Пешеходный переход возле детского сада № 27 по ул. Мирошниченко в Костанае не освещается, фонарь над ним не работает. Еще 10 ноября обращалась в службу iКomek, через неделю перезвонили, сказали, что проблему решили, но фонарь так и не работает. Каждое утро дети переходят дорогу в темноте, вечером тоже. И никто ничего не предпринимает.

Ул. Мирошниченко. Пока что переходить дорогу к детсаду № 27 приходится в темноте / Фото Анастасии ФИЛИНОЙ

Анастасия ФИЛИНА, Костанай

Комментарий

На запрос «НГ» ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ:

- Мы сообщили подрядной организации ТОО «ЭПК-форфайт» о том, что, согласно срокам гарантийных обязательств, они должны починить освещение до 30 декабря текущего года.