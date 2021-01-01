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Куда пойти с 16 по 22 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 декабря,

12.00

 

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

19 декабря,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 декабря,

17.00

«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 декабря,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

22-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»

В течение месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул.Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка, посвященная 35-летию областного кукольного театра «И оживают куклы...»

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел.: 8-705-884-05-28.

Продажа билетов в ТРЦ МАRT

20 декабря,

19.00

Парад пародий и юмора. Артисты «Кривого зеркала» Игорь Христенко и Александр Морозов

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

18 декабря, 17.00.
19 декабря, 17.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный, Ледовый дворец спорта

19 декабря, 14.00.
20 декабря, 16.00