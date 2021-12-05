О прекращении государственного финансирования профессионального спорта высказывались и президент страны, и депутаты мажилиса. И вот наконец-то генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от поддержки госказны.

В заявлении генсека сообщается, что в 2020-м и 2021 годах КФФ получила из госбюджета по 200 млн тенге. Деньги потратили на подготовку команд к международным соревнованиям: национальной сборной, юношеских сборных (U17, U19), молодёжной U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женской, пляжной, а также футзальной сборных. Теперь финансирование будет поступать из средств УЕФА и за счёт спонсорских денег.

Однако акимы областей по-прежнему будут негласно соревноваться за чемпионство своих футбольных клубов. Причем данные о размерах финансирования не совсем прозрачны. Возьмем наш ФК «Тобол». Какие только цифры по бюджету не назывались. То промелькнет сообщение, что 1,2 млрд тенге ФК «Тобол» не хватило и требуется еще 600 млн. После объявят, что это не так. То называлась заоблачная зарплата нашего вратаря, что потом опровергалось.

Но больше всего у меня вызывают раздражение составы команд в казахстанском футболе. Если посмотреть на фамилии футболистов, создается впечатление, что от Казахстана осталось одно географическое название. Возьмем отчет об одном футбольном матче: "Первый гол забил узбекский нападающий Игорь Сергеев, второй - француз Жермен Монзорро". Держу пари, что если этот отчет предоставить команде знатоков в телеигре «Что, где, когда» и задать вопрос: «Кто играл в футбол?», то они ответят - сборные Узбекистана и Франции. На самом деле это «Тобол» со счетом 2:0 обыграл петропавловскую команду. Где тут казахстанский футбол? Где костанайский? За наши деньги иностранцы кормятся.

Может, настало время в отчетах о футбольных матчах публиковать фамилии игроков, которые вбрасывают мяч из аута? Тогда и имена наших местных футболистов попадут на страницы газет и зазвучат в телерепортажах.

Я тоже неравнодушен к футболу. Смотрю по телевизору маитчи европейских клубов, где играют действительно профессионалы. Но смотреть матчи с результатом 8:0, думаю, не интересно не только мне. Игру в одни ворота красивой никак не назовешь.

Аким Костанайской области прямо заявил, что мечтал видеть областную команду чемпионом. Может быть, теперь мечты Архимеда Бегежановича направятся от "гранитных" бордюров и чужих футболистов в другую сторону? Почему бы на эти деньги не ввести бесплатный проезд в автобусах для пенсионеров? В некоторых городах это сделали, да и у нас когда-то так было. А то больно смотреть, как сгорбленная старушка, у которой нет ни сотового телефона, ни транспортной карты, трясущимися руками отдает водителю 150 тенге. Или обратить внимание на уровень охвата питьевой водой сельского населения в нашей области. Ведь он самый низкий по республике - 64,7%. Даже в песках Кызылорды лучше. Вы тогда заслужите благодарность пенсионеров Костаная и сельских жителей. Поверьте, их значительно больше, чем футбольных фанатов.

Смею заверить, что у основной массы жителей нашей области чемпионство «Тобола» никакого душевного движения не вызвало. А народных денег все-таки жалко.