Почему вода так плохо пахнет?
В наших домах №№ 18 и 18 «А» по ул. Северной с начала ноября из крана горячей воды идет неприятный запах. Это бывает периодически, но в последний раз продлилось больше недели. В чем причина такого запаха и что будет делать ГКП «КТЭК», чтобы его устранить?
Надежда КРАСВИТИНА, Костанай
Комментарий
На вопрос отвечает заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ:
- Причиной ухудшения качества горячего водоснабжения является вынужденный запуск системы отопления жилых домов без обслуживающих организаций (ПKCK, ПТ, ОСИ и т. д.). В этих домах не проведена надлежащим образом подготовка к отопительному сезону (промывка, опрессовка системы теплоснабжения). Поэтому мы проводим мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения. Руководству КСП «Арман» выдана рекомендация провести промывку циркуляционного контура ГВС по адресу ул. Северная, дома №№ 18 и18 «А».
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