категорией значения советского периода. Сегодня там коробка с названием MART.

В то же время в южном жилом районе горисполком выделил участок площадью 26 га для строительства микрорайона № 8. В северо-западной стороне города, между станцией Кустанай-2 и спецавтобазой, определен участок в 90 га для строящегося завода дизельных двигателей с воздушным охлаждением (частично введен в эксплуатацию в 1987 г.).

Застройка микрорайона № 9 южного жилого района в Кустанае началась в 1982 году. Тогда же в комплексе железнодорожной больницы выделили земельный участок для строительства поликлиники на 150 посещений по ул. Майлина. На проспекте Космонавтов, 72 завершилось строительство ДК «Юность» на 600 мест. А в декабре 1982-го начал действовать универмаг ЦУМ по пр. Ленина, 65.

Закладка аллеи героев в парке Победы. В центре - Герой Советского Союза И. Я. Сьянов / Фото облгосархива

По данным управления статистики на 1982 год, в Кустанайской области проживало 974 600 человек, в Кустанае - 179 200 человек.

Год 1980-й выдался в области удачный, хлебный, а в республике, которая должна была достойно встретить свое 60-летие, традиционный миллиард не получался. В конце сентября в Кустанайскую область прилетел Председатель Совмина республики Б. А. Ашимов. Еще в аэропорту А. М. Бородин заявил ему: «Если вы прилетели за хлебом, то можете снова заводить моторы! Требуемых дополнительно миллионов пудов не дам, потому что это подорвет кормовую базу животноводства! А во-вторых, сколько же можно делать казахстанский миллиард за счет кустанайцев?»

По словам самого Андрея Михайловича, высокий гость уламывал нашего первого, обещая вторую Золотую Звезду. «Я не за звезды работаю, страну кормить надо и не только хлебом, но и молоком, и маслом, и мясом!» - гремело в ответ.

Бородин, по мнению костанайского историка Александра Тарасенко, практически в одиночку в огромной стране отстаивал хотя какую-нибудь самостоятельность региона, когда все было под ведением Москвы. Не скрывая связи с генсеком Брежневым и дружбы с ним еще с молодости в Алматы, Андрей Михайлович и не оторвался от реальности. Многим кустанайцам помог через своего друга Леонид Ильич: и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и «Чайку» Андрей Михайлович получил одним из первых в стране, да ездил он на ней редко, явно стесняясь лишнего внимания. В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.

Сказочный городок. 1982 г. / Фото облгосархива

9 июля 1984 года газета «Правда» опубликовала некролог, в котором сообщалось, что из жизни ушел действующий член ЦК, бывший первый секретарь Кустанайского обкома Компартии Казахстана, Герой Социалистического Труда А. М. Бородин. Он оставался с областью до своего последнего часа и отдал ей всего себя. Таких не забывают, таких помнят. Всегда. Улица возле площади с «бронзовыми» сеятелями в Кустанае через 17 лет получила имя Бородина.

Экономически область была на подъеме. По информации облисполкома, в 1980 году хозяйства поставили государству 236,1 млн пудов зерна, 85 тыс. тонн картофеля, 37,4 тыс. тонн овощей. Наша Кустанайская область досрочно выполнила планы пятилетки и 1980 года по заготовкам мяса, молока, яиц и шерсти.

С 1981 года у руля нашей области встал Василий Петрович Демиденко. Ввод в строй действующих в Кустанае таких важных объектов, как Центральный рынок, автовокзал, троллейбусные линии и парк, автодороги, тротуары, въезды и выезды из города, автобусные остановоки, преображение фасадов многих зданий тесно связаны с именем Демиденко и его энергичных помощников в этих делах: руководителей Кустаная В. Ю. Михайлова, С. П. Бакая, секретаря обкома партии по строительству И. И. Давыдова.

В 1983 году горисполком своим решением переименовал ул. Привокзальную в честь Героя Советского Союза, почетного гражданина Кустаная С. Н. Темирбаева.

Визит Горбачева в Кустанай. Октябрь 1983 года. Слева - Моторико, Демиденко, справа - Михайлов, Сагадиев / Фото облгосархива



В октябре 1983 года нашу область посетил Михаил Сергеевич Горбачев, будучи еще вторым лицом в партии. Он побывал на ряде предприятий, посмотрел поля, был в некоторых совхозах. Демиденко так вспоминал более позднюю встречу с Горбачевым: «Перегнули мы палку, Михаил Сергеевич меня прервал там, где мы высказывали поддержку его линии на перестройку и попросил не восхвалять его как генерального. Однако в узком кругу первых секретарей обкома партии он заявил: «Всех критикуйте, если требуют интересы дела, беспощадно, однако меня просил бы публично не критиковать. Я ведь у вас один, за мной такая держава».

В 1984 году проведена большая работа по улучшению архитектурного облика областного центра: завершена реконструкция проспекта Свердлова (сейчас - пр. Абая), введен в эксплуатацию новый автовокзал, началось строительство микрорайонов № 5 и № 8. Завершались работы по сооружению монумента «Покорителям целинных земель» и благоустройству прилегающей Комсомольской площади, главного фонтана по ул. Советской (Байтурсынова). В парке Победы установлена ограда и облицована арка главного входа. Для строительства поликлиники № 2 горисполком выделил место и землю по пр. Свердлова - ул. Красноармейской (Хакимжановой). В центре города реконструированное здание КТЮЗа передали в распоряжение филармонии.

День Победы, 1985 г. В первом ряду - Демиденко, Мендыбаев и Михайлов. На втором плане - Тюлебеков и Черныш / Фото из книги Петра Черныша «Эпоха Бородина. Время Демиденко»

В январе 1985 года введенной в эксплуатацию бане на 200 мест по ул. Чехова присвоили название «Самал».

Здание художественной школы на перекрестке ул. Ленина и Советской. 1980-е годы / Фото облгосархива



Жилая вставка в стиле ретро вписалась между двумя пятиэтажками по ул. Советской, 55 в сентябре 1986 года. А в ноябре здание бывшей школы № 12 по ул. Советской горисполком передал детской художественной школе Кустанайского гороно.

1988 год преподнес смену руководства: теперь уже бывший первый (ДВП - так его называли) Демиденко отбыл в Москву на пенсию, его преемником стал Николай Трифонович Князев.

С декабря 1989 года Кустанайский комбинат КЖБИ начал освоение и выпуск деталей КПД 121-й серии в 9-этажном исполнении. Горисполком закрыл движение грузового транспорта на центральных улицах Кустаная на всем протяжении ул. Индустриальной (Мауленова), Л. Беды, Чернышевского, Строительной, Дощанова, Майлина, Темирбаева, Краснопартизанской, Тарана (Тауелсиздик).