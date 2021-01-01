Куда пойти с 16 по 22 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 декабря,
12.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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19 декабря,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 декабря,
17.00
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«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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19 декабря,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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22-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»
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В течение месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул.Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка, посвященная 35-летию областного кукольного театра «И оживают куклы...»
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«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел.: 8-705-884-05-28.
Продажа билетов в ТРЦ МАRT
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20 декабря,
19.00
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Парад пародий и юмора. Артисты «Кривого зеркала» Игорь Христенко и Александр Морозов
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - Барсы Атырау»
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Костанай, СРК «Костанай»
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18 декабря, 17.00.
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»
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Рудный, Ледовый дворец спорта
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19 декабря, 14.00.
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